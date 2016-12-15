Разговор с Дмитрием Медведевым. Главное

Премьер-министр России в девятый раз дал интервью журналистам четырех российских каналов — «Дождю», НТВ, «России 1» и «Первому каналу». Разговор с Дмитрием Медведевым (так этот ежегодный формат и называется) продлился около часа и сорока минут: за это время премьер успел высказаться и о допинговом скандале, и об аресте экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, и о росте тарифов ЖКХ. «Новая газета» отобрала главное из ответов Медведева.

О «силовом бюджете»

Принятый новой Госдумой и уже одобренный Советом Федерации бюджет и правда многие называют «силовым» — из-за значительных ассигнований Министерству обороны и другим силовым ведомствам. Однако Медведев с этой оценкой не согласен: «Совокупная доля (расходов на оборону — ред.) в консолидированном бюджете (то есть федеральном бюджете России, регионов и муниципалитетов) примерно одинаковая с другими сферами — 23-24%. И когда мы говорим о росте расходов на оборону, речь же идет не только о деньгах для министерства. Люди ценят, что у нас в стране не происходит событий, которые происходят, например, на Ближнем Востоке и иногда даже в Европе».

Кроме того, отмечает премьер, Россия остается крупнейшим поставщиком вооружения в мире после США: «Конечно, все хотят, чтобы напряжение в мире спадало, но рынок есть рынок, и мы должны на нем присутствовать».

О налогах

По этому вопросу премьер-министр высказался аккуратно, рассказав, что правительство занимается разработкой «контуров новой налоговой системы», однако сейчас не стоит вопрос изменения принципа взимания налога на доходы физических лиц. Не исключено, что власти вернутся к обсуждению прогрессивной шкалы, но не в ближайшие годы. «Сейчас вопрос об отмене плоской шкалы налога не стоит», — уверяет Медведев.

На вопрос о конкретных процентах по плоской шкале налога, действующей сейчас, Медведев заметил, что их прорабатывает правительство, не назвав конкретных ставок.

О приватизации «Роснефти»

Приватизация «Башнефти» и «Роснефти» принесла бюджету больше запланированного — более триллиона рублей. Медведев пояснил, в чем именно была сила предложения Glencore и катарского фонда.

«Помните известное изречение: неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. В вопросе приватизации неважно, кто приобретает, лишь бы это приобреталось за нормальные деньги», — заметил Медведев.

По его словам, предложение Glencore и катарского фонда было выгодно, потому что они сразу были готовы заплатить деньги в бюджет России.

И о слухах: Сбербанк не стоит в плане приватизации.

О ЖКХ

Рост тарифов на ЖКХ в следующем году будет не больше инфляции, обещает Медведев. А инфляцию правительство прогнозирует самую низкую за всю историю страны — порядка 4%. «И рост тарифов должен поместиться в эти 4%», — обещает премьер.

Правда, недавно правительство утвердило индексацию тарифов на коммунальные услуги: как следует из распоряжения, в Москве тарифы вырастут на 7%, в Санкт-Петербурге, Камчатке и Якутии индексация составит 6%. В Башкирии и Кемеровской области тарифы увеличатся на 5,8% и 5,9% соответственно.

Наименьшая индексация предусмотрена традиционно для некоторых кавказских республик, в частности, в Кабардино-Балкарии тарифы вырастут на 3,3%, Дагестане — 3,3%, Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее — 3,4%. Наименьшее повышение цен ожидается в Северной Осетии. Там коммунальные услуги поднимутся на 2,5%. На Чукотке, Сахалине, а также в Тамбовской, Тверской, Калужской, Курской, Мурманской, Белгородской областях тарифы вырастут на 3,4%.

О пенсиях

На этот вопрос Медведев ответил фразой: «Деньги есть». Никаких заморозок индексации пенсии не предвидится, а все выплаты на 2017 год заложены в бюджете, обещает Медведев. По его словам, из-за «непростой финансовой ситуации» в начале года правительство разделило индексацию пенсий на две части, и вторая будет перечислена в виде единовременной выплаты, что позволит добиться «роста реального размера пенсий».

«Иными словами, вот эта пятитысячная выплата по сути означает вторую часть индексации, а для части пенсионеров с небольшой пенсией эти пять тысяч — больше, чем они получили бы от индексации», — говорит Медведев.

