Онлайн-кинотеатр «Новой газеты»: вы видели все. До встречи в 2017-м!
Фильмом «Тряпичный союз» мы завершили показы современного российского игрового кино на сайте Novayagazeta.ru
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
«Год кино» в отечественном кинопроцессе вряд ли запомнится чем-то особенным. Были достойные фильмы и халтура, честные картины, снятые на собственные средства (как «Ученик»), и отмыв денег, когда кинопроизводство — крыша для освоения бюджета.
Организатор онлайн-кинотеатра «Новой газеты» Лариса Малюкова
Мы решили по своему отметить «Год кино». Предоставить возможность зрителям, отлученным от авторского кинематографа, его увидеть. Мы не показывали коммерческие работы, популярную попсу. Все это в репертуаре кинотеатров. Мы хотели познакомить вас с авторами. Разными по степени дарования, взглядам на действительность. Разных поколений. От Александра Миндадзе и Константина Лопушанского до Юрия Быкова, Ивана Твердовского, Нигины Сайфулаевой и Андрея Зайцева. С их работами. Разными по жанру. По этическим и эстетическим задачам. Сами режиссеры представляли свои работы. Сигарев и Федорченко, Герман и Прошкин, Хлебников и Вырыпаев, Котт и Бычкова.
Какие-то фильмы оставили вас равнодушными, другие вызвали дискуссии, с какими-то работами возник диалог, и он продолжается. Эти картины о нашем прошлом, вгрызающемся в настоящее. О сегодняшнем дне, который никак не освободится от груза вчерашнего и с тревогой посматривает в завтрашний. О совсем юных, которым предстоит в этом зависшем между временами дне жить.
Эти фильмы о нас с вами. О том, что с нами происходит. Нет важнее вопроса. Ведь если народ заслуживает своих правителей, то кинематограф, безусловно, заслуживает своих зрителей.
Кинотеатр «Новой» был местом встречи российского авторского кино и зрителя. Без этого живого контакта не может развиваться национальная кинематография.
Мы завершаем показы игрового кино. Но не закрываем кинотеатр.
На новогодних каникулах будем показывать актуальное документальное кино. Участвуйте в нашем уже Шестом фестивале. Смотрите. Пишите о своих впечатлениях. Спорьте.
До встречи, в 2017-ом!
Вспомнить всё: программа онлайн-кинотеатра «Новой газеты» в 2016 году
- Фильм-открытие. Страна ОЗ. 29.05.2016. Страница показа
- Роль. 05.06.2016. Страница показа
- Как меня зовут. 12.06.2016. Страница показа
- 14+. 19.06.2016. Страница показа
- Испытание. 26.06.2016. Страница показа
- Долгая счастливая жизнь. 03.07.2016. Страница показа
- Под электрическими облаками. 10.07.2016. Страница показа
- Теракт в Ницце. Показ кинотеатра отменен. 17.07.2016.
- Чайки. 24.07.2016. Страница показа
- Дурак. 31.07.2016. Страница показа
- Восьмерка. 07.08.2016. Страница показа
- Орлеан. 14.08.2016. Страница показа
- Пионеры-герои. 21.08.2016. Страница показа
- Звезда. 28.08.2016. Страница показа
- Брат Дэян. 04.09.2016. Страница показа
- Интимные места. 11.09.2016. Страница показа
- Класс коррекции. 18.09.2016. Страница показа
- Дубровский. 25.09.2016. Страница показа
- Про любовь. 02.10.2016. Страница показа
- Годовщина убийства Анны Политковской. Онлайн-кинотеатр показывает фильм «Горький вкус свободы». 09.10.2016.
- Милый Ханс, дорогой Петр. 16.10.2016. Страница показа
- Ангелы революции. 23.10.2016. Страница показа
- Ее звали Муму. 30.10.2016. Страница показа
- Кино про Алексеева. 06.11.2016. Страница показа
- Велкам Хом. 13.11.2016. Страница показа
- Еще один год. 20.11.2016. Страница показа
- Инсайт. 27.11.2016. Страница показа
- Коробка. 04.12.2016. Страница показа
- Коллектор. 11.12.2016. Страница показа
- Спасение. 18.12.2016. Страница показа
- Тряпичный союз. 25.12.2016. Страница показа