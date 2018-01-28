В Москве события вокруг «Забастовки избирателей» начали разворачиваться с утра — в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пришла полиция. Правоохранительные органы планировали отключить интернет-трансляцию, в которой рассказывалось о протестных акциях по всей стране.

Выключили в офисе электричество и вскрыли болгаркой дверь в студию. Но трансляция продолжилась даже после задержания нескольких работников штаба, а также ведущего, у которого в телефоне, по утверждениям полицейских, «была установлена бомба».

Штаб Навального продолжил освещать акции, объяснив, что автономного электропитания хватит еще на 10 часов, а основная студия, из которой ведется прямая трансляций с акций, вообще находится в другом месте. Источник видеосигнала оппозиционеров полиции и спецслужбам так и не удалось обнаружить.

Назначенное время и место начала «Забастовки избирателей» — 14:00, место — любая точка Тверской улицы. За час до этого времени на Пушкинской площади можно было найти около сотни журналистов, приготовленные ограждения, автозаки в переулках и даже полевую кухню, разбитую для полиции. Вдоль Тверской прогуливались дружинники. На улице -5 градусов — заметное потепление с начала недели, которое на руку участникам акции.

Тринадцатилетний мальчик Иван подходит к памятнику Пушкину и, разговаривая с кем-то по телефону, восклицает в трубку: «Прикинь, а памятник не перекрыли!». Мальчик рассказывает нам, что на акцию он пришел один, это его первый митинг, а о Навальном он узнал полгода назад.

— Узнал из интернета. Считаю, что хуже, чем у Путина, все равно не будет, так что более открытому человеку я бы доверился. Я решил показать, что я существую. Пришел я сюда поддержать Алексея и свержение Путина с поста президента, — заключает Иван.

У самого памятника стоит женщина с внуком. Он ей объясняет: «Разное может быть, задержание даже, поэтому ты от меня не отходи».

Мальчику Юре — 13 лет, он говорит, что все инструкции, если задержат, он знает и бабушке рассказал.

— Вообще пора перестать голову дурить людям! — говорит бабушка Наталья Васильевна, — Люди вышли просто, чтобы поменялась власть, не конкретно за Навального. Он просто рупор молодежи и всех прогрессивных людей наших. Любой кандидат у нас, в случае, если бы его отстранили, смирился бы с этим. А Навальный продолжает будоражить людей, и правильно делает.

Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

К двум часам на Пушкинской около 500 человек. Люди ищут какой-то активности на площади (Тверская пока пустует) — кто-то забирается на памятник, кто-то на фонарь, а кто-то просто кричит «долой эту власть!» прямо перед омоновцами. ОМОН не реагируют, только изредка объявляет: «Уважаемые граждане, не мешайте проходу других граждан».

На площади появляются представители движения SERB — Гоша Тарасевич и бывший муниципальный депутат Игорь Брумель. Они будут громко спорить с протестующими минут двадцать, пока мужчина рядом не выкрикнет «Они же этого и добиваются, уйдите от них», и люди отстраняются от «сербовцев».

«Верните нам честные выборы!» — скандирует толпа.

— Возвращать-то нечего. Можно подумать, они у нас когда-то были, — вслух возмущается 67-летняя Надежда. — У меня уже слишком мало осталось времени. Мне уже не двадцать, чтобы ждать изменений, — говорит она «Новой», — Был период свободы, когда нам показали что можно управлять этой страной, не ущемляя свободы, а потом эту свободу отняли. В такой ситуации мирный протест — единственная возможная форма выражения недовольства.

Две школьницы, пришедшие на митинг, обсуждают, стоит ли им подходить ближе к памятнику или фонарям, откуда активисты выкрикивают лозунги. «Это было бы здорово, но, кажется, лучше не надо», — говорит одна другой.

Девочки кричат вместе с толпой: «Россия против Путина!» — Интересно, слышат ли нас в Кремле? — Ну, даже если нет, то он потом репортаж посмотрит какой-нибудь.

