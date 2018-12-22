Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным министерствам подготовить план поэтапного перехода госкомпаний на технику с использованием газомоторного топлива. Параллельно с обновлением автопарка планируется строительство новой заправочной инфраструктуры на газе в регионах. До 40% затрат будет покрываться из бюджета.

Переводить казенный транспорт на газ правительство хочет для экономии: при эквивалентном расходе кубометр газа стоит в 2–3 раза дешевле литра бензина. Газ также считается экологически чистым топливом, поскольку позволяет значительно сократить вредные выбросы от автотранспорта. В июне Владимир Путин назвал газомоторное топливо приоритетным для России на фоне экологических проблем. Наконец, запасы газа в России существенно больше, чем нефти, добыча которой в ближайшие годы начнет снижаться из-за истощения месторождений.

По данным РБК, поручение Козака

должно быть реализовано с 2019 по 2024 год в рамках программы Минэнерго по развитию рынка газомоторного топлива, бюджет которой составит 175 млрд рублей.

Существует три вида газомоторного топлива, объясняет партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин. «Во-первых, бутан-пропановая смесь — она заправляется в баллоны и используется для отопления и газовых плит. Во-вторых, компримированный природный газ, сжатый под высоким давлением, — его используют в общественном транспорте. И сжиженный природный газ, который выгодно ставить на огромные тягачи, железнодорожные локомотивы и на грузовики-самосвалы».

В директиве для госкомпаний речь, скорее всего, идет о переходе спецтехники на компримированное топливо. «Мне в голову сразу приходит крупнотоннажная техника для добычи алмазов (госкомпании «Алроса». — А. Х.), большие самосвалы, которые используют дизель вместо газа на угольных месторождениях, или подвижные составы РЖД. В этих случая возможна какая-то экономия», — полагает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Массовый интерес к газомоторному топливу появился в СССР 1970-е годы: многие устанавливали себе газовые баллоны и специальное оборудование, чтобы сэкономить на горючем. В ряде постсоветских стран, включая Армению и Казахстан, доля личного транспорта на газе до сих пор очень высока. Однако экономическая целесообразность в отказе от бензина появляется либо при очень низких ценах на газ, либо при высоком ежедневном пробеге (больше 200 км). Газовое оборудование для обычного автомобиля обойдется примерно в 40–50 тысяч рублей.

«В России такие серьезные стимулы для автовладельцев переходить на газ уже исчезли (впрочем, после скачкообразного подорожания нефтепродуктов эта тема может вновь стать популярной. — А. Х.). Теперь нужно, чтобы этим занималось государство: переводило на газ общественный транспорт, грузовики, госкомпании и так далее», — говорит Крутихин. К примеру, власти Катара к чемпионату мира по футболу в 2022 году хотят перевести на газ весь общественный транспорт в стране. По оценкам министра транспорта Максима Соколова, в России газ используют 8% автобусов.

Эксперты сомневаются в том, что в российском случае овчинка стоит выделки.

Хотя сам по себе газ значительно дешевле нефтепродуктов, для развития этого направления требуются значительные инвестиции в инфраструктуру.

В стране очень мало газовых заправок (меньше 350 на всю страну, почти все они принадлежат «дочке» «Газпрома»), оборудование для перехода на газ стоит дорого, а выгода неочевидна. Некоторые крупные города пытаются перепрыгнуть газовый этап и сразу перевести общественный транспорт с двигателей внутреннего сгорания на электричество.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер — в центре. Фото: РИА Новости

«Такие директивные истории с переводом на газ вряд ли будут кем-то приветствоваться, кроме самого «Газпрома». Это такая опция, поддерживающая производителя газа», — считает Пасечник. По планам Минэнерго, рынок сбыта газа на транспорте к 2024 году должен увеличиться в пять раз. Еще одним бенефициаром программы правительства могут стать автопроизводители, среди которых группа «ГАЗ» находящегося под санкциями Олега Дерипаски. Объем господдержки автомобильной отрасли может составить 67 млрд рублей.

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Следовало бы запустить полноценный пилотный проект: перевести на газ весь городской муниципальный транспорт, охватить регион газовыми станциями, а потом в случае успеха масштабировать этот эксперимент, считает Крутихин. «Вместо этого усилия тонким слоем размазываются по всей стране», — заключает он.

Лидером по темпам развития рынка «голубого топлива» является Татарстан. Власти республики с начала 2010-х проводят политику стимулирования газификации общественного и частного транспорта. Число транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, в Татарстане превышает 4 тысячи единиц.

Похожие программы продвижения газомоторного транспорта реализовывал и сам «Газпром», но многие из них были свернуты из-за низкой рентабельности. Прогресс в этом сегменте у газового гиганта едва ли больше, чем в задаче газификации регионов. «Как показывает опыт, все программы правительства остаются просто бумажками, поскольку компании, которые должны их выполнять, действуют по собственным планам», — резюмирует Крутихин.