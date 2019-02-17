Последняя надежда Пола Манафорта

Пол Манафорт в 2018 году — фото из тюрьмы. Фото: Reuters

В конце минувшей недели команда спецпрокурора Роберта Мюллера направила виргинскому судье Томасу Эллису так называемый приговорный меморандум, который вместе с приложениями занимает 120 страниц. Собственно меморандум насчитывает 27 страниц и не называет конкретный срок, который обвинение требует для Манафорта. В нем, однако, отмечается, что «Уложение о наказаниях», которым обычно руководствуются судьи, предусматривает за совершенные Манафортом преступления, срок от 19 до 24,5 лет. Его также могут приговорить к штрафу в сумме от 50 тысяч до 24 миллионов долларов, выплате компенсации на аналогичную сумму и конфискации имущества на 4 412 500 долларов.

Политтехнолог, работавший у целого созвездия американских президентов, а также у одного украинского, поначалу не признал себя виновным и рискнул отдать себя на милость присяжных, хотя прекрасно знал, что его шансы на оправдание ничтожны, потому что в американских федеральных судах они ничтожны всегда.

Прокуратура завалила его вещдоками и свидетельскими показаниями, а также возбуждала у присяжных классовую ненависть, демонстрируя фото манафортовских вилл и курток из страусиной кожи.

Как было доказано на суде, Манафорт с 2010 по 2016 год скрыл от фининспекторов доходы более чем на 16 миллионов долларов и так недоплатил дяде Сэму более 6 млн. федеральных налогов, а также обманом убедил банки ссудить ему более 25 млн., в результате чего они потеряли более 6 млн.

«Манафорт не совершил эти преступления по необходимости или нужде, — пишут судье прокуроры. — Он был прекрасно образован, профессионально успешен и зажиточен...

...Тем не менее, он обманул американский минфин и народ, уклонившись от налогов более чем на 6 млн. долларов, и это в тот момент, когда у него имелись значительные средства».

21 августа прошлого года присяжные признали Манафорта виновным по 8 пунктам, но не смогли прийти к единому мнению по 10 другим. Как явствует из судебных документов, 11 из них проголосовали, за то, чтобы признать его виновным и по оставшимся десяти пунктам, но 12-й неизменно голосовал против.

Так или иначе, Манафорт проиграл свой первый процесс и, наученный опытом, не стал дожидаться второго, который должен был состояться в столичном федеральном суде в сентябре: он признал себя виновным и подписал с людьми Мюллера соглашение о сотрудничестве. Это, казалось, гарантировало ему резкое сокращение срока, но уже в конце ноября прокуроры обвинили его во лжи и расторгли заключенное с ним соглашение.

По словам прокуроров, согласившись сотрудничать со следствием, Манафорт дал показания в общей сложности на 12 допросах и двух заседаниях большого жюри и везде говорил неправду. Его адвокаты доказывали, что Манафорт не врал сознательно, а периодически путался или что-то забывал.

Вашингтонской судье Эми Берман Джексон, которая должна была председательствовать на втором процессе Манафорта, выпало разбираться, кто из них прав. Она обнародовала свое решение в минувшую среду и наверняка удручила Манафорта, поскольку заключила, что он намеренно ввел в заблуждение следователей и большое жюри относительно своих разговоров с россиянином Константином Килимником, с которым они, как считают, обсуждали план урегулирования российского-украинского конфликта из-за Крыма.

На днях прокурор Эндрю Вайсман, один из ведуших членов команды Мюллера, заметил на закрытом судебном заседании, что прокуроров особенно интересует встреча между Килимником, Манафортом и его заместителем Биллом Гейсом, имевщая место 2 августа 2016 года в нью-йоркском сигарном клубе «Гранд Хавана рум».

Манафорт в тот момент еще возглавлял избирательный штаб Трампа, и скептики (а также прокуроры) находят подозрительным, что он нашел время для встречи с Килимником в разгар предвыборной кампании.

К тому же, как выяснилось недавно, прокуроры считают, что Манафорт делился с Килимником данными внутренних опросов общественного мнения, которые проводились трамповским штабом. Известие об этом вдохновило критиков Трампа, увидевших долгожданное доказательство сговора трампистов с Россией, хотя избирательные штабы часто делятся результатами опросов с прессой.

Прокурор Вайсман также сказал, что следствие интересуется и встречами Манафорта с Килимником, когда тот приезжал в Вашингтон в январе 2017 года на инаугурацию Трампа.

Килимник родился в 1970 году в Кривом Роге, но взял после развала Союза гражданство России. Он учился в военном институте на факультете иностранных языков, был переводчиком в армии, а в 1995 году устроился переводчиком в филиал Республиканского международного института в Москве,

где американцы полушутя называли его «Костя, малый из ГРУ».

Как говорится в судебных документах, ФБР считает, что Килимник был связан с российскими спецслужбами до 2016 года. Он это отрицает, в частности, в интервью «Вашингтон пост» в 2017 году.

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В 2005 году Килимник, или КК, нанялся к Манафорту и проработал у него в Киеве до 2015 года, возглавляя под конец его тамошний офис.

Связь между Килимником и Манафортом не прерывалась и после того, как Манафорт вернулся на родину из Киева после свержения Виктора Януковича, у которого он был политтехнологом и щедро вознаграждался. Как говорится в приговорном меморандуме прокуратуры, лившийся с Украины денежный поток на этом прекратился, и Манафорту с его дорогими вкусами понадобились новые источники средств. Отсюда вменяемые ему преступления.

Прошлым летом Мюллер превратил Манафорта и Килимника в подельников, обвинив их в создании помех следствию: они якобы пытались скоординировать показания двух свидетелей.

12 февраля «Вашингтон пост» напечатала огромную статью о встрече в «Гранд Хавана рум», на которую Килимник специально прилетел из России. Дело было, как говорилось выше, 2 августа 2016 года. Известие об этой встрече окрылило критиков Трампа, поскольку

таинственные переговоры между главой трамповского штаба и россиянином, которого ФБР подозревает в связят с ГРУ, можно было истолковать как еще одно доказательство сговора трампистов с Кремлем.

Возбудилась и команда Мюллера. Как подчеркнул 4 февраля на закрытом судебном заседании прокурор Вайсман, «эта встреча — и то, что на ней происходило, — очень важно для спецпрокурора» (я цитирую здесь закрытое мероприятие, потому что его стенограмма с многочисленными купюрами появилась потом в открытом доступе).

Сообщали, что Манафорт, Гейтс и Килимник обсуждали среди прочего пути разрешения конфликта между Россией и Украиной. Этот вопрос «весьма интересовал российское правительство», — многозначительно замечает «Вашингтон пост».

Килимник заявил в 2017 году этой газете, что встреча в «Гранд Хавана рум» носила частный характер, и что ни политика, ни избирательная кампании в США на ней не затрагивались.

Вашингтонская судья Джексон собирается вынести приговор Манафорту 13 марта. Как говорила судья в прошлом, она, возможно, согласится, чтобы Манафорт отбывал назначенный ею срок одновременно со сроком, к которому приговорит осужденного виргинский судья Эллис. Проблема в том, что Эллис срок вынесения приговора еще не назначил.

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Любой вынесенный Манафорту приговор грозит стать пожизненным, тем более, что Мюллер порвал соглашение о сотрудничестве и больше ничего осужденному не должен. В его приговорном меморандуме по Манафорту упоминаются лишь отягчающие обстоятельства.

Манафорту остается надеяться только на Трампа, который имеет право помиловать кого угодно. Недаром Манафорт беззаботно лгал прокурорам: его судьба зависит не только от них.