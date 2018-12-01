Между проливом и пентхаусом

Захваченные украинские суда, арестованные моряки или пентхаус в 50 миллионов долларов — «подарок» от Трампа Путину? СМИ спорят, что стало истинной причиной отмены встречи двух президентов на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.

Дональд Трамп прошел мимо Владимира Путина во время первой встречи лидеров двух стран. Фото: Reuters

Официальная причина

Буквально в последнюю минуту Дональд Трамп объявил в своем «твиттере», что отменяет встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G-20 в Буэнос-Айресе. В который раз Америка и весь мир наблюдали за колебаниями 45-го президента. После инцидента с блокадой, обстрелом и захватом украинских судов в Азовском море официальный Вашингтон сутки хранил молчание — если не считать резкого осуждения действий России послом США в ООН на заседании Совета Безопасности.

Потом Трамп очень кратко и туманно высказался в том духе, что инцидент «ему не нравится, не нравится также Европе, европейцы и мы сотрудничаем». Президент не назвал виновного в этом конфликте. Белый дом сообщил, что подготовка к встрече с Путиным продолжается.

Российские СМИ моментально рапортовали: «провокация Киеву не удалась», мировая реакция «нулевая».

Однако затем Трамп написал, что будет разбираться, что случилось в ходе морского конфликта России и Украины, и от этого будет зависеть встреча — уже тогда появились серьезные сомнения в том, что в Буйнос-Айресе состоятся намеченные двусторонние переговоры — беседа одни на один, встреча расширенном составе. «Процесс отмены пошел», президента консультировали госсекретарь Майк Помпео, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и по телефону советник по национальной безопасности Джон Болтон с борта самолета, возвращаясь из поездки в Бразилию, где посланец Трампа встречался с новым главой государства, бывшим военным Жаиром Болсонару — еще одним предствителем набирающего силы тренда: прихода к власти в разных точках планеты ультраправых и националистов.

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Еще в четверг в 10.30 утра по Вашингтону — за сутки до начала саммита «двадцатки» и за двое до намеченных переговоров с Путиным — Трамп объявил журналистам: «Я, возможно, встречусь с президентом Путиным, мы еще не отменили встречу. Я думал об этом, но мы этого пока не сделали. Думаю, что это очень хорошее время, чтобы встретиться, и они (русские) хотели бы этого. Я посмотрю полный отчет о том, что случилось, на борту президентского самолета».

Всего через час, в 11.34, в «твиттере» с борта авиалайнера «номер один» Трамп объявил об отмене встречи.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018



«Исходя из того, что корабли и моряки Россией не были возвращены Украине, я решил, что было бы лучше, если бы все стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я буду ждать с нетерпением такого значимого саммита, как только ситуация будет разрешена!»

С одной стороны — вежливо, с другой стороны — ясное жесткое условие. В Москве сначала отреагировали ожидаемо: ну и не важно, проведем в эти два часа «другие важные встречи». Потом выразили сожаление и предположили, что президенты могли бы провести встречу «на ногах». В Белом доме ответили, что и этого не будет. Обсуждение важнейших вопросов мировой политики, включая объявленный США выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности и ситуацию на Ближнем Востоке, вновь отложено.

Если бы Трамп встречу не отменил, вашингтонский политбомонд, образно говоря, устроил бы президенту «жесткую посадку» при возвращении из Аргентины.

Сенат единогласно проголосовал за резолюцию, осуждающую обстрел и задержание Россией украинских кораблей в Керченском проливе. Один из авторов резолюции, сенатор-республиканец Рон Джонсон, заявил, что таким образом «Путин проверяет реакцию Запада». «Сенат направил Путину ясное послание о том, что агрессию против Украины в Азовском море терпеть не будут. Мы сурово осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией в одностороннем порядке с целью переписать международные правила», — сказал другой автор текста резолюции сенатор-демократ Крис Мерфи. Конгрессмены из обеих партий призывали Трампа отказаться от встречи с Путиным.

Есть и другое. Сенатор Боб Менендес, а также бывший посол в Москве Александр Вершбоу убеждены, что отказ от встречи — показатель слабости, что Трамп должен был угрожать «кардинальными мерами», чтобы Россия быстро отпустила задержаныне корабли и моряков. Другие критики президента говорят, хорошо, что не случилось Хельсинки-2, где, по общепринятому мнению, Трамп потерпел фиаско.

Единство Запада Москве проверить удалось, и оно присутствует.

Лидеры стран «большой семерки» единодушно потребовали от Москвы освобождения украинских судов и членов экипажей. Случайно или намеренно Трамп прошел мимо Путина, не поздоровавшись, когда главы стран собрались для общей фотографии перед началом G-20. Трамп заявил, что не знает, смог бы он в случае встречи обменяться с Путиным любезностями. «Я не знаю. Наверное, не особо», — сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Случайно или намеренно организаторы встречи усадили по соседству с Путиным и саудовского принца Мухаммеда бен Салмана. К принцу у Запада имеются вопросы в связи с убийством журналиста, колумниста газеты «Вашингтон пост» Джамаля Хашогги, который обвинил бен Салмана, занимающего посты вице-премьера и министра обороны, в преследовании инакомыслящих.

