Войнушка Франции и Италии дошла до Второй мировой

7 февраля Министерство иностранных дел Франции объявило о том, что отзывает своего посла из Италии в Париж для консультаций. Повод дипломатического демарша: встреча итальянского вице-премьера с французскими «желтыми жилетами». Причина дипломатического демарша: продолжающаяся несколько месяцев вербальная война между итальянскими и французскими властями, в основном, между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой МВД Италии Маттео Сальвини

Правда, на этот раз «провокатором», действия которого вызвали дипломатический демарш Парижа, выступил другой итальянский вице-премьер: Луиджи ди Майо. 6 февраля он встретился во французском городке Монтаржи с представителями протестного движения «желтых жилетов». Слово «представители» нужно понимать с учетом контекста: любой, кто во Франции надевает желтый жилет, может назвать себя «представителем движения». Ди Майо встретился c группой товарищей во главе с 52-летним Кристофом Шаленсоном, «кузнецом из Воклюза», распространителем теории заговора, позволявшим себе расистские высказывания и призывавшим к тому, чтобы армия взяла власть в свои руки для формирования «переходного правительства», так как это, по его мнению, «единственный способ избежать гражданской войны».

После встречи с кузнецом итальянский вице-премьер написал в твиттере:

«Сегодня (...) мы совершили бросок во Францию и встретились с лидером „желтых жилетов“ Кристофом Шаленсоном и (другими) кандидатами для участия в европейских выборах из списка RIC («Объединение гражданской инициативы». Один из предвыборных списков «желтых жилетов» — прим. ред.). (...). Ветер перемен пересек Альпы».

Сам ди Майо, по мнению МИД Франции, перешел все границы дипломатического этикета.

Поддержка вице-премьера Италии, высказанная ультраправому французскому кузнецу перед европейскими выборами – это, наверное, еще «круче», чем встреча президента России с ультраправой кандидаткой в президенты Франции Марин Ле Пен незадолго до дня голосования (весной 2017-го).

«Эта новая провокация является нетерпимой в отношениях между соседними странами и партнерами по европейскому Союзу, — заявили в МИДе Франции в день встречи вице-премьера с кузнецом. — Господин ди Майо, который отвечает за правительственные функции, должен следить за тем, чтобы не наносить ущерб» «нашим двусторонним отношениям».

На следующий день французы объявили о том, что отзывают своего посла Кристиана Массе из Рима в связи с продолжающимися несколько месяцев «необоснованными атаками» и «оскорбительными заявлениями» итальянских властей.

«Этому не было прецедентов со времен окончания (Второй мировой) войны. (…) Последние вмешательства являются дополнительной и недопустимой провокацией»,

— заявила официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль.

Чтобы быть совсем точным, стоит напомнить, что «атаки» и оскорбительные заявления начались девять месяцев назад, в июне 2018-го, сразу после прихода к власти в Италии «популистской» коалиции во главе с Маттео Сальвини и Луиджи ди Майо.

12 июня президент Франции Эмманюэль Макрон осудил «цинизм» и «безответственность» правительства Италии, которое отказывалось открыть какой-нибудь порт для судна «Аквариус», на борту которого было шестьсот с лишним мигрантов.

Официальный представитель макроновской партии «Вперед, Республика!» Габриэль Атталь высказался еще более образно, назвав позицию итальянского правительства «тошнотворной».

В ответ самый активный из двух итальянских вице-премьеров Маттео Сальвини потребовал от французов извинений – в противном случае в Париж на встречу с Макроном не приедет премьер Джузеппе Конте. Кроме того, МИД Италии вызвал на ковер уже известного вам французского посла Кристиана Массе. В заявлении итальянского правительства подчеркивалось, что это Франция «отвернулась» от решения проблемы беженцев, поэтому Италия «не будет выслушивать» ее »циничные уроки». В итоге скандал удалось замять, и Конте все же приехал к Макрону.

Но дальше было хуже. 22 июня Макрон заявил о «чуме национализма», которая распространяется по Европе и определенных людях, которые закрывают границы и «предают (само понятие) убежища». В ответ Сальвини заявил: «возможно, мы и чумные популисты, но я приму уроки только от тех, кто сам открывает двери». «Примите тысячи мигрантов и тогда поговорим», — добавил итальянский глава МВД, обращаясь к «наглому президенту Макрону».

28 августа венгерский премьер Виктор Орбан приехал к Сальвини в Милан и назвал Макрона своим главным противником в Европе. Макрон не задержался с ответом, взяв на себя роль главного противника Орбана и Сальвини. Да, забыл, в перерыве еще был «провокационный» визит Сальвини в Москву на финал чемпионата мира по футболу, во время которого итальянец болел за Хорватию. В октябре Сальвини встретился с Марин Ле Пен, — тоже для того, чтобы обсудить «общую повестку» к европейским выборам. Помимо этого, как напоминает русская служба RFI, в 2018 году был отменен традиционный франко-итальянский саммит.

В ноябре итальянцы решили не предоставлять французам несколько произведений Леонардо да Винчи для юбилейной выставки в Лувре. Ну, а в январе 2019-го пара итальянских вице-премьеров уже открыто выразила поддержку протестному движению »желтых жилетов» (по пути обвиняя французов в «колониализме»): 7 января Ди Майо призвал французских манифестантов «не сбавлять обороты» и даже предложил «жилетам» помощь с логистикой. И вот теперь итальянские власти дошли до встречи с французским кузнецом.

«Все эти действия создают тяжелую ситуацию» и «вызывают вопросы об истинных намерениях итальянского правительства», — заявила представительница МИД Франции, подчеркнув, что «европейская избирательная кампания не может оправдывать отсутствие уважения» по отношению «к народу и его демократии».

Ну, тут ради мира и справедливости надо заметить, что «отсутствие уважения» было уже с лихвой проявлено с обеих сторон. И конца пока не видно: европейская избирательная кампания только-только начинается.