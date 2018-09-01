Сергей Казарновский и первоклашки. Фото: «Класс-центр»

Часто первого сентября занятия начинались с «Урока Мира». Присылали методички, классные руководители готовились. Сейчас, слава богу, ничего не присылали. И именно сейчас я подумал про этот урок.

Сегодня мы снова готовимся к Первому сентября, которое в этом году пришлось на третье число. Что-то придумываем с учителями. Это двадцатое Первое сентября с момента открытия нового здания нашей школы. А первоклассники с родителями скоро пойдут покупать гладиолусы, на которые их «нанижут», как шашлык, и они абсолютно потрясенные будут смотреть на невиданную новую жизнь, которой они будут жить 11 лет.

Потом одиннадцатиклассники снимут их с гладиолусов и наденут светоотражающие жилетки с именами каждого. И они сразу станут всем известными личностями.

И целый день первоклассники будут самыми заметными детьми в школе, каждый будет подходить и знакомиться с ними… Потому что они замечательные.

А весной, когда они только поступали в школу, мы, конечно же, разговаривали с ними. Вот некоторые обрывки наших разговоров.

ПРО КОСМОС



— Белка и Стрелка были первыми собаками, которые полетели в космос и прилетели с хорошими чувствами.

— (Девочка вспоминает планеты.) «Питер, Юпитер…»

ПРО СТРАНЫ



— В Индии зародились шахматы. Я попробовал сыграть партию. Хорошая была партия <…> проиграл!

Мы жили у берега и по утрам там ходил индус и кричал: «Хачапури, горячие хачапури!»

— Страна? (Долго подбирает слово.) — Укр…ым!

СЛОВА



— Порода Фокс — это чтобы делать фокусы.

— Я знаю улицу Песчаная.

— Там много песка?

— Нет, там все пищат.

Греция — там все греются.

(Показываем подзорную трубу.)

— Что это?

— Бинокль!

— Бинокль, это когда два, а когда один?

— Одинокль!

— Рождество это по-английски Новый год.

— Нет, это другое христианство.

— Нет, Новый год — это когда Дед Мороз подарки дарит, а рождество — когда родители.

ПРО СЕМЬЮ



— У меня замечательная семья, родители дали просто так купить черепашек!

— Один раз папе надо было делать укол, и бабушка учила маму делать укол на куклах. А потом мама меня учила!

— На куклах?

— Нет, на папе!

— Моя мама — мэр магазина.

— У меня замечательная семья и…

(Пауза.)

— Ну кто у тебя в семье, чем занимаются?

(Тишина.)

— Есть родители у тебя?

— Есть! Но я же не смотрю, чем там они занимаются!

— Я дома много с папой занималась.

— Отлично, значит сейчас мы увидим какой талантливый твой папа.

— Нет, он сейчас на работе!

— У меня есть кошка!

— Как зовут?

— Имя не подготовили.

— А как ее зовете, когда насыпаете корм?

— Дина, иди есть!

— Маму мою зовут Инна, ну, что можно про нее сказать <…> ну такая она акробатическая.

ПРО БУДУЩЕЕ



— Я хочу стать летчиком на Крайнем Севере.

— Почему именно там?

— Там опаснее и поэтому больше платят.

(Через какое-то время детям дают танцевальное задание двигаться под музыку, как сыщики и шпионы. Мальчик сидит в стороне и не танцует.)

— Почему ты не танцуешь?

— Я не хочу быть сыщиком и шпионом…

— А если на Крайнем Севере, и ты ищешь, где посадить вертолет?

— А! Или я ищу, где спрятан корабль «Святая Мария»!

(И пошел двигаться как сыщик.)

— Хочу играть в театре!

— А какую роль хотела бы сыграть в спектакле? Принцессу?

— Да хотя бы попугая…

(Мальчик тянет руку.) А попугаи живут сколько захотят. Вот.

РАЗНОЕ



— Я исполню свою песню! Только сейчас, минуточку!

— Почему?

— Так ее еще надо придумать!

— Фууу как пахнет краской!

— (Рядом девочка мечтательно.) Зеленой, наверное.

Сергей Казарновский, директор образовательного центра-школы № 686 «Класс-центр» — специально для «Новой»