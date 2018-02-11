Кандидат, за которого краснеют

Среди многочисленных обвинений в адрес кандидата от партии КПРФ на предстоящих президентских выборах Павла Грудинина, которые льются на него бурным потоком, преобладают, в первую очередь, экономические. У Грудинина находят заграничные счета, которые то ли закрыты, то ли нет, кандидат от КПРФ не может внятно объяснить, связана ли с ним вилла в Европе, наконец, его обвиняют едва ли не в прямом обмане пайщиков «Совхоза имени Ленина». По идеологической части тоже есть вопросы: повторяемый рефрен про Сталина как «лучшего лидера России за последние 100 лет» дает повод реанимировать идею «красной угрозы», с которой журналисты научились работать еще в кампании 1996 года. Сам Грудинин обвинения в свой адрес публично комментирует не очень охотно, и у ряда экспертов создается ощущение, что вся кампания ведется им через силу (если бы не было изысканий госСМИ и атак недоброжелателей — про нее и рассказать-то было бы нечего). При этом тот факт, что Грудинин попал в жернова журналистов «Лайфа» и РЕН ТВ, принято объяснять неопытностью политика. Это, конечно, не так: как выяснила «Новая газета», для кандидата в президенты от КПРФ, бывшего «единоросса» и друга ЛДПР, конфликт — состояние вполне привычное.

Разъединение с «Единой Россией»

Грудинин в политике с 1997 года: будучи к тому моменту директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» уже в течение двух лет, он впервые попал в Мособлдуму, пройдя в нее как одномандатник по округу подмосковного Видного. Партийная жизнь началась у него с 1999 года, когда Грудинин вступил в прообраз со­временной «Единой России» — партию «Единство».

Тогдашние соратники по партии вспоминают, что найти общий язык с ним всегда было нелегко. «Мы три созыва вместе с Павлом Николаевичем работали, в 1997 году мы с ним вместе избирались, — рассказывает депутат Мособлдумы от «Единой России» Николай Черкасов. — Сначала находили понимание, потом наши интересы разошлись. Он — человек достаточно категоричный, и я бы сказал, что даже конфликтный. У нас часто такое было: идет обсуждение какого-то законопроекта в Думе, люди становятся на его сторону, голосуют в поддержку его законопроекта, а Грудинин сам голосует против. Его ответ всегда был: «Ну кто-то же должен быть против».

В 2000 году на выборах президента России нынешний кандидат вошел в число доверенных лиц Владимира Путина. Тогда этот статус значил заметно больше, чем сейчас: доверенных лиц было всего 14 человек, среди них — тяжеловесы Анатолий Собчак и Рем Вяхирев, молодой Алексей Мордашов. «Ведомости» пишут, что инициатива по приглашению, вероятно, шла со стороны путинского штаба, где заметили «трудовые и политические заслуги» Грудинина (тогда же он получил официальную благодарность от Путина). Теоретически директор «Совхоза имени Ленина» мог сделать большую политическую карьеру уже тогда, но на локальном уровне, очевидно, он чувствовал себя комфортнее. Как бы то ни было, в 2002 году Грудинин вошел в новый состав областного парламента с результатом 44,76% голосов избирателей, а в 2007-м переизбрался снова.

Отношения с «Единой Россией» при этом у нынешнего сторонника коммунистов начали постепенно портиться. Хотя, как вспоминает Николай Черкасов, Грудинин был одним из тех, кто стоял у истоков создания фракции «единороссов» в Мособлдуме. Всему виной опять-таки конфликтность: «Он непостоянен в своих политических пристрастиях. Грудинин не нашел общего языка, и его даже исключили из фракции «Единой России». Он умудрился переругаться с большинством членов фракции, были постоянные конфликты с губернатором и министрами», — рассказывает вчерашний соратник Грудинина. Точка невозврата была пройдена в 2010 году: тогда Грудинин баллотировался на пост главы Ленинского района, однако, по данным телеканала «Подмосковье», коллеги по партии решили поддержать другого кандидата.

