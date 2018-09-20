«Если жители махнут головой»

В первом туре выборов губернатора Хабаровского края кандидат от партии ЛДПР Сергей Фургал на доли процента обошел действующего главу региона единоросса Вячеслава Шпорта. Через неделю Фургал объявил, что договорился со Шпортом занять пост его заместителя после выборов, хотя снимать свою кандидатуру не стал. Еще один представитель ЛДПР Владимир Сипягин готовится ко второму туру во Владимирской области, где неделю назад уступил губернатору-единороссу Светлане Орловой всего 5%. В интервью специальному корреспонденту «Новой газеты» Илье Азару Сипягин назвал возможные договоренности с Орловой «предательством интересов избирателей».

Фото: РИА Новости

— Вы удивились своему выходу во второй тур выборов?

— Знаете, когда я чем-то занимаюсь в жизни, то всегда иду на достижение результата. Вот когда я шел в губернаторы в 2013 году, то реально оценивал свои силы (Сипягин набрал тогда 3,88% голосов. — И.А.) и понимал, что это тяжело и трудно, ведь до этого в политической жизни я был года три.

Сейчас же, получив опыт депутата законодательного собрания, председателя комитета [по аграрной политике, природопользованию и экологии] и понимая, что такое структуры власти, каким путем должна развиваться Владимирская область, экономику и политическую ситуацию на моей родной земле (по официальным данным, Сипягин родился в Харькове. — И.А.), я полностью готов к победе.

Это показал результат, которого я добился. Я уверен, что если бы не было спойлеров, то он был бы гораздо выше. Поэтому во втором туре я уверен в победе.

— То есть результат обеспечило не протестное голосование против Светланы Орловой, а ваша личная популярность?

— Тут была комплексная ситуация. Думаю, в этом лучше разберутся политологи и социологи.

— Вы ведь появляетесь в эфире во время дебатов.

— Я ходил туда два дня и понял, что это абсолютно неэффективно. Я все выходные ездил по Владимирской области и общался с жителями отдаленных районов вроде города Гороховец, которые говорят, что за дебатами им следить очень неудобно.

Тем более чего мне там [приходится] монологи говорить (на дебатах перед вторым туром не приходят ни Орлова, ни даже ее представители. — И.А.), ведь в десять минут невозможно засунуть всю программу или даже об одном образовании, к примеру, рассказать.

Надо больше общаться с жителями, поэтому я принял решение в дебатах больше не участвовать.

— Максим Шевченко, который пытался стать кандидатом в губернаторы Владимирской области от КПРФ, но не был зарегистрирован, заявил после первого тура, что вы «производная Орловой» и «лоббируете ее интересы», а все голоса, которые взяли конкуренты Орловой, — это по, сути, его голоса. Вы ему что можете ответить?

— Когда люди искренне переживают за ситуацию, то возникают эмоции, а они приводят к не соответствующим действительности высказываниям. В целом же считаю, что нужно формировать коалиционное правительство. Оно работает, например, в Смоленской области, где губернатор Алексей Островский (тоже представитель ЛДПР. — И.А.). Это живая конкуренция, а она всегда приносит свои плоды.

— Но в итоге не только КПРФ вас не поддерживает, но и остальные кандидаты в вашу поддержку не высказались.

— Позиция КПРФ — это политика двойных стандартов. В первом туре они ругали Орлову, а после него перекрасились и стали говорить совершенно по-другому. Как так? Пусть тогда члены партии и избиратели решают, порядочно они поступают или непорядочно.

— 18 сентября ваш коллега по партии Сергей Фургал договорился с действующим губернатором, что после выборов станет его замом, фактически отказавшись от борьбы. Как вы оцениваете его действия?

— Я не могу комментировать за Фургала, он сам разъяснит, почему он принял такое решение.

— Вам предлагали что-то подобное Орлова или ее представители?

— Нет.

— А если предложат?

— Они знают мою жесткую позицию, знают, как я высказывался на дебатах, особенно в преддверие второго тура, поэтому даже предложения такого не делают.

— Решение Фургала, наверное, было согласовано с Владимиром Жириновским. Существует ведь партийная дисциплина. Если вам Жириновский скажет так сделать, вы согласитесь?

— Есть русская пословица: если бы да кабы во рту росли грибы. Я самостоятельный человек, принимаю самостоятельные решения. Сейчас нет предмета для обсуждения. Я уверен, что и Фургал принял самостоятельное решение.

