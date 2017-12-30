Серебряный призер

Выдвижение основных кандидатов в президенты России проходило в несколько дней, но стилистически все мероприятия были чем-то похожи друг на друга. Радикально отличалась разве что ситуация на съезде КПРФ: там после решения Геннадия Зюганова не выдвигаться уровень партийной дискуссии возрос многократно, хотя и свелся к вопросу «кого выдвигать». Невиданный для КПРФ акт внутренней демократии – за предложенного Зюгановым директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина часть партийцев голосовать не хотели, опасаясь провала кампании с неопытным и необстрелянным кандидатом. Правда, в итоге тайное голосование все равно прошло гладко. 303 делегата съезда проголосовали «за» и только 11 – «против».

Грудинин взял на вооружение программу партии «10 шагов к достойной жизни», а самое главное – взял к себе в «паровозы» самого Геннадия Зюганова (лидер КПРФ стал главой избирательного штаба), так что его предвыборная повестка наверняка не будет сильно отличаться от постоянно декларируемых Зюгановым и ЦК постулатов: упразднение НДС, выход из ВТО, контроль государства над тарифами и так далее.

«Битвы программ» в любом случае ждать не стоит. «На мой взгляд, избиратели тоже не интересуются этими программами, — говорит профессор Европейского университета Григорий Голосов. – Программа Путина состояла в том, чтобы накидать немножко денег бедным, чтобы видели, что он о них заботится.

У остальных кандидатов (из тех, кто фактически будет участвовать в выборах) программа либо не озвучена, либо не имеет значения, потому что говорить о ней на гораздо более широкий круг людей они будут позже. Программа в электоральной политике играет важную, но подчиненную роль. Она не важна с точки зрения избирателей, она важна с точки зрения поддержания лояльности партийного актива. Поскольку эта задача в России вторичная, то и роль программ всегда была скромной, даже когда в России были нормальные выборы».

Политолог Александр Кынев предполагает, что три самые «живые» силы в нынешних выборах сейчас – это Навальный, действующая власть и КПРФ. «Для КПРФ сейчас главное – провести хорошую кампанию в городах. Хайп уже начался, и это уже неплохо, – говорит Кынев. – Избиратели, как правило, позитивно реагируют на новых кандидатов. Есть такой феномен и он – не только российский. Грудинин может побороться за второе место. Он достаточно яркий харизматичный кандидат».

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«Харизма» Грудинина складывается из двух составляющих, уточняет Кынев. Часть голосов он получит как новое лицо бренда – в районе восьми-девяти процентов («можно ничего не делать, а эти голоса будут»). «Второе – это личная харизма. Про всех кандидатов все давным-давно известно, а у Грудинина есть потенциал, куда расти. Жириновскому расти некуда, а Грудинину расти есть куда. Третий элемент – это качество кампании. КПРФ имеет самую широкую сеть организаций по стране и наиболее качественную с точки зрения умения организовывать работу с избирателем (это мы сейчас не говорим про штабы Навального)», - добавляет Кынев.

Впрочем, даже все эти составляющие – лишь борьба за второе место, а оно все-таки КПРФ не гарантировано. «Если оценивать кандидата Грудинина – не думаю, что он выйдет на второе место, — скептично настроен политолог Кирилл Рогов. — Фактически он — неизвестный избирателю человек, а на кампанию осталось два месяца, если не брать в расчет праздники. Я думаю, все равно будет очень сложно рассчитывать на его сильную раскрутку».

«Если говорить о базовых электоратах, то самый большой будет у кандидата от КПРФ, — рассуждает Григорий Голосов. – Но вопрос в том, насколько этот кандидат сможет мобилизовать базовый электорат? Сам смысл участия Грудинина в выборах состоит в том, чтобы к электоральной базе партии, которая узкая, добавить людей, которые либо вообще никогда не голосовали за кандидатов от КПРФ, либо голосовали за них по принципу «за любого другого». Если Грудинин справится с задачей, поставленной перед ним президентской администрацией, то он, безусловно, выйдет на второе место. Если не справится, то на второе место выйдет Жириновский, потому что у ЛДПР тоже есть свой базовый электорат, хотя и более узкий, чем у КПРФ. Впрочем, в терминах электоральной политики у той и другой партии сторонников очень мало».

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Это битва за серебро, и проходить она будет на фоне попыток Навального делегитимировать выборы как таковые.

Оценить перспективы «электоральной забастовки» пока довольно трудно. «На этих выборах будет очень низкая явка. Поэтому я думаю, что у «забастовки избирателей», придуманной Навальным, может быть некий эффект, это новая форма для России, — размышляет Кирилл Рогов. — Если мы посмотрим на данные социологии, то о намерении голосовать, по итогам декабря, говорили 55 процентов избирателей. Обычно в это время где-то 65 процентов говорят, что они пойдут голосовать. Если какую-то более или менее эффективную пропаганду этой стратегии Навальному удастся раскрутить, у Кремля могут появиться определенные проблемы».

С другой стороны, добавляет Александр Кынев, «забастовка избирателей» — очень аморфное понятие, бить нужно в другую точку. «Невозможно на выборах почти никогда оценить, повлиял ли призыв того или иного кандидата на явку. Это всегда вкусовщина. На каждого человека влияет множество факторов: представление о выборах, мнение друзей и родственников, наличие интриги. Отделить какой-то фактор от других – тяжело, — объясняет политолог. — Позицию Навального нужно рассматривать исключительно с точки зрения глобальной репутации выборов. Позиция Навального – это позиция не про 18-е марта, а про будущее». Про будущее в том числе и самого Навального как политика.