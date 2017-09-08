Встать с дивана, чтобы остаться в политике

Выборы 10 сентября изначально строились вокруг двух главных интриг.

Что будет с Евгением Ройзманом и Свердловской областью. Удастся ли команде Дмитрия Гудкова провести успешную кампанию в Москве — с прицелом на выборы мэра в следующем политическом сезоне.

Ройзмана в итоге технично от голосования отсекли, дав и другим регионам сигнал: на выборах губернаторов работаем без сюрпризов, везде побеждают какие надо люди. Значительная часть Екатеринбурга в итоге мероприятия по переизбранию действующего главы региона Куйвашова будет бойкотировать. Так что содержательная и собственно электоральная повестка сейчас сосредоточена вокруг скромных муниципальных выборов в столице.

«Объединенные демократы» и Гудков при поддержке «Яблока» провели хорошую работу, закрыв своими кандидатами почти все избирательные округа (296 из 325). Кроме того, команда Гудкова сделала удобный сайт, предлагающий готовый список для голосования в каждом округе. Для демократов хорошим результатам на этих выборах будет создание устойчивого оппозиционного меньшинства в муниципальных советах. Насколько реалистична такая цель, пока сказать трудно, денег на масштабную социологию, кажется, ни у кого не было.

Основным фактором, от которого зависит успех кампании Гудкова на этот раз, становится соотношение «административной» и протестной явок — то есть вопрос о том, сколько людей придет голосовать по указанию от управ, а сколько — отдать свой голос за оппозицию. Власти на этот раз, кажется, сделали все от них зависящее, чтобы про выборы никто не узнал — ни наружной рекламы, ни заметных сюжетов в СМИ не было. Как замечает политолог Екатерина Шульман, это означает, что при общей ожидаемо невысокой явке каждый голос сознательных протестующих весит очень много — побеждать (или проигрывать) на этих выборах оппозиция сможет с перевесом буквально в несколько голосов. Не стоит забывать, что речь идет о многомандатных округах, в большинстве округов избиратели голосуют сразу за пятерых кандидатов. Это означает, что кандидатам от власти будет трудно «получить все», шансы демократов и представителей третьих сил вполне реальны. И это же означает, что голосующие не за всех пятерых кандидатов, а за одного или двух, дают дополнительные шансы конкурентам.

Шульман накануне выборов записала эмоциональное видеообращение, в котором говорит, что несмотря на минимальные полномочия муниципальных депутатов, выбрать их правильно все равно очень важно.

В частности потому, что тогда у нас будут «свои люди во власти» — а это в свою очередь значит, что граждане по крайней мере будут своевременно информированы о новых инициативах властей — вроде реновации, вырубки скверов или очередного витка благоустройства.

Это правильный аргумент, созвучный тому, о чем писала недавно в «Новой газете» Юлия Галямина.

Читайте также Другая политика. Почему активизм должен расти из сообществ

Муниципальные выборы нужны не для какой-то более масштабной цели, вроде подготовки к выборам мэра или тем более «смены режима», — они ценны сами по себе, как возможность реально сохранить избирательное право (как активное, так и пассивное), защитить институт политического представительства и показать властям, что на выборах, где нас никто не ждет, мы все же можем напомнить о своем существовании. Галямина добавляет к этому тезис о локальном сообществе как источнике политики — о росте политических действий не из игр политтехнологов, а из решения местных задач и соседских отношений.

В самом деле, демократический политик, по всей видимости, должен пройти все этапы этого пути, научившись для начала побеждать на выборах и завоевывать расположение соседей, затем шагнуть дальше и т.д. Только такой путь исключает традиционный российский институт «преемника».

Так что у демократов, координатором которых выступило «Яблоко» и Гудков, да и у нас всех, сейчас есть шанс — зацепиться за политику, не дать превратить ее целиком в дело негодяев.

Правление народа начинается с того, что однажды вы встаете с дивана

и идете на избирательный участок, несмотря на все, что мы знаем о российской избирательной системе. Это запустит политические карьеры молодых ребят, многим из которых сейчас всего лишь по 20—25 лет. Через несколько лет они должны будут вернуть нам этот кредит. Останутся ли в России честные политики? На этот вопрос мы отвечаем в воскресенье.

Один из немногих плюсов нашей нынешней политической ситуации вообще заключается в том, что запрос на политическое представительство со стороны образованного и европеизированного российского меньшинства сформулирован объективно, и его никто не сможет отменить своим указом — ни Путин, ни Центризбирком. Об этом, в частности, говорит статистика, приведенная РБК: среди кандидатов в муниципальные депутаты в Москве в этот раз больше руководителей высшего звена, чем бюджетников. Более 16% зарегистрированных кандидатов принадлежат к этой социальной группе — и это означает, что «скучные выборы» далеко не так скучны, как выглядят на первый взгляд. Современное российское «третье сословие», не имея других механизмов влияния на власть, пробует на вкус низовую политику, — и это только начало.