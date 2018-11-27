Дело о черном пятне. Комикс

«Новая газета»редакция
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21 ноября Ейский городской суд заново рассмотрел жалобу Дениса Резанова и фонда «Общественный вердикт» на отказ Следственного комитета возбудить дело против полицейского Куна. И — вновь оставил ее без удовлетворения. «Теперь апелляция и Европейский суд», — сообщила «Новой газете» юрист «Общественного вердикта» Светлана Тореева.
— Что скрывается за черным пятном? Ситуация, когда человек в дороге, совершенно не стремясь к этому, оказывается в конфликте с сотрудником правоохранительных органов, может случиться с любым из нас. И сотрудники правоохранительных органов, даже если они трижды неправы, могут рассчитывать на помощь своих коллег из Следственного комитета, прокуратуры, судов. А вот вам, чтобы доказать свою правоту, придется приложить максимальные усилия, и результат совершенно неочевиден.
Адски тяжело возбудить дело в отношении недобросовестного полицейского. Как правило, это не удается. И обжалование [отказа] в суде в порядке 125-й статьи Уголовно-процессуального кодекса в большинстве случаев не приносит плоды. Ну а если какие-то потуги все-таки происходят, то для сотрудников судов, к сожалению, не грех бывает и избавиться от каких-то материалов. А вот против вас все доказательства будут использованы в полном объеме.
К этому надо быть готовым, свобода дается нелегко, поэтому берегите себя, пользуйтесь помощью адвокатов и сохраняйте хладнокровие.
Документы ПО ДЕЛУ
Видео конфликта Дениса Резанова, инспектора Куна и Дмитрия Кузина (осторожно, на записи слышен мат)
Постановление Ейского городского суда об отказе в удовлетворении жалобы Дениса Резанова на отказ следователя возбудить уголовное дело против инспектора Куна от 21 ноября 2018 года (.pdf)
Приговор Ейского городского суда в отношении Дениса Резанова от 19 июля 2016 года (.pdf)
Постановление мирового судьи города Ейска о прекращении производства по уголовному делу в отношении Дмитрия Кузина от 1 августа 2016 года (.pdf)
Авторы: Никита Гирин (история), Дарья Петушок (комикс)
Над проектом работают Леонид Никитинский, Анна Игнатенко, Юлия Счастливцева, Надежда Мироненко и Александра Сорочинская