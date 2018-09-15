«А в указе Трампа сказано…»

В Совете Федерации обсудили итоги прошедших выборов с точки зрения вмешательства в них иностранных государств. Члены комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации назвали «клеветой» информацию о включении административного ресурса для повышения явки и о массовых подвозах избирателей. Все эти сообщения появлялись якобы при участии иностранных организаций. Нарушения, которые фиксировало движение наблюдателей «Голос», сенаторы признали «липовыми», отметив, что в этом нет ничего удивительного, ведь сервер ассоциации зарегистрирован в США. А видеоролики в интернете с вбросами на участках отнесли к «дезинформации со стороны СМИ, сотрудничающих с иностранной стороной».

В начале заседания председатель комиссии Андрей Климов заявил, что нужно продумать политическую реакцию на иностранное вмешательство, если будет доказано, что оно сказалось на результате голосования в России. Такое предложение было связано с тем, что на днях президент США Дональд Трамп подписал указ об односторонних санкциях в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы.

Первым слово взял член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александр Клюкин: «Нарушения были? Да. Повлияли ли на итоги голосования? Нет». Клюкин заявил, что не понимает людей, которые работают в участковых избирательных комиссиях и нарушают. «И никто из нас не понимает», — отметил член ЦИК. На этом обсуждение нарушений на участках закончилось, и комиссия занялась дискуссией о главной для нее проблеме российских выборов — «иностранном вторжении».

Клюкин рассказал про «клевету» о ходе голосования на совещании ОБСЕ в Варшаве: «Честно говоря, меня не удивила эта политическая ангажированность. Но представитель «Голоса» некто Удот (Роман Удот — член совета движения «Голос». — Ред.) превзошел всех: он жонглировал цифрами в десятки миллионов сфальсифицированных голосов как на выборах президента, так и сейчас. Еще он очень сожалел, что по выборам президента в отчете ОБСЕ «не отражен истинный уровень преступной деятельности в российской избирательной системе». На это сообщение очень бурно отреагировал член комиссии Олег Морозов: «А нельзя ли дать юридическую оценку этим заявлениям? Это же клевета» «Конечно, мы получим расшифровку его выступления и дадим правовую оценку», — откликнулся Клюкин.

Свою реплику вставил ведущий заседания Климов: «Замечу, клевета является одним из критериев вмешательства в указе Трампа».

Дальше дискуссию продолжил представитель Роскомнадзора Вадим Субботин: он похвалил американскую компанию Google за соблюдение российского законодательства, несмотря на попытку «деструктивных сил» использовать ее сервисы в своих целях. Напомним, ЦИК обратился к Google с тем, что «господин Навальный приобретает у Google рекламные инструменты» для информирования об акциях протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября, Google в ответ убрал рекламу акции. Климов уточнил у Субботина, является ли это первой попыткой удачного пресечения вмешательства в выборы. «Да, такое впервые», — констатировал Субботин.

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Затем член Общественной палаты Максим Григорьев сообщил, что продолжаются попытки «нанести удар по российской демократии»: «Существует широкая сеть псевдоактивистов в регионах и некоторых СМИ, работающих в плотной связке с иностранными государствами». Григорьев рассказал, как, например, МБХ-медиа опубликовало видео с вбросами на участке 2342 в Москве, а Общественная палата проверила видео с этого участка — и ничего не обнаружила, мол, «ну, все мы понимаем, кто владеет этим медиа, чего удивляться?» Реплику снова вставил Климов: «А в указе Трампа «дезинформация» — одно из оснований считать вмешательством в выборы».

— Или «Карта нарушений «Голоса» — там же две трети фейки, — продолжил Григорьев. — Но тут понятно, у них сервер находится в Соединенных Штатах, они даже не скрывают.

Климов снова вставляет реплику для тех, кто, возможно, забыл:

— Простите, перебью, в соответствии с указом Трампа, это является вмешательством.

В конце совещания Климов зачитал проект решения и заключил: «Несмотря на оставшиеся вопросы, комиссия считает, что на данном этапе необходимости в политической реакции нет, нужно извлечь уроки из этих наблюдений».

Проблему «иностранного вмешательства» комиссия сочла нужным обсудить на специально созванном совещании. При этом напомним о нарушениях, которые почему-то пока не обсуждаются на столь высоком уровне.

Спустя два дня после выборов в Калмыкии пропала наблюдатель от партии «Справедливая Россия» Айса Хулаева. На время девушка отлучилась с участка, как раз когда оставшаяся включенной камера зафиксировала вброс бюллетеней. После публикации видео декан Калмыцкого государственного университета пригрозил девушке отчислением, Следственный комитет сразу после этого задержал ее на ночь, а местное отделение «Справедливой России» сообщило, что к ним обращались силовики с вопросом о местонахождении Хулаевой. После этого связь с ней исчезла. Через четыре дня она записала видеообращение, в котором попросила не беспокоить ее родных и близких, поблагодарила за поддержку и сказала, что «на данный момент» она жива и здорова. «Голос» выпустил заявление, что будет добиваться наказания и для фальсификаторов, и для тех, кто запугал Хулаеву.

Само движение «Голос», которое члены Совета Федерации так рьяно критиковали за «клевету», заявило об угрозах в адрес своих активистов. 14 сентября неизвестные оставили несколько десятков брошюр службы «Ритуал» у входа в московский офис организации — «Что делать, если умер близкий человек». Участники движения вызвали полицию и выпустили заявление, что это является «попыткой запугать активистов». Также за несколько недель до единого дня голосования сотрудники телеомпании НТВ подкараулили у школы девятилетнего сына члена «Голоса» Романа Удота, которого встречала мать. Согласно заявлению «Голоса», журналисты стали атаковать их вопросами для нового провокационного фильма о «Голосе».

«Голос» выпустил заявление о том, что всего на их «Карту нарушений» поступило 865 сообщений о нарушениях на выборах. Лидирующей темой сообщений стало «принуждение избирателей, подвоз или нарушение тайны голосования». При этом глава «Голоса» Андрей Бузин отметил, что, согласно исследованиям наблюдателей, в Москве «массовой фальсификации явки не наблюдалось», чего пока нельзя сказать о регионах, откуда приходят видеоподтверждения организованных подвозов избирателей на участки.

— С моей точки зрения, то, что обсуждается в Совете Федерации, — это полностью надумано, — говорит Бузин. — Я бы выделил другую системную нашу проблему: что на этих выборах, что на всех предыдущих у нас одновременно основным участником и организатором выборов является неформальная политическая сила — администрации городов и регионов. Отсюда вбросы и недопуск кандидатов.

На совещании комиссии Совета Федерации член ЦИК Александр Клюкин возмущался «громкими» словами Романа Удота из «Голоса» про нарушения на президентских выборах. Татьяна Юрасова (автор нескольких расследований о каруселях и фальсификациях на прошедших голосованиях) напоминает, что есть доказательства того, что президентские выборы действительно были сфальсифицированы: волонтеры отсмотрели тысячи видео с избирательных участков Крыма, Краснодарского края, Кемеровской и Тюменской областей и доказали, что в каждом из этих регионов официальная явка ЦИК была завышена от 10 до 40%.

Юрасова рассказала «Новой», что волонтерам только предстоит отсмотреть видео с участков в регионах, но она уже получает многочисленные видеосвидетельства каруселей в ряде подмосковных городов: «Чем дальше от Москвы — тем более традиционные методы «каруселей» включаются. По-старинке подвоз избирателей, вбросы стопок бюллетеней. Если честно, как будто на машине времени прилетели в 2011 год».