Этого Грудинин простить «единороссам» не смог и в том же году вышел из партии. «А вы помните, как назвали эту партию сразу после того, как я вышел из нее? — цитируют РИА «Новости» выступление кандидата от КПРФ спустя семь лет (очевидно, речь идет о слогане «партия жуликов и воров». — Ред.). — А я это понял гораздо раньше, поэтому я вышел из этой партии». По словам Грудинина, в ситуации, когда человек не согласен с линией партии, он должен поступиться либо принципами, либо совестью, либо партийным билетом — директор «Совхоза имени Ленина» выбрал последнее. Отметим, что формально Грудинина отцепили от гонки за должность из-за брака в подписях.

Впрочем, у истории разлада может быть и другое объяснение. «С Васей Голубевым (бывший глава Ленинского района, ныне губернатор Ростовской области. — Ред.) они были друзьями, дружили семьями. Сто лет они друг друга знали, чуть ли не крестный у них там кто-то был, — рассказывает «Новой» на условиях анонимности источник, близкий к районной администрации. — Потом вдруг в почтовых ящиках везде появились листовки, сделанные на мелованной бумаге (такой красивой, хорошей), в которых Грудинин (в то время член «Единой России») обличает воровскую власть. Даже не Путина, а местную администрацию: Голубев вор, разворовал весь район, давайте на следующих выборах сменим эту воровскую власть, голосуйте за меня. И фотография Грудинина. Голубев как раз уехал куда-то в командировку — большую, на месяц, — а когда вернулся, они из-за этого поругались. С тех пор Грудинин обиделся не то что на Голубева самого, он обиделся на всю власть, и теперь он вечный оппозиционер».

Депутат городского поселения Видное Ленинского района Московской области Зоя Целыковская заявила «Новой», что «все знали, что это была провокация, он никогда этих листовок не писал». Губернатор Ростовской области на звонки «Новой» не ответил, но в штабе Грудинина непростые отношения их кандидата с Голубевым признали. Стоит отметить, что в 2011 году в интервью журналу «Русский репортер» Грудинин обрушился на Голубева с резкой критикой, а нравы в Ленинском районе сравнил со станицей Кущевской. «Там крышей был Цапок, а у нас Газейкин, которого прикрывал бывший глава района Голубев, — цитирует журнал Грудинина. — Когда ему нужно было взять денег, приезжал этот Газейкин с чемоданом — он ничего не боялся».

Красное смещение

Оставшись вне «Единой России», Павел Грудинин продолжил самостоятельное политическое плавание, находясь при этом в поисках новых соратников. «Одно время он был близок и с либералами, одно время с Жириновским и ЛДПР, у нас были выездные заседания в совхозе», — вспоминает Черкасов из «Единой России». О связях с ЛДПР писали и местные СМИ: сам Владимир Жириновский приезжал «на землянику» на регулярной основе.

Были ли разговоры о коллаборации Грудинина и «либерал-демократов»? Были, говорит пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин, но это всегда подразумевалось как некая шутка. «Все знали, что Грудинин связан с коммунистами, — рассказывает Дюпин. — Но у них [с Жириновским] были по-человечески нормальные отношения. Он был симпатичен Жириновскому, Жириновский был симпатичен Грудинину. Эти мероприятия, которые устраивались со сбором клубники, сопровождались публичными шуточками. Смысл был именно такой: приходи ко мне в партию — а, ну ладно, приду. А чтобы кто-то всерьез приходил, чтобы какие-то у них планы по слиянию, укреплению вынашивались, — этого никогда не было».