Правда, в мае во время визита в Крым он заявлял, что на индексацию пенсий в бюджете нет средств. Именно тогда он произнес фразу: «Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

Об Улюкаеве

Уже не раз повторял Медведев фразу, которую произнес и во время этого интервью: «До момента постановления решения суда мы не можем говорить о виновности того или иного лица». В этот раз фраза относилась к делу Алексея Улюкаева, ситуацию вокруг которого премьер назвал «печальным» событием, которое «находится за гранью понимания».

«Президентом было принято решение об освобождении бывшего министра от должности в связи с утратой доверия. Подчеркиваю, что это не приговор суда, это лишь утрата доверия высшего должностного лица в стране, я тоже такие решения когда-то принимал. Они не означают обвинения», — заявил Медведев, комментируя формулировку, с которой был отстранен от должности Улюкаев.

О допинговом скандале

«Допинг — это табу, но надо разобраться, что такое допинг», — сказал Медведев.

Иллюстрируя этот тезис, Медведев заметил, что мельдоний, который когда-то был разработан в СССР, попал в список запрещенных, а другой препарат со сходной формулой, разработанный в англосаксонских странах, не попал.

Сама антидопинговая кампания, по мнению премьера, превратилась в антироссийскую. «Нам на разных уровнях на это намекали, говорили, что это будет использоваться против нас из-за общеполитической ситуации. Было принято аморальное решение о недопуске паралимпийцев. Эти люди всю жизнь на лекарствах живут! Но это одновременно и борьба с конкурентами. Наша паралимпийская сборная была одной из лучших, но не благодаря лекарствам, а благодаря силе духа», — сказал Медведев.

Никакой государственной системы поддержки допинга не было, нет и быть не может, однако это не значит, что отдельные спортсмены и тренеры не применяют допинг, признал Медведев.

Отвечая на вопрос, каким образом экс-министр спорта Виталий Мутко после допингового скандала пошел на повышение, Медведев заметил, что нет никаких доказательств причастности Мутко к скандалу, что в своем докладе признал и Макларен, чей «правовой статус не очень понятен».

Об отношениях с США и избрании Трампа

В «деградации» отношений между странами виновато руководство США, сказал Медведев.

Сотрудничество с США делится на два сектора: первый — вопросы международной безопасности («на нас лежит ответственность за поддержание мира»), второй — это экономика (в этом сегменте мы необязательные партнеры, «можем прожить друг без друга, вопрос в том, надо ли»).

Комментируя итоги прошедших в США выборов президента, Медведев отметил, что многие вещи, которые озвучил избранный президент США Дональд Трамп, он считает правильными: «Он ведь не говорит, что Россия — друг, он говорит об отстаивании интересов своей страны. Но любой президент приходит не в чистое поле, есть решения Сената и другие силы. Все это будет сказываться на президентской администрации. Но мы хотели бы нормальных отношений с США».

Комментируя назначения, сделанные Трампом, Медведев отмечает, что «люди из бизнеса» мыслят прагматически, что «хорошо»: «У этих людей нет врожденных антироссийских стереотипов».

О выборах в Госдуму

«Ничего не пугает, всего хватает, оппозиции в том числе. Все по заслугам», — так Медведев сказал о новом составе Госдумы.

«В развитых демократиях (мы пока не развитая демократия) явка на выборы никогда не бывает высокой. В среднем по Европе — 47-45%, у нас явка была 48%. Это совершенно нормальный показатель. Действительно, большие города меньше активность проявляют. Не знаю, результат ли это разочарования, или просто у них другая повестка дня. Но из этого можно извлечь уроки. Наша партия реально ходила по дворам, предъявляла проекты благоустройства дворов… в общем, это вопрос к конкретным людям, которые занимались избирательной кампанией».

О работе министра Мединского

«Вот не хотел бы я работать министром культуры (или спорта), — засмеялся Медведев, когда ему задали вопрос о высказываниях министра Мединского. — Любой министр должен осуществлять координацию госполитики в своей сфере. Когда речь идет об оценках предметов искусства, выставки, постановки, кто должен комментировать? Эксперты, соратники по цеху, обычные люди («нравится — не нравится»). Когда комментарий осуществляется чиновником, это может быть воспринято как окрик, и этого допускать нельзя. Даже если должностное лицо не собиралось заниматься цензурой, формируется тренд: раз это позиция министра, значит, нас одергивают».

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Министр должен аккуратно высказывать свои позиции, сказал Медведев.