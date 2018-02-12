«Вечного безоблачного неба»

Спустя сутки после катастрофы Ан-148, выполнявшего рейс Москва-Орск, в саратовском аэропорту прошла траурная церемония возложения цветов в память о погибших членах экипажа.

Фото: Матвей Фляжников / «Новая газета»

Перед зданием аэровокзала уже лежат гвоздики и темные розы. Со вчерашнего вечера букеты несут к юбилейному камню, установленному несколько лет назад в честь очередной годовщины основания аэропорта. Большинство пришедших — женщины. Разворачивают газетные кульки, кладут цветы на заснеженную клумбу, лепестки съеживаются на морозе. От телекамер женщины отмахиваются. Замерзшие телевизионщики бросаются к каждой следующей посетительнице. Поговорить соглашается мужчина, принесший две белые поминальные свечи в прозрачных подставках. «Я знал отца стюардессы Вики Коваль, жили на одной улице. Прочитал об аварии в соцсетях. У меня тоже дочь подрастает. Страшно», — голос собеседника перехватывает.

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Траурная церемония для сотрудников идет внутри аэровокзала, напротив окошек касс. У стены выстроились стюардессы. У девушек синие костюмы и одинаковые прически — волосы собраны на затылке, как у студенток балетного училища. На колонне — черный плакат со свечой, тираж успели отпечатать за ночь. Стол рядом завален красными гвоздиками и желтыми хризантемами. За ним — шестеро сотрудников с фотографиями погибших в руках. Портреты тоже готовили срочно, взяли снимки из личных дел, добавив черную ленту по углам.

Фото: Матвей Фляжников / «Новая газета»

Бортпроводнице Анастасии Славинской исполнилось бы в этом году 30 лет. Она начала летать с 2011 года, получив высшее образование в сфере рекламы. Виктория Коваль пришла в авиакомпанию в 2016-м после колледжа строительства мостов и гидросооружений. Ей был 21 год. У погибших девушек остались матери. Командиру воздушного судна Валерию Губанову был 51 год. Он вырос в Тамбовской области. Закончил высшее военное училище, летал на Ан-12, работал в авиакомпании «Россия», с октября 2016-го – в «Саратовских авиалиниях». Общий налет у Губанова – более 5 тысяч часов, на Ан-148 – больше 2 тысяч часов. Второй пилот Сергей Гамбарян родился в 1973 году Минеральных водах, жил в Москве. Он закончил челябинское летное училище и санкт-петербургский университет гражданской авиации. Летал на Ан-148 в авиакомпании «Ангара», с июля 2017-го — в «Саратовских авиалиниях». Общий налет на судах этого типа составил у него более 800 часов. В катастрофе погибли также авиационные техники Олег Сергеев и Андрей Ревякин — они летели, чтобы проводить техобслуживание Ан-148 в транзитных аэропортах.

«Вечного им безоблачного неба», — говорит ветеран предприятия, бывший директор Юрий Давыдов. Тут же девичий голос объявляет: «Произвел посадку самолет, выполнявший рейс №765 из Москвы. Рейс выполняет компания «Саратовские авиалинии». Диктор медленно повторяет то же самое на английском. Зал дослушивает до последнего слова в полном молчании.

Фото: Матвей Фляжников / «Новая газета»

«Вот здесь ящик. Кто хочет, может оказать помощь, — объявляет представительница профсоюза. — Компания поможет семьям погибших. Но ваше участие не будет лишним. У Насти была ипотека, родственникам будет тяжело расплатиться».

Как сообщает пресс-служба «Саравиа», предприятие доставит родственников погибших в Москву и разместит на время проведения генетической экспертизы, необходимой для опознания. Кроме того, семьям погибших компания обещает выплатить по миллиону рублей. Такую же сумму планирует перечислить родственникам правительство региона. Областная выплата предусмотрена только для семей четырех членов экипажа — бортпроводниц и авиатехников, постоянно проживавших на территории региона.