Дело о черном пятне. Комикс

Комикс: Дарья Петушок — специально для «Новой газеты»

Есть продолжение 21 ноября Ейский городской суд заново рассмотрел жалобу Дениса Резанова и фонда «Общественный вердикт» на отказ Следственного комитета возбудить дело против полицейского Куна. И — вновь оставил ее без удовлетворения. «Теперь апелляция и Европейский суд», — сообщила «Новой газете» юрист «Общественного вердикта» Светлана Тореева.

Вадим Прохоров, адвокат журнала The New Times и семьи Бориса Немцова

— Что скрывается за черным пятном? Ситуация, когда человек в дороге, совершенно не стремясь к этому, оказывается в конфликте с сотрудником правоохранительных органов, может случиться с любым из нас. И сотрудники правоохранительных органов, даже если они трижды неправы, могут рассчитывать на помощь своих коллег из Следственного комитета, прокуратуры, судов. А вот вам, чтобы доказать свою правоту, придется приложить максимальные усилия, и результат совершенно неочевиден.

Адски тяжело возбудить дело в отношении недобросовестного полицейского. Как правило, это не удается. И обжалование [отказа] в суде в порядке 125-й статьи Уголовно-процессуального кодекса в большинстве случаев не приносит плоды. Ну а если какие-то потуги все-таки происходят, то для сотрудников судов, к сожалению, не грех бывает и избавиться от каких-то материалов. А вот против вас все доказательства будут использованы в полном объеме.

К этому надо быть готовым, свобода дается нелегко, поэтому берегите себя, пользуйтесь помощью адвокатов и сохраняйте хладнокровие.

Авторы: Никита Гирин (история), Дарья Петушок (комикс)

Над проектом работают Леонид Никитинский, Анна Игнатенко, Юлия Счастливцева, Надежда Мироненко и Александра Сорочинская