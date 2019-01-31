Без царя в голове

Николай II дал старт российской космической программе, система участковых врачей также была его успешным проектом, а образование в Российской империи было бесплатным — такие удивительные с точки зрения историографии подробности сообщили мурманчанам прибывшие с культурным десантом члены общества «Двуглавый орел» под руководством «православного миллиардера» Константина Малофеева.

«Двуглавый орел» именует себя «обществом развития русского исторического просвещения», учреждено оно в 2017 году г-ном Малофеевым — православным олигархом, управляющим партнером инвестиционного фонда Marshall Capital Partners, учредителем «Царьград ТВ», Фонда Святителя Василия Великого и «Лиги безопасного Интернета». А также экс-работодателем господ Гиркина-Стрелкова и Бородая, известным своей поддержкой сепаратистов Крыма и Донбасса.

Главной целью «Орел» называет реабилитацию российской монархии. «Россия обречена или погибнуть, или вновь стать империей», — заявляется в манифесте на сайте общества. «Имперцы» собираются противодействовать Антихристу и «выступать против любых попыток дестабилизации обстановки в России, красного и либерального реванша, свержения законной власти».

В резолюции, также опубликованной на сайте «Орла», высказывается «безоговорочная поддержка Владимира Путина» и намерение восстановить к 2024 российскую монархию.

В Мурманске Константин Малофеев заявил журналистам, что никакого противоречия действующей Конституции в этих намерениях нет, равно как и в том, что Россию будущего он со товарищи видит исключительно православным государством.

Движение, образовавшееся незадолго до президентских выборов, поначалу казалось неким резервным пропагандистским ресурсом, однако выборы прошли, а «Орел» деятельности не только не прекратил, но, напротив, стал наращивать присутствие в регионах. Так, мурманское отделение общества открылось в декабре, его руководителем стал активист Дмитрий Гладышев, член региональной общественной палаты и бывший пресс-секретарь местной епархии. Дмитрий получил минуту славы после решения о присвоении мурманскому аэропорту имени Николая II.

Переименование, по словам Малофеева, и стало поводом для десанта «Орла» в регион. Напомню, оно раскололо общество, вызвало митинги протеста и разного рода скандалы. По версии Малофеева — из-за недостатка информации о том, какой светлой личностью был царь-мученик.

Правда, на открытии интерактивной выставки, посвященной императору, случился курьез: на вопрос ведущего, что сделал царь для Мурманска, из толпы послышалось: «Ничего». Известно, что царь весьма критически оценивал перспективы строительства города в Заполярье. И приказал основать не город, а поселок.

Не очень-то гнались за исторической точностью и на вечере памяти царя, состоявшемся в областной филармонии. Губернатор Марина Ковтун, приветствуя участников, например, заявила, что строительство железнодорожной ветки, давшей начало освоению Мурмана, стало для 100 тысяч крестьян, прибывших из других губерний, возможностью хорошо заработать и получить профессию. Не знаю, какую профессию получили работавшие на насыпи землекопы, но большинство из них были беженцами из западных губерний, вынужденно согласившимися на рабский труд. Точные цифры смертей на строительстве ветки неизвестны, их приблизительно оценивают в 50 тысяч человек. Финские газеты писали, что умирают на стройке в том числе от голода. Что до «иностранцев», об участии которых в стройке с энтузиазмом повествовала Ковтун, в основном это были военнопленные, доставка которых на Север обходилась казне втрое дешевле, чем вербовка свободных строителей. Их погибло 25 тысяч.

Впрочем, что придираться к деталям? Зато в каком единодушии встал зал при первых звуках «Боже, царя храни»! Злые языки, правда, накануне говорили, что студентов и кадетов на него собирали по разнарядке из правительства области. Стоявшие за мной ребята из Нахимовского училища вяло жаловались, что «еще уроки делать, а тут на концерте сидеть заставили».

После гимна началась содержательная часть. Автором текста стал одиозный публицист Петр Мультатули, также прибывший в Мурманск.

