Таджик Красавчик грузит стройматериалы на Садовом

Шириншо Вохидов обеспечивает подвоз строительных материалов на Садовом кольце. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Родился в поселке Артуч. Живет в городе Бустон (Чкалов). Дома ждут жена, сын (8 лет) и две дочки (5 лет и 6 месяцев).

Учился в Технологическом университете в Душанбе. Работал в государственном сберегательном банке Республики Таджикистан «Амонатбанк».

С 2010 года работает в Москве. Зарплата около 30 тысяч рублей в месяц.

Вместе с другими рабочими из Таджикистана живет в охраняемых вагончиках в Мытищах.

— Когда Красавчик доберется до дома, он восстановится в банке и больше в Москву не приедет. После работы придешь — ​жена рядом, дети есть. Нехорошо, что ли? Утром встаю, надеваю костюм, галстук, еду на работу — ​как красавчик. Жизнь у меня прекрасная была. Но денег мало было, 10 тысяч рублей на русские деньги. Проблемы были. Хотел, чтобы дети кушали хорошо. Приехал в Москву. Сразу взял за 50 тысяч машину самую хорошую — ​«Жигули», «семерка». И стал таксовать. Когда хочу, тогда работаю, когда захочу — ​гуляю. Люди с навигатором ходят, Красавчик — ​нет! У Красавчика голова работает. Садовое кольцо есть, МКАД есть, Третье кольцо есть — ​не потеряешься. Подъезжаю: «Здравствуйте, девушка, вы попали в программу «Такси», канал «ТНТ-Комедия». А сейчас попал на эту стройку. На такси лучше — ​сам себе хозяин и денег больше.

Э, у меня жена красивая очень, отвечаю!

Наш родной Артуч — ​мама, папа там живут. Горная турбаза, озера кругом, хорошая погода, коровы, бараны, олени — ​все-все есть. Самая красивая деревня! Каждый день там праздник. Зимой тяжело немножко бывает — ​холодно, печку топим, уголь бросаем.

Кто знает, что будет? Красавчик гуляет, гуляет, а все равно умирает.

О, насчет мечты не говори… Мечты много, родной. Дети чтобы жили хорошо, хочу! Машину красивую хочу! Певцом стать хочу!

Поет: «Нисочон гулаки манн гулаки манн… (Перевод: «Нисошка, мой цветочек, мой цветочек…»)

Красавчик перекрывает Садовое кольцо для выезда грузовой техники. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ Чавони зебо Шириншо Вохидов, 32 сола.

Ихтисос: коркуни сохтмони майдони чумхурии Точикистон. Чои таваллуд - шахраки Артуч. Чои зист - шахри Бустон (Чкалов). Дар хонааш завча, писари 8солааш ва духтаронаш яке 5сола ва дигари 6моха интизоранд. Университети технологии шахри Душанберо хатм кардааст. Дар бонки маблаггузории чумхурии Точикистон - Амонатбонк кор кардааст. Аз соли 2010 инчониб дар Москва кор мекунад. Музди кориаш кариб 30000рублро ташкил медихад. Хамрохи дигар коргарони точик дар вагони шахри Мытищи хоб мекунад. Вакте чавони зебо ба хонааш бармегардад дигар ба Москва намеояд ва дар бонк ба кор бармегардад. Баъди кор меои - назди завча, фарзандон. Ин хеле хуб аст хамин тавр не? Сахари мехезам, костюм галстук дар бар мекунам ва ба кор чун чавони зебо меравам. Хаети ман хеле хуб буд. Лекин пул кам 10000 рубли руси маош мегирифтам. Душворихо буданд. Мехостам ки фарзандонам хуроки сергизо истеъмол кунанд. Дар Москва омадам. Дархол ба 50000 рубл мошини хеле хуб - жигули семерка харидам ва таксист шуда кор кардам. Кори таксисти хеле хуб аст - кай хохи кор мекуни кай хохи сайругашт мекуни. Одамон бо навигатор мегарданд. Майнаи сари чавони зебо бошад хеле хуб кор мекунад. Садовое кольцо МКАД Третье кольцо хаст гум намешави. Дар рох духтареро вомехурам : Духтари зебо шумо дар барномаи " Такси" канали ТНТ комедия карор доред. Хамин тавр кор мекардам. Акнун бошад дар сохтмон ба кор омадам. Кори таксисти бехтар буд - худат ба худат хучаин пул бисьер. Дар чавоб ба мизочон мегуям ки зани хеле зебо дорам! Волидонам дар шахраки Артуч зиндаги мекунанд. Дехаи мо хеле зебо аст - Кухистони турбаза, гирду атроф пури кул,обу хавои форам,гову гусфандон, оху хуллас хама чиз хаст. Он чо хар руз ид. Дар зимистон камтар душвор. Хаво хунук печкаро дар мегиронем ангишт мепартоем. Ки медонад фардо моро чи интизор аст. Мегарди мегарди ва окибат мемири - мегуяд чавони зебо. Орзухо хеле бисьеранд. Мехохам ки фарзандонам хаети хуб дошта бошанд! Мошини зебо доштан мехохам! Хофиз шудан мехохам! Месарояд: Нисочон гулаки ман гулаки ман...

Красавчик и сухая смесь. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Красавчик проводит воду в «рабочий городок». Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Красавчик поет на строительной площадке. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Красавчик с друзьями в узбекском кафе. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Красавчик объясняет водителю манипулятора, куда сгружать плитку. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Красавчик закрепляет тросы для подъема мешков с сухой смесью для укладки плитки. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Красавчик помогает управлять манипулятором. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Красавчик передает привет жене. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Курбан-байрам. Красавчик опоздал на автобус, который привез строителей на намаз. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Мусульманский праздник Курбан-байрам. Красавчик поет в гостях для друзей. Фото: Анна Артемьева / «Новая»