В качестве нового партийного пристанища Грудинин в итоге выбрал КПРФ, что было весьма логично, учитывая позиционирование управляемого им «Совхоза имени Ленина» как «островка социализма». В 2011 году он пытался пройти в Мособлдуму по партийному списку КПРФ, но был снят с регистрации после материала «Палниколаич имени Ленина» в журнале «Русский репортер». В статье Грудинин жестко высказался о мигрантах: «Я говорю инвесторам, которые строят квартиры: смотрите на национальность. И если вы начнете продавать квартиры не тем людям, я с вами работать не буду. Есть такое понятие — фейс-контроль, когда инвестор, прежде чем купить квартиру, лично общается с каждым. Фамилия Иванов — хорошо. Загорулько — хорошо. Лукашенко — ладно. Арутюнян — по­думайте. Пусть даже у вас будет меньше денег… Нужно все-таки ограничить въезд. Для чего такое количество узбеков?..» В подобных фразах суд увидел признаки разжигания национальной розни. Позже Грудинин смог оспорить это решение (смысл интервью, решил Савеловский суд, был искажен), но кампанию по выборам в Совет депутатов Видного в 2013 году директор «Совхоза имени Ленина» вынужден был пропустить.

В 2016 году Грудинин замахнулся на поход в Госдуму под флагами КПРФ, но при распределении мандатов остался за бортом. Поход в Мособлдуму тогда же тоже закончился неудачей — и по партийному списку, и в качестве одномандатника. Спустя год Грудинин стал членом Совета депутатов города Видное (правда, не как участник партсписка КПРФ) и его председателем.

Рядом с коммунистами

К старту обсуждения стратегии КПРФ на предстоящие президентские выборы в начале 2017 года Грудинин стал ассоциироваться с партией, хотя предусмотрительно в нее не вступал. Как сторонник левых Грудинин вошел в лонг-лист кандидатов в президенты от партии, но изначально в числе фаворитов не значился.

В последние годы яркой личностью внутри партии был депутат Валерий Рашкин, но его медиа-активность скорее сыграла против него при окончательном выборе кандидатуры, способной заменить Зюганова в кампании. Сам Рашкин сейчас — по крайней мере, на словах — не в обиде. «Два года назад было более 40 кандидатов. Геннадий Зюганов четко ставил задачу перед партией, сторонниками и протестными группами — обсуждайте, смотрите, анализируйте, — говорит Рашкин «Новой». — Придем через два года к выдвижению, все будем учитывать. В том числе и моя фамилия там была. Но на финише оказался Грудинин Павел Николаевич, который на сегодняшний день отражает многообразие обсуждения».

Обсуждение действительно было «многообразным», поскольку еще за несколько дней до итогового съезда в декабре прошлого года единства по кандидатуре у коммунистов не было. «Партия, ни для кого не секрет, изначально выдвинула Геннадия Зюганова, — вспоминает Рашкин. — Региональные отделения партии однозначно на своих конференциях говорили: давайте продвигать Зюганова. Поэтому решение съезда, конечно, было для партии, региональных отделений и конференции неожиданностью».

Съезд проголосовал за Грудинина, но сделал это, по информации «Новой», после нажима со стороны самого Зюганова. Больше всего сторонников партии смущал тот факт, что Грудинин — «пришлый». «Какое-то количество проголосовало против него. Его не принимают, как не члена партии, не руководителя партии. Он ни секретарь, ни зампред, ни председатель партии. Он просто гражданин, — объясняет «Новой» депутат Госдумы от КПРФ Владимир Поздняков. — У нас есть выдвиженцы, которые занимают высокие посты (губернатор, мэр), они бы могли [быть выдвинуты от партии в качестве кандидатов в президенты страны]».

В итоге Грудинина выбрали подавляющим большинством: при 316 проголосовавших на съезде только 11 человек высказались против. Зюганову удалось убедить однопартийцев в необходимости обновления, считает политтехнолог Владимир Перевозчиков. «КПРФ искала новое лицо — не только для фотографий и билбордов, а новое лицо под глубоким смыслом, — полагает он. — В чем у КПРФ сложность? Несменяемость тех или иных лидеров, к ним уже все привыкли, устали от них. А Грудинин соединяет в себе прошлое, настоящее и будущее. Конечно, это кандидат уже не Советского Союза, а больше капиталистической Швеции».

