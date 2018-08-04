«Эта дорога оживленная и достаточно безопасная»

Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин рассказал «Новой» о том, что сейчас известно об обстоятельствах гибели в Центральноафриканской республике съемочной группы, в состав которой входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Тела убитых журналистов перед отправкой на родину. Фото: ТАСС

В столицу ЦАР Банги они прилетели 28 июля, чтобы собрать информацию и подготовить сюжет о деятельности российских частных военных компаний в этой стране. Также журналистов интересовали бизнес-интересы «кремлевского повара» Евгения Пригожина, с которым связывают деятельность вооруженной структуры, получившей название «ЧВК Вагнера».

29 июля съемочная группа направилась в поместье Беренго, в 60 км к западу от столицы, которое когда-то было резиденцией диктатора Жан-Беделя Бокасса. Именно там развернут военно-учебный центр, в котором специалисты из России обучают военнослужащих правительственной армии ЦАР. В центр журналистов не пустили, потребовав аккредитацию местного минобороны.

Съемочная бригада связалась с фиксером (консультантом, помогавшим журналистам) по имени Мартин, которого они принимали за сотрудника миссии ООН. Именно Мартин порекомендовал россиянам водителя, и именно он предложил поехать в город Бамбари, пообещав помочь организовать съемку в районе золотых приисков Ндассима.

Надо сказать, что сам город Бамбари, ставший негласной столицей миссии ООН в ЦАР — абсолютно безопасен. А вот прииски Ндассима контролируются мусульманской террористической организацией «Селека». И именно в этом районе якобы были замечены вооруженные россияне.

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Как говорит Андрей Коняхин, без надежных проводников журналисты соваться туда не собирались. Но, однако, приняли предложение Мартина, которое, очевидно, показалось им убедительным, и около полудня 30 июля выехали из Банги в Бамбари.

Дорога между этими городами хоть и разбитая, но относительно оживленная и считается безопасной.

Около шести часов вечера добрались до городка Сибю, где автомобиль со съемочной группой остановили на блокпосту. Об этом, по словам Андрея Коняхина, известно достоверно. А вот что произошло дальше — неизвестно. Как утверждают официальные представители ЦАР, тела россиян были обнаружены в 23 километрах от Сибю — в районе, который контролируется властями.

Почему съемочная бригада свернула с дороги на Бамбари? Они сами приняли это решение или уже были захвачены? А может быть, на место, где 31 июля были обнаружены тела, их привезли уже мертвыми? Ответов на эти вопросы пока нет.

Исчез и фиксер Мартин. В миссии ООН в ЦАР заявили, что не знают такого человека.

Сотрудники Центра управления расследованиями не могут отыскать Мартина и в гуманитарных организациях, работающих при миссии ООН.

Андрей Коняхин полагает, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли не в результате спонтанного нападения африканской бандитов,

вероятно, это было спланированное убийство.

На это указывает, к примеру, характер ранений, полученных Расторгуевым, — два выстрела в область сердца.

— Два входных пулевых отверстия, расположенных совсем близко друг от друга, четко видно на фотографии Александра, — говорит Коняхин.

И еще одна странность, на которую обратил внимание главный редактор ЦУР. На всех фотографиях, сделанных в районе обнаружения тел, Орхан и Александр лежат рядом. А Кирилла на этих фото нет. Все вместе они только на снимках из морга.

Возможно, предполагает Коняхин, Кириллу удалось бежать, он был ранен и скончался уже от кровопотери. Но он успел создать чат в Телеграмм и связаться со своей подругой в России. Девушка спросила, как они добрались, но ответа так и не поучила. И произошло это 31 июля. То есть на второй день после того как, по официальной версии местных властей, все трое были убиты.

В версию убийства россиян с целью ограбления Андрей Коняхин не верит.