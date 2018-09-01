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«Укр…ым!»

Что сегодня можно услышать от первоклассников

Общество

Сергей КазарновскийДиректор школы

 
Сергей Казарновский и первоклашки. Фото: «Класс-центр»

Часто первого сентября занятия начинались с «Урока Мира». Присылали методички, классные руководители готовились. Сейчас, слава богу, ничего не присылали. И именно сейчас я подумал про этот урок.

Сегодня мы снова готовимся к Первому сентября, которое в этом году пришлось на третье число. Что-то придумываем с учителями. Это двадцатое Первое сентября с момента открытия нового здания нашей школы. А первоклассники с родителями скоро пойдут покупать гладиолусы, на которые их «нанижут», как шашлык, и они абсолютно потрясенные будут смотреть на невиданную новую жизнь, которой они будут жить 11 лет.

Потом одиннадцатиклассники снимут их с гладиолусов и наденут светоотражающие жилетки с именами каждого. И они сразу станут всем известными личностями.

И целый день первоклассники будут самыми заметными детьми в школе, каждый будет подходить и знакомиться с ними… Потому что они замечательные.

А весной, когда они только поступали в школу, мы, конечно же, разговаривали с ними. Вот некоторые обрывки наших разговоров.

ПРО КОСМОС
 

— Белка и Стрелка были первыми собаками, которые полетели в космос и прилетели с хорошими чувствами.

— (Девочка вспоминает планеты.) «Питер, Юпитер…»

ПРО СТРАНЫ
 

— В Индии зародились шахматы. Я попробовал сыграть партию. Хорошая была партия <…> проиграл!

Мы жили у берега и по утрам там ходил индус и кричал: «Хачапури, горячие хачапури!»

— Страна? (Долго подбирает слово.) — Укр…ым!

СЛОВА
 

— Порода Фокс — это чтобы делать фокусы.

— Я знаю улицу Песчаная.
— Там много песка?
— Нет, там все пищат.

Греция — там все греются.

(Показываем подзорную трубу.)
— Что это?
— Бинокль!
— Бинокль, это когда два, а когда один?
— Одинокль!

— Рождество это по-английски Новый год.
— Нет, это другое христианство.
— Нет, Новый год — это когда Дед Мороз подарки дарит, а рождество — когда родители.

ПРО СЕМЬЮ
 

— У меня замечательная семья, родители дали просто так купить черепашек!

— Один раз папе надо было делать укол, и бабушка учила маму делать укол на куклах. А потом мама меня учила!
— На куклах?
— Нет, на папе!

— Моя мама — мэр магазина.

— У меня замечательная семья и…
(Пауза.)
— Ну кто у тебя в семье, чем занимаются?
(Тишина.)
— Есть родители у тебя?
— Есть! Но я же не смотрю, чем там они занимаются!

— Я дома много с папой занималась.
— Отлично, значит сейчас мы увидим какой талантливый твой папа.
— Нет, он сейчас на работе!

— У меня есть кошка!
— Как зовут?
— Имя не подготовили.
— А как ее зовете, когда насыпаете корм?
— Дина, иди есть!

— Маму мою зовут Инна, ну, что можно про нее сказать <…> ну такая она акробатическая.

ПРО БУДУЩЕЕ
 

— Я хочу стать летчиком на Крайнем Севере.
— Почему именно там?
— Там опаснее и поэтому больше платят.
(Через какое-то время детям дают танцевальное задание двигаться под музыку, как сыщики и шпионы. Мальчик сидит в стороне и не танцует.)
— Почему ты не танцуешь?
— Я не хочу быть сыщиком и шпионом…
— А если на Крайнем Севере, и ты ищешь, где посадить вертолет?
— А! Или я ищу, где спрятан корабль «Святая Мария»!
(И пошел двигаться как сыщик.)

— Хочу играть в театре!
— А какую роль хотела бы сыграть в спектакле? Принцессу?
— Да хотя бы попугая…
(Мальчик тянет руку.) А попугаи живут сколько захотят. Вот.

РАЗНОЕ
 

— Я исполню свою песню! Только сейчас, минуточку!
— Почему?
— Так ее еще надо придумать!

— Фууу как пахнет краской!
— (Рядом девочка мечтательно.) Зеленой, наверное.

Сергей Казарновский, директор образовательного центра-школы № 686 «Класс-центр» — специально для «Новой»

Теги:
дети, 1 сентября, школа

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