Когда Зюганов сделал ставку на Грудинина, в партии, считает Перевозчиков, действительно «никто не поверил». Теперь же партийцы от Грудинина — на словах уж точно — в полном восторге. «На мой взгляд, кампания отличается и по стилю, и по форме от того, что обычно вел, будучи кандидатом в президенты, Геннадий Андреевич [Зюганов], — говорит депутат от КПРФ Николай Осадчий. — Я, например, так, как Грудинин, говорить не смогу, потому что у меня язык более идеологизированный, партийный. А у него — более свободный. Он говорит нестандартно. И агитационные материалы отличаются от того, что мы имели до сих пор. Скажем, сейчас у нас нигде не выпячивается эмблема КПРФ. У нас выпячивается: «Грудинин».

И непартийность Грудинина больше не является проблемой. «Я не считаю, что это неправильно [что Грудинин не вступает в партию], — говорит Владимир Поздняков. — Перед ним не стоит такая задача. Осознает — придет сам. Мы же не говорим, что обязательным условием выдвижения должна быть твоя партийность. У нас сколько было партбилетчиков в советское время? 19—20 миллионов? Сколько потом осталось?» Поздняков добавляет, что «если он сейчас вступит в партию, у людей будет реакция: ну вот, надавили на него, а он сам по себе личность».

«Троекратное лицемерие»

Фото: Сергей Коньков /ТАСС

Формально непартийность Грудинина можно объяснить тем, что он считается коалиционным кандидатом. «Он кандидат, который выдвинут широким блоком народно-патриотических сил — там и левые, и националисты. Зюганов неоднократно говорил, что у нас блок партийных и беспартийных. Более того, его задача объединить все силы», — объясняет пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. После выборов сотрудничество с партией будет расширяться, уверяет он корреспондента «Новой», — правда, о вступлении Грудинина в КПРФ по-прежнему умалчивает.

Другие участники политической сцены отстраненность кандидата от коммунистов от самой партии ставят ему в вину. «На мой взгляд, то, что он не вступает сейчас в партию КПРФ, это и подтверждает, что человек ищет выгоду, — говорит «единоросс» из Мособлдумы Николай Черкасов. — Если уж ты доверяешься этим людям, вступай в партию, работай с ними. Это разглагольствования — о том, что президент должен быть над партией, — у него было право идти самовыдвиженцем. А если бы избрался — да ради бога, приостанови свое членство в партии. Вот эта неискренность и недосказанность — она во всем».

«Я лично ему не верю по одной простой причине. Был такой кандидат в президенты по фамилии Прохоров. Мне кажется, что все крупные бизнесмены в стране, когда им становится скучно, начинают желать, чтобы про них писали и говорили — классно потом записать себе в биографию «кандидат в президенты РФ», — говорит депутат от ЛДПР Александр Шерин. — Я считаю, что олигарх, который идет на выборы президента от КПРФ, это какое-то троекратное лицемерие».

Бизнес-прошлое и бизнес-настоящее Грудинина должны как раз показать новое лицо КПРФ, однако в массовом сознании классовая борьба и борьба за дивиденды с недвижимости сочетаются плохо. Российские СМИ «кусают» Грудинина «денежными историями» постоянно. Ключевых историй — три. Первая — это найденная в Испании вилла стоимостью 54,54 миллиона рублей, которая принадлежит то ли самому Грудинину, то ли его сыну. Изначально кандидат выбрал тактику «я не я, и вилла не моя», но затем концепция изменилась. «Они (дети. — Ред.) взрослые люди, они занимаются бизнесом, у них хорошие доходы, — заявил Грудинин. — Пусть мои дети будут свободными людьми в свободной стране и делают, что они хотят, но не нарушают закон».

Вторая история — наличие заграничных счетов и их статус. В конце января стало известно, что у Грудинина есть незакрытые счета в Австрии и Швейцарии (по два в каждой стране), хотя еще в начале декабря директор «Совхоза имени Ленина» говорил, что закрыл их все, а также избавился от ценных бумаг — в СМИ мелькала сумма в 7,5 миллиарда рублей. Сейчас счета закрыты полностью — глава ЦИК Элла Памфилова в конце прошлой недели заявила, что у комиссии есть справка об этом. По поводу сумм, на которых был построен один из элементов кампании против Грудинина, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что СМИ воспользовались технической ошибкой, и никаких 7,5 миллиарда на самом деле нет (хотя в ряде СМИ эта цифра мелькает до сих пор).