Свои имена журналистам они не говорят, опасаясь, что об их присутствии узнают в школе, и из-за этого начнутся проблемы.

В какой-то момент в толпе узнают, что на Тверской задержали Навального. Парень в кепке «Make America great again» выкрикивает: «Алексея задержали!» Видео задержания в айфонах у нескольких человек. Навального задержали достаточно жестко — сразу несколько омоновцев потащили его к автозаку, пока он шел по Тверской. Несколько протестующих бросились отбивать Навального у полиции — их тоже посадили в автозак. Затем оппозиционер напишет у себя в твиттере: «Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее».

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Собравшихся призывают идти «гулять» к Манежной площади. «Стойте пока. Еще ничего непонятно», — говорит подросткам блондинка средних лет, которая оказывается учительницей русского языка и литературы. «Я никогда на выборы не ходила, — рассказывает Наталья «Новой газете», — 18 лет точно. И только в этом году решила пойти, потому что увидела своего кандидата — Алексея Навального — но меня лишили права выбора, потому я и пришла сегодня».

С площади люди начинают двигаться в обе стороны Тверской — к Маяковской и Манежной. Они держат в руках российские флаги, красные шарики и плакаты «Выборы без меня».

Толпа кричит лозунги всех последних акций оппозиции: «Россия будет свободной!», «Надоел!», «Я — брат Навального!», «Это наш город!». Как только останавливаемся рядом с полицией на светофорах, протестующие скандируют «Полиция — с народом, не служи уродам».

— Ты чего лозунги не кричишь? — спрашивает приятеля мужчина в очках.

— Да я просто постоять хотел.

— Просто постоять может и не получиться, — предупреждает мужчина.— Ты зубную щетку-то взял с собой?

Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

Несмотря на беспокойство присутствующих, задержаний нет. Полицейские выстроились в линию на расстоянии около метра друг от друга по обе стороны Тверской и просто наблюдают за участниками акции.

Мы ходим кругами, потому что проход на Манежную площадь закрыт. Туда отправят несколько автозаков, пока мы будем идти, но они не понадобятся, потому что протестующие и не думали прорывать оцепление. Все послушно гуляют.

— Сколько еще так идти будем, как думаете? — спрашиваем у мужчины с плакатом.

— Я думаю до того, как задерживать начнут, все продолжаться будет, — Потом задумывается и, улыбаясь, добавляет. — Хотя, на самом деле, пока не закоченеем.

На улице, и правда, становится холодно. Особенно, когда выходим на открытое пространство, и ветер начинает продувать, все стараются идти поближе друг к другу в толпе. Парень с девушкой выходят из кофейни с двумя бумажными стаканчиками и присоединяется к гуляющим. Так происходит постоянно —

кто-то «выпадает» из толпы в какой-нибудь магазин или кафе погреться, а потом снова присоединятся — колонна как будто и не кончается.

Вдоль зданий выстраиваются любопытные прохожие, некоторые снимают акцию на видео, в том числе, несколько швейцаров из отеля Ritz Carlton.

Пожилая женщина, улыбаясь, рассматривает толпу со стороны. «Бабушки с вами!», — выкрикивает она проходящей мимо молодежи.

К пяти часам люди неторопливо все той же колонной подходят ко входу в метро «Пушкинская». Кто-то мешкает и не знает, заходить или нет, а если нет — то что делать дальше, куда идти? В телеграм-канале «Протестная Москва» пишут, что часть протестующих направляется к Дому Правительства по Новому Арбату. До Белого дома дойдет около сотни человек, а затем все они разойдутся.

К восьми часам вечера, по данным ОВД-Инфо, в Москве задержаны 16 человек, большинство из них — сотрудники штаба Навального. По всей России в ходе акции 28 января были задержаны более 250 человек. К ночи воскресенья протестующие в ОВД ожидали адвокатов, которых, в том числе, обещал предоставить штаб Навального.