Мультатули — известный конспиролог, который упорно доказывает, что отречение последнего царя было фальшивкой, а расстрел Романовых — ритуальным убийством.

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В 2013 году Мультатули вместе с Константином Малофеевым подписал обращение к президенту Путину с призывом закрепить в Конституции Российской Федерации особую роль православия. А двумя годами позже издал труд о том, как враги России очерняют фильмы Никиты Михалкова.

Итак, что же «орлы» поведали удивленной публике? На фоне кадров кинохроники ведущий пересказал биографию Николая, местами весьма вольно. Более всего текст напоминал жития святых, причем не канонические, а апокрифы. В соответствии с канонами герой с малых лет являл образец благочестия, мудрости, простоты и святости. Несколько выбивающийся из канвы роман с Кшесинской авторы обошли с виртуозной грацией: наследник проводил юность благочестиво, «слегка увлекаясь, но не переходя границ дозволенного».

Константин Малофеев. Фото из архива

Ходынская трагедия изображена не менее деликатно — как результат некоей провокации, жертвам которой царь всемерно помогал. Равно как и семьям расстрелянных участников событий 9 января 1905 года. Впрочем, там акцент был сделан на жертвы среди «чинов полиции и армии», в которых стреляли из толпы провокаторы.

Русско-японская война описана тоже в исключительно превосходных степенях. По версии Мультатули, Россия «вышла из войны непобежденной», а трагедия в Манчжурии не была поражением. На днях, будто рифмуя с этими фантазиями, мурманская облдума внесла в повестку ближайшего заседания вопрос об обращении к президенту с просьбой установить новый государственный праздник — день победы над Японией.

Одной из внутриполитических удач «царя православного» названо учреждение военно-полевых судов, второй же — победа над ростками парламентаризма.

«Общество навязало царю и России парламентаризм, но государь отстоял самодержавие», — проникновенно вещали со сцены.

«Цесаревич выздоровел, как только пришла телеграмма от Григория Распутина», «Лидеры либеральной оппозиции решились любой ценой свергнуть царя», «Никакого отречения не было, а сам документ является юридически ничтожным». Интересно, как оценят результаты такого «просвещения» на экзаменах, ежели впечатленные ученики кадетских школ решатся пересказать услышанное на открытом губернатором вечере.

Вершиной литературно-музыкального опуса стало прославление Союза русского народа, «давшего жесткий отпор распоясавшимся революционерам». К слову, благословленный Николаем Союз черносотенцев так же, как и ныне «Двуглавый орел», получал всяческую поддержку государства, исповедуя радикальный национализм и монархизм. Аналогии, правда, пугают, особенно в контексте того, что в эфире мурманского «Большого радио» г-н Малофеев высказался в пользу восстановления положения иудеев, принятого в Российской империи. Тут как бы до черты оседлости да погромов дело не дошло, ежели имперцы достигнут желанной «симфонии» с властью.

В конце вечера зал снова встал — на сей раз на молитву. Такое в филармонии точно случилось впервые. На экране проступила икона императора, ведущий глубоким басом прочитал текст обращения к страстотерпцу — и был награжден аплодисментами. Кадеты ринулись в гардероб.

Для чего все это понадобилось правительству области, выступившему соорганизатором псевдоисторического сборища, можно только предполагать. Одна из версий — заинтересованность Марины Ковтун в посредничестве Малофеева в щекотливой ситуации. «Новая» уже рассказывала, что губернатор якобы пообещала патриарху Кириллу отдать городской стадион под строительство храма. Но собственник — облсовпроф — этому воспротивился. Если предприниматель согласился бы выкупить землю у профсоюзов, чтобы затем передать РПЦ, вопрос решился бы сам собой. Косвенно Малофеев подтвердил обоснованность этой версии, сказав, что Ковтун предлагала ему спонсировать стройку. Но, по его словам, Фонд Василия Великого не готов полностью покрыть затраты.

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Очевидно, пока переговорщиком между Ковтун и гневающимся патриархом Малофеев не будет. Так что, выходит, в мероприятии, где прославляли «черную сотню», замаралась она совершенно зазря.