Третья история — продажа земель на территории «Совхоза имени Ленина» (по этому поводу Грудинина неоднократно обвинял сайт life.ru). Ее суть в том, что в 1996 году Грудинин продал совхозный участок площадью 5,6 гектара на пересечении Каширского шоссе и 24-го километра МКАД владельцу компании «Крокус» Арасу Агаларову, вице-президенту Всероссийского азербайджанского конгресса, и якобы по бросовой цене в миллион долларов. После этого Агаларов на совхозной земле открыл несколько торговых центров, а Грудинин якобы устроил в один из них работать своего сына директором. По версии раскапывающих эту историю журналистов, сам по себе факт сделки сильно омрачает образ «красного директора», который всячески ратует за социализм.

Сторонники Грудинина факт продажи земель не отрицают, но настаивают, что этого требовала рациональность. «На земле около МКАДа невозможно ничего выращивать. Там стояли пустыри, там все равно никогда ничего не росло. Выращивать там что-то — немыслимо. Дома там строить — люди тоже не особо хотят жить окнами на МКАД. Поэтому он, естественно, отдал землю под магазины. И за счет этого отстроил шикарный поселок в совхозе имени Ленина», — защищает Грудинина собеседник «Новой», близкий к кандидату.

Кроме того, Грудинина обвиняют в фактическом обмане некоторых пайщиков совхоза. «Это история достаточно давняя, она перманентно развивается, — говорит Николай Черкасов. — Люди обращаются в суды, на местном уровне суды выигрываются, на региональном — нет».

Речь идет о 104 бывших пайщиках «Совхоза имени Ленина». Когда шел процесс приватизации, их паи в размере трех гектаров у каждого были переданы в общую массу. Они сдали свои наделы в собственность совхозу и взамен получили по небольшому пакету акций. Но потом они были исключены из числа акционеров». Сейчас ряд депутатов Мособлдумы готовят обращение в прокуратуру области и Следственный комитет с просьбой провести расследование в отношении Грудинина, добавляет Черкасов. Так что у этой истории наверняка будет продолжение.

Чей проект

К каждому из обвинений в адрес Грудинина, если подходить строго, можно придираться, но общее впечатление от них таково, что появление кандидатом от Коммунистической партии явно заточенного под бизнес человека — это не «шведский социализм», а либо неверный стратегический ход со стороны партии, либо дискредитация извне. Поэтому нет большого удивления в том, что главный политический вопрос в отношении Грудинина звучит как «чей он кандидат на самом деле?». В КПРФ, разумеется, уверены, что ни о каком влиянии со стороны на того же Зюганова и речи быть не может.

«Очередной миф, который пытались повесить на Грудинина, — что он проект Кремля, — говорит пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. — Это само собой отпадает в условиях, когда затрагивают твою семью, когда начинают спекулировать на твоей личной жизни; когда неким другим так называемым «кандидатшам» дают время в прайм-тайме, часовые эфиры, показывают в новостных итоговых программах «России» и программе Познера. Дают эфиры и тащат за уши — якобы такая оппозиционная риторика». Другие партийцы тоже в один голос утверждают: руку Кремля искать в выдвижении Грудинина не стоит. Как раз наоборот, это «стало для них неожиданностью», считает Владимир Поздняков.

В свою очередь, конкуренты КПРФ сомневаются, что новый фронтмен коммунистов был очень уж самостоятелен. «Исходя из того, что Зюганов колебался (делал то одно заявление, то другое), исключать ничего нельзя», — говорит депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. «Человек в России не мог сколотить состояние, не будучи связанным с властью. Грудинин однозначно зависим от власти. Я думаю, что-то пошло не так: возможно, не ожидали от него такой прыти», — добавляет его однопартиец Александр Шерин.

