Сеанс одновременного прозрения

Никогда еще столько правильных слов по поводу отдельно взятого региона единовременно не звучало из уст столь важных федеральных чиновников, прибывших на место.

В Дагестане идут прокурорские проверки, арестована верхушка правительства — премьер и его замы. Незадолго до этого уже были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Сотрудники различных ведомств сбились с ног, не успевая встречать в аэропорту спецборты — комиссии из Генпрокуратуры, сотрудников СК, ФСБ, МВД. В конце недели республику посетили даже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка.

Главы федеральных ведомств как будто открыли для себя Дагестан и наперегонки соревнуются в антикоррупционном красноречии.

У кабинета врио главы республики Владимира Васильева очередь из журналистов федеральных каналов, до поздней ночи он раздает интервью о положении дел в республике. Еще совсем недавно, при назначении, он категорически отказывался от общения со СМИ.

Роскошный дом, облицованный песочной плиткой из дербентского камня. Спецназ в масках, камуфляже и с автоматами. Премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова выводят в наручниках… Видео оперативной съемки СК России опубликовал в публичном доступе в рекордно короткие сроки: через несколько часов после задержания Гамидова, двух его замов — Исаева и Юсуфова.

На следующих кадрах чиновников под конвоем спецназа ФСБ сажают на спецборт в Москву. Крупным планом показано: кепка Гамидова спущена на пол-лица, глаза Исаева закрыты черной маской, на голове у бывшего министра экономики Юсуфова — черный пакет. Видео сразу же было подхвачено федеральными каналами, корреспонденты которых не скрывали злорадства. «В неприступный дворец без окон и дверей нагрянули бойцы спецназа… застали министра врасплох… во дворе шик и блеск… на ветвях золотая кормушка для птиц. Видимо, здесь премьер любил помечтать о вечном», — смаковали они каждую деталь.

Градус подогревали сэлфи бойцов спецназа, сделанные во время следственных действий — в нарушение всех ведомственных инструкций. Бойцы публиковали игривые фото, снятые у служебных кабинетов, на фоне именных табличек задержанных дагестанских чиновников.

Всю прошлую неделю федеральные телеканалы и информагентства нагнетали обстановку:

«В Дагестане полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. На дежурство направлены командированные из других российских регионов сводные группы полиции и сотрудники Росгвардии», «предприняты беспрецедентные меры безопасности», «межведомственной комиссией проводятся масштабные обыски и выемки документов в Минфине, Минздраве, других министерствах и ведомствах. Обо всем доложено президенту Путину».

В самой республике — демонстративное спокойствие. Объясняют: сводные группы дагестанской полиции и федерального ОМОНа на постах ДПС дежурят еще с 2010 года, их появление обусловлено повышенной террористической опасностью, и никакого отношения к нынешним событиям национальный состав постов, конечно, не имеет. Этот факт вынуждена была комментировать даже официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обысков в министерствах тоже нет. «Работаем в штатном режиме», — сообщают сотрудники, не особо подчеркивая тот факт, что идут инспекции в рамках прокурорской проверки, инициированной главой республики Владимиром Васильевым. (В начале этого года в Дагестан для проверки всех министерств и крупнейших муниципалитетов республики прибыла комиссия из 38 прокуроров и 70 экспертов в различных областях во главе с замгенпрокурора России Иваном Сыдоруком).

«16 января к нам пришли четыре сотрудника прокуратуры. Они были одеты в штатское, представились. Им был предоставлен отдельный кабитет, где они в течение трех недель работали, — рассказал «Новой» сотрудник Министерства здравоохранения. — Проверяли они в основном порядок нашей работы с обращениями граждан, сроки их рассмотрения и помощь, оказанную по итогам. Также попросили всех сотрудников предоставить справки о доходах, в том числе и ближайших родственников. Никаких обысков и выемок документов не было. Мы все работали в штатном режиме. Несколько дней назад проверяющие закончили свою работу. Сказали, что вернутся в апреле и уже будут проверять тотально все медучреждения по республике».

Подобная ситуация и в других министерствах и федеральных ведомствах: Росреестре, Росприроднадзоре, Службе судебных приставов. Но если в министерствах проверяющие — прикомандированные прокуроры, то в федеральных учреждениях — сотрудники центральных аппаратов.

