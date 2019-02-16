Секрет генерала Полишинеля

14–15 февраля в Московском райсуде Санкт-Петербурга прошло предварительное заседание по «делу Рудникова». Рассмотрение по существу начнется 27 февраля, но по решению судьи Валерии Ковалевой оно может пойти в закрытом режиме. Ранее судьи Калининграда просили ВС РФ изменить подсудность: при рассмотрении прежних дел у них у всех испортились отношения с Рудниковым.

Главный редактор газеты «Новые Колеса» и (до возбуждения дела) депутат областной думы Игорь Рудников обвиняется в вымогательстве 50 тыс. долларов у главы СУ СК РФ по Калининградской области Виктора Леденела, а вторым подсудимым стал бизнесмен и в прошлом замполпреда президента в Северо-Западном округе Александр Дацышин — он якобы был посредником.

В деле, так испортившем отношения калининградских судей к нему, Рудников был потерпевшим — оно было связано с нападением в марте 2016 года, когда его ударили ножом в спину.

То дело расследовалось калининградским СУ СК РФ безобразно, а в суде из трех участников нападения был осужден один, и то не с первого раза.

«Новая» подробно писала об этом, требуя переквалифицировать обвинение на ст. 277 УК: «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Именно под видом документов о переквалификации Леденев 1 ноября 2017 года и передал в кафе сотруднице «Новых колес» папку с «отступным». Рудников сказал ему накануне, что встретиться не сможет.

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По версии генерала, Рудников вымогал деньги, обещая прекратить публикацию сведений о его роскошном особняке, притом что эти сведения и так уже были опубликованы как в «Колесах», так и в «Новой».

Как сообщили нам адвокаты Рудникова Тумас Мисакян и Анна Паничева, на суде они заявили ходатайство о расследовании всего дела заново, так как следствие вел бывший подчиненный Леденева, незадолго до этого переведенный на работу в Москву. Дацышин просил приобщить к делу запись разговора с Леденевым, которую был готов представить суду. Судья требования защиты отвергла и удовлетворила только ходатайство Леденева о слушании дела в закрытом режиме на том основании, что в процессе, мол, могут всплыть сведения, порочащие его честь и достоинство.

Гласность судебного разбирательства — важная гарантия для подсудимых. Тем более странно закрывать дело по обвинению журналиста от его же коллег, и в такой логике все дела о защите чести и достоинства пришлось бы слушать тайно. На 7 февраля как раз намечена встреча комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, этот вопрос будет поднят, и в Совете, вероятно, поддержат жалобу защиты Рудникова об отмене решения судьи Ковалевой в этой его части.

Домик у озера в центре Калининграда примерно ценой в 150–200 млн рублей — это, вероятно, и есть те сведения, которые глава СУ СК РФ считает порочащими (что правда).

Но это не все: реализуя провокацию, генерал, обвешанный аппаратурой из УФСБ, много говоривший и по телефону, наболтал с разными собеседниками много интересного, и расшифровки этих разговоров есть в деле.

Что касается записи, о приобщении которой ходатайствовал Дацышин, она к нам попала окольными путями давно. Она была сделана самим Дацышиным: он позвонил Леденеву незадолго до «реализации» и дал понять, что не хочет далее участвовать в провокации. По закону, это означает отказ от совершения преступления, и Дацышин должен был быть переведен из обвиняемых в свидетели: ведь такая же запись есть и у следствия. Но следователь — вполне в духе легенды о «вымогательстве» — счел за благо это скрыть и шантажировать Дацышина статусом обвиняемого.

Раз судья решила закрыть процесс, мы посчитали возможным его приоткрыть: на сайте вы можете послушать запись странного разговора Дацышина и Леденева. Там нет доказательств вины Рудникова, зато она дает представление о взаимоотношениях главы СУ СК РФ с калининградской «элитой».