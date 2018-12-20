Пресс-конференция Путина: главное

20 декабря Путина в 14-й раз ответил на вопросы российских и иностранных журналистов. На сегодняшнее мероприятие, продлившееся четыре часа, аккредитовали 1702 человека — в зал не пустили только автора расследований о сотрудниках ГРУ, причастных к отравлению Скрипалей, Романа Доброхотова. Свой вопрос удалось задать и спецкору «Новой газеты» Илье Азару. Приводим ответы Владимира Путина, важные на взгляд редакции.

Владимир Путин. Фото: РИА Новости

Об угрозе ядерной войны:

«Задача России — обеспечить безопасность своего народа»



По мнению Путина, опасность ядерной войны в мире сейчас «затушевывается» и уходит. Если подобная ситуация возникнет, то это может привести к гибели всей цивилизации. Президент отметил, что сейчас наблюдается развал международной системы вооружений. После выхода США из международных договоров Россия была вынуждена ответить созданием новых систем ПРО. Таких систем пока в мире нет, утверждает Путин. Главная задача России в данный момент обеспечить безопасность своего народа и «сохранить баланс».

Путин отметил, что существует тенденция понижения порога применения ядерного оружия и идея применения баллистических ракет не в ядерном исполнении: «А ты поди там разберись пока она летит, ядерная она или нет. Это все на грани возможной ошибки, и тут важно не доводить до крайностей. Я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла».

О Пригожине, гибели журналистов в ЦАР и ЧВК «Вагнер» (вопрос «Новой газеты»):

«Все мои повара — из ФСО, других поваров у меня нет»



Гибель журналистов в Центральноафриканской республике — трагедия. Но они приехали в страну без уведомления властей, как туристы. «Достоверных данных о том, что там случилось, пока нет, но рассчитываем их получить. Россия по дипканалам держит ситуацию на контроле», — сказал Путин.

На вопрос о бизнесмене Евгении Пригожине, которого называют «кремлевским поваром» и основателем ЧВК «Вагнер», президент ответил, что все его повара — сотрудники федеральной службы охраны и являются военными: «Других поваров у меня нет. Если кто-то хочет приклеить ярлыки, это их дело, такая у нас политическая возня. Мы никому это “питание”, кроме ФСО, не передаем».

При этом Путин отметил, что деятельность ЧВК должна оставаться в рамках закона. По его словам, если не нарушено российское законодательство, то ЧВК могут действовать в любой точке мира и продавливать свои бизнес-интересы. «Мы можем запретить частную охранную деятельность, но, я думаю, что тогда и к вам придут с петицией, чтобы защитить этот рынок труда», — добавил президент.

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О Донбассе, конфликте в Керченском проливе и «церковном расколе»:

«Уму не постижимо»



Отвечая на вопрос о конфликте в Керченском проливе, Путин сказал, что Украина пыталась обострить ситуацию: «Украинским партнерам это нужно для того, чтобы повышать рейтинг Порошенко перед предстоящими выборами. Рейтинг ему удалось повысить, поэтому он свою задачу выполнил, но за счет интересов своего государства».

Путин добавил, что вопрос обмена арестованных в России моряков на заключенных на территории Украины россиян поднимался, но решения принимают только после закрытия уголовного дела: «Что касается украинских военных, их послали, рассчитывая, что кто-нибудь погибнет. Но, слава Богу, этого не случилось. Идет следствие, дальше будет видно, что с этим делать».

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Путин дал слово журналисту из Украины Роману Цимбалюку, который спросил, сколько денег российский президент «тратит на оккупированный Донбасс», и планируется ли обмен заключенными между двумя странами. Путин ответил, что власти Украины сами ввели экономическую блокаду на своей территории и сами начали войну против своих граждан: «Мы оказываем поддержку, чтобы их там не раздавили, не съели и не порвали.

Ситуацию с отделением Украинской православной церкви Путин назвал «уму не постижимой»: «То, что происходит на Украине, — это прямое вмешательство государства в церковную жизнь. Посмотрите, какая зависимость наступает от турецкого патриархата: и в плане назначений, и в плане денег. Деньги, это, наверное, главный мотив для Варфоломея. Скоро начнется передел собственности». По мнению российского президента, конфликт, связанный с отделением украинской церкви, может приобрести «очень тяжелый, если не кровавый характер».

