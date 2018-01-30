Списочный Кремль

«Кремлевского доклада», публикации которого от администрации Трампа добивался Конгресс США, часть публики в России ожидала с нескрываемым злорадством, а другая — заметно более состоятельная — с ужасом. Доклад в итоге не обрадовал ни первых, ни вторых.

Первые проснулись утром 30 января откровенно разочарованными. Хотя список и получился внушительным, в преамбуле к нему специально оговаривается, что сам по себе он никаких новых санкций не подразумевает и вообще ни в чем фигурантов не ограничивает. Вторым при этом все же пришлось несладко. Все обладатели российских состояний и крупных чинов, понятное дело, бросились с утра изучать, попали ли они в доклад, и советоваться с юристами, что это значит на практике. И хотя юристы должны были «попаданцев» успокоить, осадок все равно остался.

Неизвестно, как этот список может использоваться в дальнейшем, с учетом осложнений «геополитической обстановки» и борьбы американской оппозиции с Трампом. Процедурно список или отдельные его позиции могут превратиться во что угодно, но пока этого не случилось.

Разочарование злорадствующих помимо всего прочего связано и с тем, что в документе открытым текстом написано, что он основан на «заслуживающих доверия открытых источниках». Как все заметили, чиновники американского минфина, видимо, просто взяли российский список Forbes, добавили к нему справочник «Кто есть кто в российской политике», информацию с сайта gov.ru и представили все это общественности. В итоге в списке мы находим, например, Дмитрия Каменщика, братьев Ананьевых или Юрия Шеффлера, которых сегодня пособниками режима назвать трудно.

А ведь многие ждали сенсационной и скрупулезной работы спецслужб, которые должны были проследить реальные связи между центрами политических решений в России и большими деньгами.

С одной стороны, можно сказать, что чиновники Трампа просто поленились и подошли к обязательствам перед конгрессом формально. С другой — это очередное опровержение мифа о всесильных спецслужбах, ведущих хитроумные оперативные игры по всей планете. В прежнюю эпоху советологи строили свои прогнозы по тому, в каком порядке члены политбюро выстраивались на мавзолее. Сегодня аналогичные умозаключения строятся исходя из расположения олигархов вокруг Путина на совещаниях.

Официальная позиция Госдепартамента по поводу «кремлевского доклада» состоит в том, что прежних секторальных санкций для сдерживания России более чем достаточно, и в новых сейчас просто нет необходимости. По оценкам американских чиновников, с тех пор, как шесть месяцев назад вступили санкции против тех, кто вступил в деловые отношения с российскими оборонными фирмами, правительства третьих стран отказались от таких сделок на общую сумму в несколько миллиардов долларов. Новые санкции, по мнению источника Washington Post, также могут накладываться на зарубежные правительства и компании, которые ведут бизнес с Россией. Американские журналисты отмечают, что Госдепартамент, комментируя «кремлевский доклад», использует жесткую риторику, которая обычно адресована таким странам, как Иран или Северная Корея: угроза санкций заставит Россию расплачиваться за «кампанию зловредного влияния и дестабилизации».

Правы те российские аналитики, которые утверждают, что прямо сейчас фигурантам списка беспокоиться не о чем — он носит слишком декларативный и общий характер. Несмотря на это, «кремлевский доклад» расширяет список рисков крупного российского бизнеса: в цену контрактов для него отныне будет закладываться сама возможность превращения информационного списка американского минфина во что-то более конкретное.

Главный вопрос здесь, пожалуй, состоит в следующем: в какой мере «кремлевский доклад» является частью долгосрочной внешнеполитической стратегии США по отношению к России, а в какой он продукт тактических разногласий между американскими законодателями и администрацией Трампа?

По всей видимости, существует ненулевая вероятность, что действие списка минфина (в него могут добавляться новые имена) переживет президентство Трампа. Тогда, при президенте-демократе, может начаться совсем другая игра с персональными санкциями. Если у вас есть миллиард долларов и вы ведете бизнес в России, подобные угрозы придется принимать всерьез.