«Вашингтон пост» писала со ссылкой на источники в американской разведке, что саудовские чиновники получили приказ от наследного принца «заманить» Хашогги в Саудовскую Аравию и арестовать там. Операторы показали на весь мир, как оживленно беседовали и шутили российский президент и саудовский принц. «Картинка» говорила сама за себя: собеседники явно были довольны друг другом.

Токсичный Коэн

Майкл Коэн. Фото: Reuters

И еще одна «случайность»: отказ американского президента от встречи с «токсичным» президентом России случился сразу после утечки в прессу информации о том, что личный юрист Трампа Майкл Коэн вел переговоры о возведении в Москве башни компании Trump Organization гораздо позднее, чем он первоначально сообщил Конгрессу. Не в январе 2016 года, до начала «праймериз» (первичных выборов) в США, а летом, когда предвыборная борьба уже была в самом разгаре.

Соискателя кресла в Белом доме, Трампа можно было обвинить в финансовых связях с иностранным государством.

После отправки письма пресс-секретарю Пескову Коэна даже приглашали в Москву. В этом юрист признался 29 ноября.

Свою ложь адвокат мотивировал тем, что был предан Трампу и не хотел ставить того в неудобное положение, если бы показания в Конгрессе вступили в противоречие с заявлениями президента.

В мае 2016 года бизнесмен и уроженец СССР Феликс Сэтер, также занимавшийся проектом строительства «Трамп тауэр», сообщил Коэну, что Песков хотел бы пригласить его в качестве гостя на экономический форум в Санкт-Петербурге. Там Коэна планировалось представить Путину или Медведеву. Издание Buzzfeed со ссылкой на четыре источника, в том числе, на Сэтера, сообщила о том, что

Trump Organization собиралась подарить Владимиру Путину пентхаус в этой башне. Роскошные апартаменты с обзорным видом оценивались в 50 миллионов долларов.

Майкл Коэн обсуждал идею подарка с пресс-секретарем Дмитрием Песковым. Идея строительства башни, по неизвестным причинам, так и не была претворена в жизнь. Тем не менее, юридические вопросы вокруг проекта остаются, пишут американские СМИ. Прежде всего, ложь бывшего личного юриста президента и, возможно, не его одного.

Buzzfeed не удалось получить комментарии ни в строительной компании Трампа, ни у Пескова.

Зато сам президент ответил сразу несколькими возмущенными «твиттер-сообщениями»:

«Я рассматривал (возможность) строительства здания где-нибудь в России. Не вложил ни цента, получил ноль гарантий и не реализовал проект. Это всё охота на ведьм!».

И еще:

«Я очень хороший девелопер, счастливо проживающий свою жизнь, (но) я вижу, что наша страна идет в неправильном направлении (и это мягко говоря). Вопреки всему, я решаюсь баллотироваться на пост президента и продолжать заниматься бизнесом — очень легальным и очень крутым...»

Президент назвал своего бывшего юриста «слабаком», готовым лгать для того, чтобы добиться сокращения наказания за различные уголовные обвинения. Трамп заявил, что первоначально был против строительства башни в Москве, потому что уже участвовал в президентской кампании. Но если бы проект стал реализовываться, то никаких нарушений все равно бы не было, убежден президент.

Чуть ранее во лжи был обвинен бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Он нарушил условия сделки с правосудием, заявил спецпрокурор Роберт Мюллер. Команда Мюллера ждет от Манафорта показаний о контактах предвыборного штаба Трампа с российскими представителями. Бывший лоббист уже получил приговор за финансовые нарушения, имевшие место в годы его работы на Украине. Приговор относительно мягкий — в обмен на согласия дать показания по главному, «российскому следу». Вместо этого Манафорт обманывает людей Мюллера, и ему грозят новые обвинения.

Мюллер разрабатывает еще несколько представителей команды Трампа, юристы президента в ходе расследования недавно давали ответы на письменные вопросы комиссии.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс объявила, что не российские хакеры и не вмешательство в выборы, а работа комиссии Мюллера «подрывает отношения с Россией». Дословно: «Фейковая охота на ведьм по России, надеюсь, близится к концу, но ведется очень заметно. К сожалению, это она подрывает наши отношения с Россией. Однако причиной отмененной встречи является Украина. Надеюсь, что проблемы будут скоро устранены, чтобы начать плодотворный разговор ». Несколько часов спустя Трамп повторил репортерам слова о том, что «единственная причина», по которой он отменил встречу с Путиным — то, «что произошло с кораблями и моряками».

Американские СМИ вспоминают, что встреча лидеров двух стран за последние 55 лет отменяется всего во второй раз. В 2013 году Барак Обама отменил свой визит в Москву в знак протеста, после того, как российские власти предоставили убежище Эдварду Сноудену, бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности. Интересно, что американцы не вспоминают знаменитый разворот над Атлантикой самолета премьер-министра Евгения Примакова в 1999 году, когда НАТО решило бомбить Югославию, знаменовавший глубинный поворот в двусторонних отношениях, который окончательно оформится через несколько лет после «мюнхенской речи» Путина. Кто-то называет это «началом возрождения российской государственности», а кто-то — «концом политики нового мышления».