О санкциях:

«Есть и плюсы от санкций»



Россия, по словам Путина, почти всю свою историю живет с ограничениями. Это связано с ростом могущества страны и просто — повод для принятия мер по сдерживанию. «Наша экономика уже адаптировалась к этим ограничениям. Вот Минфин США посчитал, что в 2015 году у нас был спад экономики на 2,5 %, при этом только одна треть — из-за санкций, — считает Путин. — На мой взгляд, даже меньше. Но это влияет и на тех, кто это делает, например, Европа потеряла из-за этого много миллиардов евро».

«Но есть и плюсы от санкций. Это заставило включить мозги по многим направлениям. Доля отечественного транспортного машиностроения составила 98%, по другим ключевым сферам — около 80%», — отметил Путин, добавив, что объем российских продаж на внешний рынок увеличился после введения санкций в 16 раз.

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О протестах во Франции:

«Людям не нравятся изменения за их счет»



Повышение цен на топливо стало триггером и «спусковым механизмом» для выражения недовольства в целом. Французские власти сознательно повышают цены на бензин, чтобы перераспределить ресурсы на решение других проблем, в том числе в энергетике. А людям не нравятся изменения, которые происходят за их счет, заявил президент.

Главное отличие событий во Франции от ситуации с бензинов в России заключается в том, что российское правительство принимает меры по замедлению роста цен. «Достигнута договоренность нефтегазовыми компания до марта следующего года. Возможна корректировка в связи с повышением НДС, но мягкая — в районе 1— 1,5 % . Дальше правительство должно внимательно следить за тем, что будет на рынке. Надеюсь, что оно не допустит скачков цен».

Об отношениях с другими странами

Ве ликобритания:

Российско-британские отношения «находятся в тупике», и в интересах обоих стран из них выйти. Россия заинтересована в полноформатных отношениях, потому что в стране присутствует британский бизнес, в частности Бритиш Петролиум. По словам президента, Брексит отразится на многих странах, в том числе и на России, но косвенно и опосредованно.

Япония:

России крайне важен вопрос безопасности при заключении мирного договора с Японией. В частности размещение американских ПРО и военная база на Окинаве: «Губернатор Окинавы против решений, связанных с укреплением базы, но ничего сделать не может. И люди против, требуют вывода этой базы. Все против, но это происходит. Что будет после заключения мирного договора, мы не знаем».

Китай

Между Россией и Китаем растет уровень доверия. Об этом говорит увеличение товарооборота: в этом году он достигнет отметки в 100 млрд. «Мы положительно оцениваем изменения, которые произошли в Китае. Для такой страны очень важна стабильность и прогнозируемость».

Армения

Армения является российским стратегическим партнером, с которым нужно развивать то, что было создано предыдущими поколениями. «У нас нет ничего того, чтобы рухнуло и что требует восстановления. Армянский народ — ближайший сотрудник русского народа на Кавказе. Нам нужно исходить из реалий, из текущей ситуации и потребностей. Мы это в ближайшее время обсудим с премьером Пашиняном, встреча состоится на следующей неделе».

О запретах рэп-концертов

«Потакать точно нельзя»



Ничего хорошего нет в том, чтобы срывать концерты рэперов. «Нельзя хватать и не пущать, но и потакать точно нельзя. У них есть пропаганда наркотиков, зачем нам нужно, чтобы молодежь потакала наркотикам? Это деградация нации, мы что, хотим деградировать? <..>Было модно еще суицид пропагандировать, нам что, всем пойти повеситься? Чур? я не первый!». Путин добавил, что в вопросах, связанных с молодежью, нужно действовать аккуратно и спокойно, без грубых запретов.

Фото: РИА Новости

О мусорной проблеме

«В Токио заводы в центре города, а запаха нет»



Ситуация с переработкой мусора сложная, но ответ на нее простой: «Мы никогда этим не занимались. Просто десятилетиями сбрасывали мусор в яму. С развитием промышленности, количество мусора только увеличилось», — говорит Путин.

В планах правительства, по словам Путина, ликвидировать незаконные свалки, а затем построить инфраструктуру для переработки, раздельного сбора и утилизации мусора. Он пообещал, что до 2024 года в России построят 200 мусороперерабатывающих заводов.

«Граждане выступают против строительства мусороперерабатывающих заводов, я их понимаю. Но надо чтобы заводы были качественные, чтобы сделано все было с учетом иностранного опыта. Вон, в Токио почти в центре города заводы стоят, но запаха никакого нет», — замечает президент.