«Думаю, ему осталось недолго»

Фото: РИА Новости

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в администрации президента получили письмо матери Олега Сенцова, переданное руководству России еще 26 июня. Никаких других сдвигов в деле Сенцова пока нет.

«Олега не посещал никто из администрации президента, им не интересовался никто из руководства страны, — говорит адвокат Дмитрий Динзе. — К нему приходят сотрудники УФСИН, врачи — и все. Вокруг Олега полная тишина».

Как рассказывает Динзе, Сенцов отказался от перевода в больницу в Крыму. Напомним: 25 июля Европейский суд по правам человека постановил, что Сенцова следует перевести в гражданскую больницу, которая должна располагаться ближе к месту жительства его семьи.

Адвокат правозащитной организации «Агора» Наташа Добрева попросила уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина содействовать переводу украинского режиссера Олега Сенцова в гражданский госпиталь Святителя Луки в Симферополе. Однако потом от этого плана отказались.

По словам Дмитрия Динзе, Олег боится не пережить этап в Симферополь. Кроме того, он опасается того, как его встретят в этой больнице.

«В гражданской больнице Лабытнанги к Олегу отнеслись плохо, — рассказывает Динзе. — Врачи угрожали приковать к кровати, начать принудительно кормить и все в таком духе. Я написал уже три отказа от госпитализации в эту больницу. Сейчас Олег остается в медчасти колонии. Там у него отличные отношения с врачами, с его мнением там считаются, ничего делать насильно с ним не станут».

Состояние Олега Сенцова значительно ухудшилось.

«В Лабытнанги стоит жара, температура доходит до 40 градусов. Из-за этого у Олега плохо с сердцем, пульс доходит только до 40 ударов в минуту, — рассказывает Дмитрий Динзе, навестивший Сенцова 7 августа. — Еще две недели назад начался кризис, третий за голодовку, который продолжается до сих пор. Олега дважды пытались уговорить уехать в гражданскую больницу, он отказался. У него анемия, сильно снизился гемоглобин, затекают верхние и нижние конечности, так что он в основном лежит. В медчасти колонии Олег продолжает пить небольшое количество медицинской смеси — достаточное, чтобы оставаться в сознании и не позволить увезти себя в реанимацию. Врачи боятся, что после затяжного третьего кризиса наступит четвертый, во время которого начнут отказывать почки и печень».

На днях консульство Украины попросило уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову направить к Сенцову омбудсмена по ЯНАО Анатолия Сака сфотографировать заключенного, чтобы украинские власти могли убедиться, что он выглядит нормально.

«Если бы я мог его сфотографировать, они бы убедились, что он выглядит, как Кощей Бессмертный, — говорит Динзе. — Бледный, глаза впалые, сутулится постоянно — плечи не может разогнуть. Впалая грудная клетка, впалый живот… Ко мне он пришел на своих ногах, но если раньше он выходил бодро, то сейчас о бодрости говорить уже не приходится. К нему регулярно приходят психолог и психиатр, общаются. Они не усматривают неадекватного поведения или невменяемого состояния и подтверждают, что Олег отдает отчет в том, что он делает, и может руководить своими действиями».

В последние недели Олег не получал никакой информации из внешнего мира: единственный цензор ИК-8 ушла в отпуск, и вся колония осталась без писем.

«Ну да, цензорам тоже надо отдыхать, — говорит Динзе. — Я привез ему письма, в которых много людей просят его прекратить голодовку. Олег сказал, что читать их не будет и просит ему их не привозить. Я ему тоже говорил, что есть другие средства борьбы. Но он сказал, что принял решение и будет на нем настаивать».

В следующий раз Динзе сможет навестить Сенцова через две недели, в самом начале сентября. «Олег пообещал, что постарается до этого продержаться, — говорит Динзе. — Но я думаю, ему осталось недолго».

Читайте также Правительства все новых стран требуют от России немедленно вмешаться в судьбу Олега Сенцова

А в это время

В среду в колонию к украинскому режиссеру Олегу Сенцову второй раз не пустили епископа Апостольской православной церкви отца Григория Михнова-Вайтенко.

«Я дождался возможности поговорить с начальником колонии Сергеем Скачевым, — рассказал «Новой» епископ Григорий. — Он был очень любезен и обладал достаточным количеством времени, чтобы я мог полчаса рассказывать ему, что состояние Сенцова вызывает беспокойство: мое, общественности и Михаила Федотова. Он выразил поддержку моим намерениям, но высказал глубокое сожаление, что у него нет разрешения от Олега Геннадьевича на мой визит. На мое предложение пойти и спросить Сенцова он сказал, что это будет воспринято как давление на осужденного, а он государственный служащий и давить не может».

Дальше епископ много часов вел переговоры с федеральной и ямальской ФСИН и отправлял телеграммы и письма Олегу Сенцову, давая знать о своем приезде. Впрочем, когда епископ Григорий попытался отправить Олегу ФСИН-письмо, программа сообщила ему, что «обработка писем временно прекращена».

Когда подписывался номер, отец Григорий оставался в Лабытнанги, надеясь, что все же сможет попасть к Олегу в колонию.

«Я знаю, о чем я хочу с ним говорить, — объяснил он. — У меня есть опыт разговора с людьми, находящимися в такой ситуации. К сожалению, это входит в мою профессию».

Напомним: 3 августа начальник управления ФСИН по ЯНАО Александр Новиков заявил отцу Григорию, что считает его встречу с Сенцовым «нецелесообразной». Впрочем, позже он объяснил, что у епископа не было необходимых бумаг для встречи с заключенным (по Федеральному закону 103 священнослужители имеют право посещать заключенных неограниченное количество раз, без дополнительных документов и, при желании, наедине. — Е.Р.).

Позже глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов лично попросил руководителя ФСИН Геннадия Корниенко дать разрешение на допуск священнослужителя в колонию. В своем ответе Федотову Корниенко не ссылался на якобы отсутствующие документы епископа, но заявил, что «на момент обращения Григория Михнова-Вайтенко <…> от Сенцова О.Г. заявлений и просьб о приглашении и встрече с представителем указанной религиозной организации не поступало».

Тем не менее, 4 августа другой священнослужитель, отец Богдан Василюк, без всяких заявлений со стороны Сенцова посетил ИК-8, зашел в медицинскую часть колонии, поинтересовался его состоянием и предложил ему исповедаться. Сенцов отказался.