— Со стороны это выглядит как предательство своего избирателя.

— Да, возможно. Но надо вникать в ситуацию, а я полностью погружен в избирательную кампанию. Может быть, это произошло в рамках предложения коалиционного правительства. А может, избиратели Хабаровского края такое решение [Фургала] поддержат.

Но если бы мне предложили пост замгубернатора Владимирской области, то это выглядело бы именно так, как вы говорите.

— Жириновский не приедет перед вторым туром во Владимирскую область. Вам не нужна его поддержка?

— (Вздыхает.) Я так скажу: во-первых, он в августе приезжал на молодежный форум «Территория смыслов» и совершил — за что ему огромное спасибо — много поездок по территории Владимирской области. Практически все крупные города он объехал, общался с избирателями.

— С понедельника все обсуждают произошедшее во втором туре губернаторских выборов в Приморье. Могут ли и во Владимирской области украсть победу?

— 23-е число покажет, на что готова партия власти или отдельные участники данного процесса, чтобы добиваться в какой-то ситуации определенных результатов.

Сейчас у нас идет активный процесс оформления наблюдателей, мы готовимся к избирательному процессу с удвоенной силой. Мы готовы, мы видим, мы смотрим и делаем выводы о том, что происходит на других территориях. Мы разделили территории на блоки и смотрим, где больше возможны нарушения, а где меньше.

Штаб трудится и анализирует, хотя тяжеловато уже, все ребята пашут, и хотя немного выдохлись уже, я их всячески подбадриваю. Осталось немножко.

— Может быть, лучше заранее договориться о посте вице-губернатора, чем потом проиграть выборы из-за фальсификаций и остаться ни с чем?

— Это будет предательство интересов жителей Владимирской области. Жители за меня голосовали в первом туре, они мне доверяют.

Тогда я должен всех своих избирателей собрать на площади. Огромного размера, какой нет на территории Владимирской области, и спросить: «Вы согласны договориться? » Если они махнут головой, то тогда, наверное, буду договариваться.

— Во Владимирской области были задержаны из-за коррупции несколько чиновников. Что делать с ними?

— Всем чиновникам, которые работают на территории моего родного края, стоит задуматься. Те ребята, которые сейчас [задействованы] в данных операциях, должны вещи собрать, положить в чемодан и как минимум прийти с повинной, а как максимум им придет «светлое будущее».

— Когда представители оппозиционных партий становятся губернаторами, то встраиваются в систему. Вы оппозиционер или член путинской вертикали?

— Я считаю, что не надо делить на оппозиционеров и не оппозиционеров. Нормальный губернатор с точки зрения своей деятельности выражает позицию жителей того или иного субъекта. Поэтому говорить о нем как об оппозиционере нецелесообразно. Это партии являются оппозиционными, а губернатор должен быть народным и представлять интересы всех политических партий. Ведь есть неплохие люди и в «Единой России» в том числе.

— Говорят, что раньше вы как депутат не критиковали Орлову, а в 2013 году выдали ей кредит доверия.

— Это было через четыре месяца после того, как она пришла в область. Если бы сейчас не было выборов и во Владимирскую область пришел какой-то новый врио, то я бы ему также дал кредит доверия. Как можно не сделать этого, если он только пришел? Он же гарантирует плюс-плюс-плюс, у него есть хорошая программа, которую он озвучивает. Воплотит в жизнь — значит, кредит доверия был оправданный, а если нет — неоправданный.

— Владимирские СМИ писали, что администрация Владимирской области помогла связанному с вами «бизнесмену по разработке гравийных и песчаных карьеров». Это правда?

— (Смеется.) Это мнение отдельно взятого журналиста. Я подавал в суд, но он признал, что, к сожалению, журналист может в адрес публичного лица высказать свое собственное мнение. Я очень уважаю СМИ, но иногда они могут говорить вещи, которые не соответствуют действительности. Но я смело пошел в суд, потому что это неправда.

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— Вас, правда, угрожают убить?

— (Смеется.) Отчего вы это взяли?

— Жириновский сказал.

— Этот вопрос надо задать Владимиру Вольфовичу.

— То есть вам таких угроз не поступало?

— Давайте вы этот вопрос зададите Владимиру Вольфовичу. Я скажу так: я умею контролировать свою безопасность.