Истина, полагают эксперты, где-то посередине. «Пусть КПРФ сама кого-нибудь выдвинет, и смотря кого они выдвинут, на того уже администрация президента и сделает конфигурацию, так происходит при любом раскладе», — говорит Владимир Перевозчиков. «Изначально Кремль был рад Грудинину, — уверен политолог Аббас Галямов. — Об этом можно судить по тому медийному выхлопу, который сопровождал его выдвижение. Логика понятна: Грудинин — новое лицо, которое оживит кампанию».

В какой момент что-то пошло не так? Версия есть у самого штаба Грудинина. «29 или 30 декабря была программа на «Вести FM», вел ее [Владимир] Соловьев. Он зачитал результат, который разошелся по всей стране, и я думаю, с этого момента они [противники Грудинина] и включились. Зачитал он следующее: за Путина были готовы голосовать 50%, за Жириновского — 5%, за Грудинина — 45%», — говорит Александр Ющенко. Эти цифры просто напугали «одну из башен Кремля», и на Грудинина начали вытаскивать все, что есть (и чего нет). Опрошенные «Новой» представители КПРФ в один голос говорят, что негативный фон на телевидении — дело рук администрации президента.

Аббас Галямов формулирует аккуратнее: «Кремль понял, что Грудинин, в силу структуры его положительного образа, претендует на голоса избирателей самого Путина. Именно поэтому Кремль обрушил на кандидата от КПРФ потоки компромата». От кого именно идет команда — в КПРФ не берутся сказать однозначно. Могут только утверждать, что не лично от Путина, но, вероятнее всего, от кого-то из его окружения. «У него [Путина] же штаб есть? Есть. [Глава администрации президента Антон] Вайно есть, [первый замглавы администрации президента Сергей] Кириенко есть. Специалисты в контрпропаганде есть», — говорит Владимир Поздняков. «Я думаю, что это делают просто исполнители, желающие из полковников стать генералами», — пытается смягчить Александр Ющенко.

Сам Грудинин в многочисленных интервью всячески отвергает согласование своей кандидатуры с Кремлем, хотя и отмечает, что «кто-то очень напрягся», когда КПРФ «сделала нестандартный ход», выдвинув его. «Это взорвало, по мнению журналистов, избирательную кампанию, сделало ее конкурентной. Так о чем мы должны беспокоиться? Что кампания стала интересной и конкурентной?» — заявил Грудинин в интервью Znak.com. Правда, это заявление, кажется, можно воспринимать всерьез, только если принять на веру цифры про 45% в пользу директора «Совхоза имени Ленина» и если поверить в искренность многочисленных групп в поддержку Грудинина в социальной сети «ВКонтакте» (кандидат причастность к ним, разумеется, отвергает).

Официальная картина не столь радужна: Грудинин, по опросам ФОМ и ВЦИОМ, пока находится на втором месте, однако и до 45%, и до второго тура (на него в интервью «Новой» понадеялся Валерий Рашкин) очень далеко: за кандидата от коммунистов готовы отдать голоса не больше 7% избирателей.

Вся проблема, кажется, в том, что Грудинину в новой ипостаси не очень уютно. Мособлдума — это одно, там можно решать свои проблемы и задачи, — а уровень кандидата в президенты подразумевает, с одной стороны, умение отбиваться от ударов, а с другой стороны, определенный политический багаж. Положительного багажа, кроме совхоза, у Грудинина пока нет, но на одних соратниках из Ленинского района не выберешься. Телевидение эту слабость чувствует и всячески ею пользуется. «Грудинин полностью зависит от федерального телевидения. У него другой опоры нет, — констатирует политолог Кирилл Рогов. — В этом смысле он совершенно управляемый виртуальный персонаж, и его можно за неделю раскрутить и так же за неделю опустить. Ему отвечать на это бессмысленно. У него нет никакой политической опоры. Нет ресурса, прежде всего».

Когда выборы закончатся, коммунисты из партии надеются, что Грудинин останется с ними, и уже придумывают ему возможные должности внутри КПРФ. Правда, сам Грудинин в интервью Znak.com заявил, что если он вдруг не выиграет выборы, то 19 марта вернется работать в свой совхоз. Там, безусловно, ему привычнее — да и РЕН ТВ с «Лайфом», чтобы сделать материал про урожай клубники, не приедут.