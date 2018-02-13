Самолет построили вместе — до войны

Информагентство УНН (Украинские национальные новости) опубликовало комментарий с неназванным представителем пресс-службы предприятия «Антонов». «Расследование проводит комиссия Межгосударственного авиационного комитета, мы ждем приглашения к участию в этом расследовании, — сказали в пресс-службе. — Сейчас мы не можем прокомментировать ситуацию более подробно». В пресс-службе подтвердили: Ан-148 разработали в Украине, построили же в России, на Воронежском авиазаводе «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). «Была кооперационная схема, по которой часть агрегатов изготовлялась в Киеве, часть — в Воронеже, и конечная сборка была в Воронеже».

В 2009 году АНТК «Антонов», то есть конструкторское бюро, объединили с киевским заводом «Авиант», расположенным по соседству, в единое государственное предприятие. Но «Авиант» погряз в долгах и не имел возможности массово строить самолеты. Пока не начался российско-украинский конфликт, КБ обеспечивало серийный выпуск своих разработок за счет кооперации с российскими предприятиями, в частности, с Воронежским ВАСО. С момента аннексии Крыма и с началом боевых действий на Донбассе сотрудничество пошло на спад, но не прервалось окончательно.

25 июня 2017 года агентство RNS (Rambler News Service), ссылаясь на высокопоставленный источник в «Ростех», сообщило, что в России прекращают производство регионального пассажирского самолета Ан-148 по украинской лицензии. «К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сформированного режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последнюю пару машин, и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет», — сказал представитель корпорации. По словам информатора, 50 процентов комплектующих самолета — российские.

Однако на Ан-148, сообщает специализированный портал Avianews.соm, установлены маршевые двигатели украинского производства Д-436-148 разработки ГП «Ивченко — Прогресс» и производства Запорожского моторостроительного завода «Мотор Сич», а также вспомогательная силовая установка тех же разработчиков.

По данным портала Avianews.com, разбившийся самолет был выпущен в Воронеже в июне 2010-го и передан ГТК «Россия». В «Саратовские авиалинии» борт поступил в феврале 2017 года, а в январе 2018 года прошел так называемую «форму С-чек», на которой были тщательно проверены, в частности, агрегаты двигателя, планера, крыла. «Форма С-чек» проводилась в присутствии специалистов предприятия «Мотор Сич», которые ведут совместно с «Саратовскими авиалиниями» техническую эксплуатацию этого типа воздушного судна на предприятии. Летная готовность самолета была подтверждена.

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На сайте предприятия «Мотор Сич» отсутствует любая информация по данному поводу, контактные телефоны не отвечают. Вячеслав Богуслаев, гендиректор «Мотор Сич», человек, близкий к Януковичу, народный депутат и Герой Украины, входящий в топ-сто богатейших людей страны, не так давно попал в центр скандала. Выяснилось, что «Мотор Сич», игнорируя документы, принятые кабмином, в период с мая по август 2015 года получил от Управления делами президента России подряды на ремонт авиатехники на 2,2 млн гривен. Эта информация фигурировала на официальном портале госзакупок РФ. Там же была информация, что ЗАО «Двигатели «Владимир Климов — Мотор Сич» в марте 2015 года получили подряд на ремонт авиадвигателей от Управления ФСБ РФ на сумму 4,6 млн гривен. «Владимир Климов — Мотор Сич» наполовину принадлежит российской корпорации «МиГ», 20 процентов — «Мотор Сич», 30 процентов — Петру Кононенко, члену наблюдательного совета «Мотор Сич» и директору московского представительства предприятия.

Партнер «Мотор Сич» — запорожский машиностроительный завод «ГП Ивченко-Прогресс» — входит в состав концерна «Укроборонпром». Предприятие называет себя «лидером авиадвигателестроения Украины».