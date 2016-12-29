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Онлайн-кинотеатр «Новой газеты»: вы видели все. До встречи в 2017-м!

Фильмом «Тряпичный союз» мы завершили показы современного российского игрового кино на сайте Novayagazeta.ru

Культура

Лариса Малюковаобозреватель «Новой»

​​​​​​​«Год кино» в отечественном кинопроцессе вряд ли запомнится чем-то особенным. Были достойные фильмы и халтура, честные картины, снятые на собственные средства (как «Ученик»), и отмыв денег, когда кинопроизводство — крыша для освоения бюджета.

Организатор онлайн-кинотеатра «Новой газеты» Лариса Малюкова

Мы решили по своему отметить «Год кино». Предоставить возможность зрителям, отлученным от авторского кинематографа,  его увидеть. Мы не показывали коммерческие работы, популярную попсу. Все это в репертуаре кинотеатров. Мы хотели познакомить вас с авторами. Разными по степени дарования,  взглядам на действительность.  Разных поколений. От Александра Миндадзе и Константина Лопушанского до Юрия Быкова, Ивана Твердовского, Нигины Сайфулаевой  и Андрея Зайцева. С их работами. Разными по жанру. По этическим и эстетическим задачам. Сами режиссеры представляли свои работы.  Сигарев и Федорченко, Герман и Прошкин, Хлебников и Вырыпаев, Котт и Бычкова.   

Какие-то фильмы оставили вас равнодушными, другие вызвали дискуссии, с какими-то работами возник диалог, и он продолжается. Эти картины о нашем прошлом, вгрызающемся в настоящее. О сегодняшнем дне, который никак не освободится от груза вчерашнего и с тревогой посматривает в завтрашний. О совсем юных, которым предстоит в этом зависшем между временами дне жить.

Эти фильмы о нас с вами. О том, что с нами  происходит. Нет важнее вопроса. Ведь если народ заслуживает своих правителей, то кинематограф, безусловно, заслуживает своих зрителей.

Кинотеатр «Новой» был местом встречи российского авторского кино и зрителя. Без этого живого контакта не может развиваться национальная кинематография.

Мы завершаем показы игрового кино. Но не закрываем кинотеатр.

На новогодних каникулах будем показывать актуальное документальное кино. Участвуйте в нашем уже Шестом фестивале. Смотрите. Пишите о своих впечатлениях. Спорьте.

До встречи, в 2017-ом!

Вспомнить всё: программа онлайн-кинотеатра «Новой газеты» в 2016 году

  1. Фильм-открытие. Страна ОЗ. 29.05.2016. Страница показа
  2. Роль. 05.06.2016. Страница показа
  3. Как меня зовут. 12.06.2016. Страница показа
  4. 14+. 19.06.2016. Страница показа
  5. Испытание. 26.06.2016. Страница показа
  6. Долгая счастливая жизнь. 03.07.2016. Страница показа
  7. Под электрическими облаками. 10.07.2016. Страница показа
  8. Теракт в Ницце. Показ кинотеатра отменен. 17.07.2016.
  9. Чайки. 24.07.2016. Страница показа
  10. Дурак. 31.07.2016. Страница показа
  11. Восьмерка. 07.08.2016. Страница показа
  12. Орлеан. 14.08.2016. Страница показа
  13. Пионеры-герои. 21.08.2016. Страница показа
  14. Звезда. 28.08.2016. Страница показа
  15. Брат Дэян. 04.09.2016. Страница показа
  16. Интимные места. 11.09.2016. Страница показа
  17. Класс коррекции. 18.09.2016. Страница показа
  18. Дубровский. 25.09.2016. Страница показа
  19. Про любовь. 02.10.2016. Страница показа
  20. Годовщина убийства Анны Политковской. Онлайн-кинотеатр показывает фильм «Горький вкус свободы». 09.10.2016.
  21. Милый Ханс, дорогой Петр. 16.10.2016. Страница показа
  22. Ангелы революции. 23.10.2016. Страница показа
  23. Ее звали Муму. 30.10.2016. Страница показа
  24. Кино про Алексеева. 06.11.2016. Страница показа
  25. Велкам Хом. 13.11.2016. Страница показа
  26. Еще один год. 20.11.2016. Страница показа
  27. Инсайт. 27.11.2016. Страница показа
  28. Коробка. 04.12.2016. Страница показа
  29. Коллектор. 11.12.2016. Страница показа
  30. Спасение. 18.12.2016. Страница показа
  31. Тряпичный союз. 25.12.2016. Страница показа
Теги:
кинотеатр, рецензия, фильм

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