Сергей КазарновскийДиректор школы
Часто первого сентября занятия начинались с «Урока Мира». Присылали методички, классные руководители готовились. Сейчас, слава богу, ничего не присылали. И именно сейчас я подумал про этот урок.
Сегодня мы снова готовимся к Первому сентября, которое в этом году пришлось на третье число. Что-то придумываем с учителями. Это двадцатое Первое сентября с момента открытия нового здания нашей школы. А первоклассники с родителями скоро пойдут покупать гладиолусы, на которые их «нанижут», как шашлык, и они абсолютно потрясенные будут смотреть на невиданную новую жизнь, которой они будут жить 11 лет.
Потом одиннадцатиклассники снимут их с гладиолусов и наденут светоотражающие жилетки с именами каждого. И они сразу станут всем известными личностями.
И целый день первоклассники будут самыми заметными детьми в школе, каждый будет подходить и знакомиться с ними… Потому что они замечательные.
А весной, когда они только поступали в школу, мы, конечно же, разговаривали с ними. Вот некоторые обрывки наших разговоров.
ПРО КОСМОС
— Белка и Стрелка были первыми собаками, которые полетели в космос и прилетели с хорошими чувствами.
— (Девочка вспоминает планеты.) «Питер, Юпитер…»
ПРО СТРАНЫ
— В Индии зародились шахматы. Я попробовал сыграть партию. Хорошая была партия <…> проиграл!
Мы жили у берега и по утрам там ходил индус и кричал: «Хачапури, горячие хачапури!»
— Страна? (Долго подбирает слово.) — Укр…ым!
СЛОВА
— Порода Фокс — это чтобы делать фокусы.
— Я знаю улицу Песчаная.
— Там много песка?
— Нет, там все пищат.
Греция — там все греются.
(Показываем подзорную трубу.)
— Что это?
— Бинокль!
— Бинокль, это когда два, а когда один?
— Одинокль!
— Рождество это по-английски Новый год.
— Нет, это другое христианство.
— Нет, Новый год — это когда Дед Мороз подарки дарит, а рождество — когда родители.
ПРО СЕМЬЮ
— У меня замечательная семья, родители дали просто так купить черепашек!
— Один раз папе надо было делать укол, и бабушка учила маму делать укол на куклах. А потом мама меня учила!
— На куклах?
— Нет, на папе!
— Моя мама — мэр магазина.
— У меня замечательная семья и…
(Пауза.)
— Ну кто у тебя в семье, чем занимаются?
(Тишина.)
— Есть родители у тебя?
— Есть! Но я же не смотрю, чем там они занимаются!
— Я дома много с папой занималась.
— Отлично, значит сейчас мы увидим какой талантливый твой папа.
— Нет, он сейчас на работе!
— У меня есть кошка!
— Как зовут?
— Имя не подготовили.
— А как ее зовете, когда насыпаете корм?
— Дина, иди есть!
— Маму мою зовут Инна, ну, что можно про нее сказать <…> ну такая она акробатическая.
ПРО БУДУЩЕЕ
— Я хочу стать летчиком на Крайнем Севере.
— Почему именно там?
— Там опаснее и поэтому больше платят.
(Через какое-то время детям дают танцевальное задание двигаться под музыку, как сыщики и шпионы. Мальчик сидит в стороне и не танцует.)
— Почему ты не танцуешь?
— Я не хочу быть сыщиком и шпионом…
— А если на Крайнем Севере, и ты ищешь, где посадить вертолет?
— А! Или я ищу, где спрятан корабль «Святая Мария»!
(И пошел двигаться как сыщик.)
— Хочу играть в театре!
— А какую роль хотела бы сыграть в спектакле? Принцессу?
— Да хотя бы попугая…
(Мальчик тянет руку.) А попугаи живут сколько захотят. Вот.
РАЗНОЕ
— Я исполню свою песню! Только сейчас, минуточку!
— Почему?
— Так ее еще надо придумать!
— Фууу как пахнет краской!
— (Рядом девочка мечтательно.) Зеленой, наверное.
Сергей Казарновский, директор образовательного центра-школы № 686 «Класс-центр» — специально для «Новой»