При своем назначении на пост врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил по поводу республиканского правительства: «Я намерен предоставить возможность исполнять обязанности всем, кто сейчас работает, и далее смотреть по делам». Первый указ нового главы, датируемый 6 октября 2017 года, назывался «О временном исполнении обязанностей лицами, замещающими отдельные государственные должности». Действительно, статья 78 Конституции республики дает возможность оставить прежнее правительство с приставкой врио до его официального переназначения. Работники Белого дома (здание на центральной площади Махачкалы, где сидит глава республики, администрация главы, правительство и его аппарат) говорили «Новой», что в конце прошлого года в личных беседах с ними Васильев выражал удовлетворение работой премьера Гамидова, да и сам Гамидов был уверен в своем скором переназначении: планировал новую структуру будущего кабинета, подбирал кандидатуры. В частности, по данным «Новой», новым министром сельского хозяйства должен был стать Шамиль Исаев — недавний вице-премьер правительства, ныне арестованный.

25 января Гамидов выступил перед депутатами Народного собрания с ежегодным отчетом о работе правительства, который был благосклонно принят в том числе и Владимиром Васильевым.

Вся дагестанская верхушка была уверена: в феврале под началом Гамидова в республике будет сформировано новое правительство. Однако грянули аресты.

17 января был задержан мэр Махачкалы Муса Мусаев, вскоре — главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Эти аресты были проведены сотрудниками центрального аппарата ФСБ России при участии сотрудников МВД России и Следственного комитета, которые прибыли в республику второй партией, уже после широко анонсированных прокурорских проверок и с совершенно другими намерениями.

О прибытии любых «федералов» в маленьких регионах всегда становится известно заранее. И межведомственная комиссия ФСБ, МВД И СК для чиновников в Дагестане не была секретом. В том числе и для и.о. премьера Гамидова. Сегодня уже известно, что он за несколько дней знал, что его придут арестовывать, и заблаговременно отправил семью в другой город, чтобы дети не были свидетелями явления спецназа в масках. Однако для большинства чиновников даже не столько факт ареста Гамидова и его замов оказался сюрпризом, сколько вал последующих событий. По сути — перекрой всех республиканских политических традиций, предполагающих сложную систему клановых сдержек и противовесов.

Уже через два дня после ареста Гамидова была собрана внеочередная сессия Народного собрания. На ней Васильев представил кандидатуру нового премьер-министра, прежде не имевшего к республике ровным счетом никакого отношения, — бывшего министра экономики Тататрстана Артема Здунова.

При представлении нового премьера депутатам Васильев неловко пошутил: мы, мол, обедали с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Дербенте (Минниханов, по неожиданному совпадению, присутствовал с рабочим визитом в Дагестане в период арестов правительственных чиновников), и ему очень понравилось, как готовят местные повара.

Мы договорились на обмене: мы вам повара, вы нам — премьер-министра. После этих слов был представлен Здунов. Депутаты похлопали, некоторые даже посмеялись.

Кандидатура была принята почти единогласно. 68 депутатов проголосовали «за», 5 — «против», двое воздержались.

Немногим ранее ровно также Васильев за рекордные полчаса на внеочередной сессии парламента, созванной за сутки до того, согласовал с Народным собранием назначение на пост нового прокурора республики Дениса Попова взамен поспешно ушедшего в отставку Рамазана Шахнавазова.

Ситуация с назначением нового прокурора дала дагестанским депутатам много поводов для обид на Васильева. Дело в том, что в ноябре прошлого года Народное собрание утвердило поправку в Конституции республики, в соответствии с которой кандидатуру прокурора глава Дагестана отныне должен будет согласовывать и с парламентом. Это был реверанс Васильева в сторону депутатов Народного собрания. Бывший прокурор ушел в отпуск, и все понимали — он не вернется, зато депутатам вдруг досталась вот такая привилегия — утверждать прокурора. Поправку депутаты приняли, а вот закон, регламентирующий новую процедуру назначения прокурора, — нет. Васильев и не торопил. Однако к концу января вдруг выяснилось: новый прокурор есть, он уже, по словам Васильева, согласован, и утвердить его нужно незамедлительно. 1 февраля депутаты в авральном режиме приняли закон, регламентирующий порядок назначения прокурора, и через 10 минут после его принятия к своему удивлению увидели на трибуне парламента Владимира Васильева и замгенпрокурора Ивана Сыдорука, которые представляли кандидатуру нового прокурора Дениса Попова. Кандидатура была единогласно принята.

