«Это все равно, что Бастрыкин придет в редакцию московского СМИ и будет предлагать деньги»

Басманный суд Москвы продлил до 1 апреля содержание под стражей в отношении главреда оппозиционной калининградской газеты «Новые колеса» и депутата местной Думы Игоря Рудникова. По версии следствия, главред «Новых колес» вместе с экс-заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Дацышиным вымогал у главы местного следственного комитета Виктора Леденева 50 тысяч долларов за отказ от публикации порочащей информации о доходах Леденева.

Дацышина отправили под домашний арест, задержанного 1 ноября Рудникова — в СИЗО Калининграда, а затем почему-то этапировали в московское СИЗО «Лефортово», хотя вменяемое ему «вымогательство» у главы Следственного управления СКР по Калининградской области Виктора Леденева происходило в Калининграде и «посредник» и все возможные его свидетели находятся там же. Стало известно, что Уголовное дело расследуется Главным Следственным управлением Следственного управления России. 21 декабря судья Басманного суда Артур Карпов по ходатайству следствия продлевал Рудникову арест.

Еженедельник «Новые колеса» постоянно публикует материалы о громких региональных скандалах и коррупции на региональном уровне. Местные журналисты связывают уголовное преследование Рудникова с его конфликтом с генералом Леденевым, который в свое время был героем материалов «Новых колес» о роскошном особняке на берегу озера.

— Основанием для продления меры пресечения является тяжесть обвинения, возможность скрыться от следствия и суда, оказывать давление на свидетелей, склонять их к даче нужных показаний, имея в своем распоряжении газету, — настаивая на продлении стражи, говорил в Басманном суде следователь федерального СК Андрей Кошелев. Он подчеркивал, что Рудникову грозит до 15 лет и на время следствия находится на свободе он никак не может. Состояние же здоровья, по словам следователя, тоже не препятствует нахождению главреда «Новых колес» под стражей.

Сам Рудников вину не признал, говорил, что скрыться никуда не сможет (все паспорта – у следствия) и просил отпустить его под домашний арест в силу состояния здоровья. Полтора года назад, рассказал Рудников в Басманном суде, после его обращения к прокурору калининградской области против незаконной застройки на него было совершено нападение, в ходе которого он получил пять ножевых ранений, в том числе была задета артерия. Рудников называл ранее заказчиком покушения главу администрации Светлогорского района Александра Ковальского.

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— Из 8 нападавших на меня в августе 2016 года на сегодняшний день осужден только один, — сообщил обвиняемый.

— А остальные в розыске? — поинтересовался судья Артур Карпов.

— Нет, их Следственный комитет просто не ищет, — ответил обвиняемый.

— Понятно... — необычно солидарно вздохнул судья Карпов.

Рудников же подчеркивал, что со стороны генерала СК Леденева была совершена провокация. Леденев обещал ему передать информацию о том, кто мешал расследованию нападения на него, редактора «Новых колес», но вместо документов в пакете оказались пачки денег. Как утверждает обвиняемый, генерал сам пришел в редакцию с деньгами и сам до этого набивался на встречу. При этом на тот момент сведения о его доходах, так «порочащие» Леденева, уже были опубликованы.

— Вымогать деньги у руководителя СК региона за не публикацию каких-то сведений о нем — это нонсенс. Еще чтобы он сам пришел с деньгами в редакцию... — обращал внимание в суде Рудников. — Это все равно, что Бастрыкин придет в редакцию московского СМИ и будет предлагать деньги за то, чтобы журналисты не публиковали какую-то информацию о нем… Все действия Леденева были направлены на то, чтобы закрыть мне рот и посадить меня в тюрьму.

Защитники Рудникова Тумас Мисакян и Анна Паничева отмечали, что Леденева самого нужно привлечь к ответственности за злоупотребление служебным положением.

Неожиданной оказалась информация, которую предали гласности адвокаты: во-первых, присутствующий в суде следователь по делу Андрей Кошелев, оказывается, недавно переехал в Москву из Калининграда, где на протяжении нескольких лет работал под началом потерпевшего в данном деле — генерала Леденева.

Секундная растерянность появилась на лице судьи Карпова, но он тут же выразил сомнение в том, что годы работы Кошелева в калининградском СК совпадали по времени с работой там же в качестве руководителя Леденева.

— Вы действительно работали под его руководством? — все же уточнил Карпов у следователя.

— М… Да.

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Адвокаты Рудникова следом сообщили, что неделей ранее в Москве, когда между Рудниковым и Леденевым проводилась очная ставка, следователь Кошелев отвел все до единого вопросы, заданные генералу обвиняемым и его защитой. Факт снятия всех вопросов, подчеркивала защита, препятствовал выяснению объективной стороны вменяемого Рудникову вымогательства.

Молодой следователь Кошелев был спокоен, заметив, что ходатайство защиты о его отводе не было удовлетворено во время очной ставки.

Судья Артур Карпов тоже не усмотрел в действиях следователя ни прямой, ни косвенной заинтересованности.

Больше неожиданностей на заседании не случилось: несмотря на доводы Рудникова и его адвокатов, а также поручительства (сотен) калининградцев, его оставили под стражей в «Лефортово» еще на три месяца — до 1 апреля.