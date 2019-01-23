Битва при шиитской дуге

Элитное спецподразделение «Эль-Кудс» Иранской революционной гвардии, дислоцированное в районе сирийского аэропорта Дамаск, вновь стала целью израильской воздушной атаки. Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 21 января были нанесены авиаудары в ответ на запуск ракеты «земля-земля» с территории Сирии в направлении Израиля; ракета была перехвачена и уничтожена благодаря израильской системе ПРО Iron dome. В заявлении пресс-секретаря ЦАХАЛ подполковника Джонатана Конрикуса говорится, что ракета, выпущенная с территории Сирии, угрожала жизни тысяч израильских гражданских лиц на горнолыжном курорте на горе Хермон в районе Голанских высот. С резким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху: «Мы действуем как против Ирана, так и против сирийских сил, которые способствуют иранской агрессии. Мы ударим по любому, кто будет пытаться навредить нам».

Тем временем сирийская сторона в телевизионном обращении официально опровергла сообщение о результате ракетных залпов со стороны Израиля. «Наши средства противовоздушной обороны, продолжая героическое сопротивление агрессии, справились с ситуацией и перехватили вражеские ракеты, сбив большинство из них, прежде чем те достигли своих целей». Посол Сирии в ООН Башар Джаафари призвал международное сообщество принять меры против Израиля,

пообещав ответить на атаку аэропорта в Дамаске «таким же образом, в аэропорту Тель-Авива».

И все же потери были. Израильские военные опубликовали видео и спутниковые фотографии, подтверждающие, что бомбардировка прошла успешно и в результате были уничтожены несколько сирийских батарей ПВО, в том числе несколько систем противоракетной обороны «Панцирь-С1» российского производства. Также в ходе авианалета были разбиты склад иранских боеприпасов, иранская разведывательная база, тренировочный лагерь.

Вскоре базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория» (независимая инициатива по наблюдению за событиями в регионе) подтвердила, что во время израильской бомбардировки на территории аэропорта Дамаск были убиты 11 бойцов. (Впрочем, на официальной странице авиабазы Хмеймим в Facebook — лишь о четырех убитых и шести раненых.)

Последний выпад с иранской стороны в сторону Израиля свидетельствует о том, что Иран, похоже, воодушевлен сообщениями о выводе американских войск из Сирии и пытается поднять ставки в противостоянии с Израилем. С другой стороны, на международной арене предпринимается попытка заключить Иран в дипломатическую осаду. Так, Иран не приглашен на глобальную февральскую конференцию по Ближнему Востоку, организованную США и Польшей. (Конференция пройдет в Варшаве 13–14 февраля, Россия отклонила приглашение, а Иран уже назвал предстоящее мероприятие «враждебным».) Более того, в преддверии этого масштабного события США объявили о новых санкциях в отношении Ирана.

В течение последних двух лет сотни иранских объектов на территории Сирии были разбиты тысячами израильских ракет, и совсем не похоже, что Израиль намерен в будущем спокойно наблюдать иранские попытки укоренения в приграничных регионах.

Война ведется не только с воздуха. В декабре прошлого года Израиль объявил об обнаружении и уничтожении шести туннелей военного назначения на своих границах с Ливаном. Израильтяне заявили, что эти туннели глубиной 60 метров, проходящие прямо под границей, были прорыты из ливанских шиитских деревень с целью отправки боевиков проиранской шиитской партии «Хезболла» в северные израильские поселения для ведения партизанской войны по приказу иранских руководителей.

Сирия и Ливан — единственные граничащие с Израилем страны, с территорий которых продолжаются военные действия против Израиля. Позиции Ирана в Сирии традиционно сильны: иранское шиитское руководство с давних пор оказывает серьезную финансовую и военную поддержку алавитскому режиму в Сирии. Для Ирана Сирия стратегически важна.

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Во-первых, она связывает иранские земли с Ливаном, включая его в т.н. «шиитскую дугу», протянувшуюся от Ирана через Ирак и Сирию. А дислокация иранских сил на территории Сирии и Ливана обеспечивает двойную угрозу Израилю — как на его границе с Ливаном, так и на его границе с Сирией. Кроме того, военное присутствие в Сирии позволяет Тегерану беспрепятственно осуществлять поставки оружия и боеприпасов «Хезболле» в Ливане. Иран вложил миллионы долларов, потерял тысячи бойцов в ходе сирийской войны, обеспечивая режиму Асада возможность выжить. Это высокая плата, и очевидно, чем Дамаск возвращает долг.