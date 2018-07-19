Пенсии от монополистов

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

29 июня с.г. «Новая газета» опубликовала беседу с одним из ведущих сотрудников Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Владимиром Назаровым, который объясняет, как правильно и мудро поступило правительство РФ, объявив, наконец, о пенсионной реформе. «Эксперты из РАНХиГС, ВШЭ, ЦСР, Экспертной группы давно говорили о необходимости повысить пенсионный возраст», — говорит молодой профессор-экономист, повторяя в защиту своей позиции азбучные истины о старении населения, о растущем дисбалансе числа работающих и числа пенсионеров. В том же ключе — новейший доклад ВШЭ «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию». И, казалось бы, все так и есть, правильно, бесспорно. И при этом все ложно, поскольку разговор идет не вообще, а о России и об особой сложившейся в нашей стране «анти-экономической» ситуации.

Пенсионная реформа, обусловленная объективным фактом старения населения, нужна и возможна в тех странах, где есть экономика. Российская Федерация такой страной, к сожалению, пока не является, потому что «труба» — это еще не экономика.

Мы действительно во многом уникальная страна: самые большие в мире запасы природных ресурсов и при этом нищета миллионов, в первую очередь семей с детьми.

У нас и правда во всем «свой счет, свое искусство, своя морковка, свой укроп…». И «рыночная экономика» у нас особая — без «извращенной западной» конкуренции. Одни монополии, которые, убивая любую деловую инициативу, одновременно уголовным образом «накручивают» стоимость продуктов, товаров, квадратных метров первой необходимости, превращая жизнь россиян в борьбу за выживание.

Слова «уголовным образом» я употребил не случайно, не я это придумал.

«Преступления против конкуренции считаются одними из самых серьезных экономических преступлений, в некоторых странах — даже более серьезными, чем налоговые нарушения… Ущерб для экономики страны колоссальный, мы его просто не ощущаем, не чувствуем» (Владимир Путин на заседании Государственного совета по развитию конкуренции 5 апреля с.г.);

«Специфической чертой антиконкурентных соглашений в России является участие в них государственных органов… со всеми признаками, присущими организованным преступным группам и преступным сообществам» (из Доклада Федеральной антимонопольной службы России 31 октября 2017 г.). В том же Докладе ФАС говорится о тотальной картелизации российской экономики и о саботаже со стороны МВД России применения статьи 178 УК РФ — «Ограничение конкуренции». Примеров такого саботажа немало. И ведь это тоже наша отечественная специфика, удивляющая весь мир: правоохранительные органы, не исполняющие свои прямые обязанности по охране закона.

Два года назад, откликаясь на активные призывы повысить возраст выхода на пенсию, я написал эссе «Стариков ритуально умерщвлять, а потом съедать», основная мысль которого: в России не дефицит рабочих рук, чем адвокаты пенсионной реформы пытаются ее обосновать, а катастрофический дефицит рабочих мест.

Хорошо известно, что миллионы россиян вынуждены заниматься отхожим промыслом, потому что в местах (и целых регионах) их постоянного проживания просто нет НИКАКОЙ работы.

И также известно, что сегодня множество семей с детьми выживают, кормят детей исключительно благодаря пенсии бабушек и дедушек. Так по кому ударит повышение пенсионного возраста?

Налицо бесчеловечность и безграмотность авторов пенсионной реформы и тех, кто ее поддерживает: от членов правительства, Госдумы и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко до тележурналистов Владимира Познера, Дмитрия и Марии Киселевых и, конечно, некоторых ведущих экономистов.

Итак, пенсионная реформа, людоедский характер которой сегодня очевиден, перестанет быть таковой, если предварительно навести порядок в экономике страны. То есть, если совсем кратко о корнях проблемы, то:

Повышение пенсионного возраста недопустимо в условиях массовой бедности населения. Невозможно преодолеть бедность в стране, где угнетено производство, где люди, родители не могут достойно зарабатывать; Производства нет и не может быть там, где монополизм и коррупция душат деловую инициативу и свободный конкурентный рынок, сбивающий цены, в том числе цены на самое-самое необходимое: продукты питания, жилье, лекарства, крышу над головой. А эти язвы — монополизм и коррупцию — невозможно излечить без наведения порядка в правоохранительных органах и судебной системе, которые сегодня во многом сами являются «частью проблемы»

Борис Альтшулер, председатель Правления РОО «Право ребенка», член Московской Хельсинкской группы — специально для «Новой»