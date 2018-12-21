Дело о 16 сутках и ветряных мельницах. Комикс

«Новая газета»редакция
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Лев Пономарев не сможет по-человечески проститься со своим другом Людмилой Алексеевой: путь на похороны ему перекрыл президент
— Конечно, член Московской Хельсинской группы Лев Пономарев — человек с определенными странностями. Как Дон Кихот. Они с ним действительно похожи. Авторам комикса удалось эту связь уловить. Они оба странные люди. Оба борются за правду, за права человека. Иногда, впрочем, странными методами. Но уж точно не менее странными оказались наши судебные органы, которые решили привлечь Льва Александровича к административной ответственности за повторное нарушение законодательства о митингах и демонстрациях.
Пономарев сделал перепост сообщения о предстоящем на Лубянской площади несанкционированном публичном мероприятии. И суд решил, что в данном случае есть законченный состав административного правонарушения. Хотя перепост не является административным правонарушением. Когда суд принимал решение, он решил почему-то с «учетом возраста и состояния здоровья» Пономарева определить для него наказание в виде административного ареста на 25 суток, хотя суд мог ограничиться штрафом. Городской суд сократил это наказание до 16 суток… А потом, когда случилась трагедия и мы потеряли Людмилу Михайловну Алексееву, суд отказался отпустить Льва Александровича попрощаться с человеком, с которым судьба его связывала многие десятилетия.
Суд посчитал, что нет доказательств, что отношения между Львом Пономаревым и Людмилой Алексеевой были достаточно близкими. Но если бы судья открыл 5 статью Уголовно-процессуального Кодекса, он бы увидел, что там написано по поводу того, кого следует понимать под близкими людьми. Там сказано, что отношения должны быть таковы, что они объясняют волнение одного человека по поводу судьбы другого человека. Поэтому вопрос: кто в этой ситуации более странен — Пономарев или наши судебные органы?
Документы по делу
Решение Тверского районного суда Москвы от 5 декабря 2018 года об аресте Льва Пономарева на 25 суток (.pdf)
Постановление Тверского районного суда Москвы от 10 декабря 2018 года об отказе отпустить Льва Пономарева на похороны Людмилы Алексеевой (.jpg)
Авторы: Вера Челищева, Леонид Никитинский (история), Алексей Иорш (комикс)
Над проектом работают Леонид Никитинский, Анна Игнатенко, Юлия Счастливцева, Александра Сорочинская и Никита Гирин