Новые кадры, представленные Васильевым, вселяют оптимизм. И Попов, и Здунов входят в президентский кадровый резерв. Оба с прекрасным образованием, отличным послужным списком и перспективами для федеральной карьеры. Однако интригует другое.

В четверг в республику прилетел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он провел расширенную коллегию ведомства с участием сотрудников центрального аппарата СК и руководства ГСУ по СКФО. После этого на встрече с Владимиром Васильевым Бастрыкин заявил: «Наступил новый этап работы. Надо укреплять законность, правопорядок. И надо сделать все необходимое, чтобы на новом этапе развития республики мы обеспечили права граждан республики, — этого прекрасного цветущего края страны. Мы любим Дагестан. И этому прекрасному, замечательному, доброму народу надо немножечко помочь. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы в рамках закона помочь вам выполнить ваши задачи».

Фото: Муса Салгереев / NewsTeam / ТАСС

В воскресенье в Махачкалу прибыл генпрокурор Юрий Чайка. Он официально представил сотрудникам республиканской прокуратуры нового прокурора Дениса Попова. «Не сомневаюсь в готовности коллектива республиканской прокуратуры успешно решать все поставленные задачи, надежно защищать интересы каждого жителя республики, общества и государства. Уверен, что усилиями коллектива прокуратуры в тесном взаимодействии с органами государственной власти и правоохранительными удастся в кратчайшие сроки обеспечить законность и правопорядок на всей территории республики», — сказал Попов.

Юрий Чайка также дал ряд подробных инструкций своим подчиненным. Генпрокурор говорил о клановости, о хищениях бюджетных средств в республике, о масштабных злоупотреблениях при выделении федеральных грантов и субсидий на развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, обязательного медицинского страхования и об одной из «самых коррумпированных сфер в регионе» — выделении земельных участков. Также поручил своим сотрудникам выяснить, на какие средства построены «самые большие дома» в республике, которые, «принадлежат чиновникам».

Удивительно внезапное прозрение генерального прокурора.

Ведь еще Дмитрий Медведев, будучи президентом в 2014 году, говорил, что Дагестан — один из самых коррумпированных регионов нашей страны. Однако до последнего времени многомиллионные махинации в республике не сильно волновали Москву.

За последние 20 лет спокойствие республиканского истеблишмента поколебали только два уголовных дела, но и в них отсутствует финансовая составляющая.

Первое — в отношении бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова (осужден и отбывает пожизненное наказание), второе — в отношении главы пенсионного фонда Сагида Муртазалиева (в федеральном розыске, скрывается от следствия).

Амиров был полновластным хозяином Махачкалы на протяжении 15 лет. Он был осужден по террористическому делу. По версии следствия, Амиров, пересевший в инвалидную коляску после очередного покушения, из переносной зенитной установки хотел сбить пассажирский самолет, в котором, в частности, мог лететь Сагид Муртазалиев. Ни одного вопроса у ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры по поводу финансовых злоупотреблений к нему так и не возникло, хотя все те обвинения в махинациях муниципальной собственностью, которые сейчас вменяются арестованному мэру Мусе Мусаеву, при должном расследовании могли бы быть вменены и Амирову.

Второе дело касается Сагида Муртазалиева, также авторитетного политика и главы пенсионного фонда Дагестана. Жалобы от граждан по поводу махинаций в ведомстве достигли такого масштаба, что в 2013 году отделение брали спецназом — обыски, выемки, допросы. В итоге Муртазалиев подался в бега, однако ему вновь вменяют не хищение бюджетных денег — а финансирование терроризма.

Все эти годы Александр Бастрыкин и Юрий Чайка были при своих должностях, но почему-то не обращали внимания на злоупотребления в Дагестане.

А теперь вдруг выяснилось, что долгие годы власть в республике была в руках коррупционеров.