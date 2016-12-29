Онлайн-кинотеатр «Новой газеты»: вы видели все. До встречи в 2017-м!

​​​​​​​«Год кино» в отечественном кинопроцессе вряд ли запомнится чем-то особенным. Были достойные фильмы и халтура, честные картины, снятые на собственные средства (как «Ученик»), и отмыв денег, когда кинопроизводство — крыша для освоения бюджета.

Организатор онлайн-кинотеатра «Новой газеты» Лариса Малюкова

Мы решили по своему отметить «Год кино». Предоставить возможность зрителям, отлученным от авторского кинематографа, его увидеть. Мы не показывали коммерческие работы, популярную попсу. Все это в репертуаре кинотеатров. Мы хотели познакомить вас с авторами. Разными по степени дарования, взглядам на действительность. Разных поколений. От Александра Миндадзе и Константина Лопушанского до Юрия Быкова, Ивана Твердовского, Нигины Сайфулаевой и Андрея Зайцева. С их работами. Разными по жанру. По этическим и эстетическим задачам. Сами режиссеры представляли свои работы. Сигарев и Федорченко, Герман и Прошкин, Хлебников и Вырыпаев, Котт и Бычкова.

Какие-то фильмы оставили вас равнодушными, другие вызвали дискуссии, с какими-то работами возник диалог, и он продолжается. Эти картины о нашем прошлом, вгрызающемся в настоящее. О сегодняшнем дне, который никак не освободится от груза вчерашнего и с тревогой посматривает в завтрашний. О совсем юных, которым предстоит в этом зависшем между временами дне жить.

Эти фильмы о нас с вами. О том, что с нами происходит. Нет важнее вопроса. Ведь если народ заслуживает своих правителей, то кинематограф, безусловно, заслуживает своих зрителей.

Кинотеатр «Новой» был местом встречи российского авторского кино и зрителя. Без этого живого контакта не может развиваться национальная кинематография.

Мы завершаем показы игрового кино. Но не закрываем кинотеатр.

На новогодних каникулах будем показывать актуальное документальное кино. Участвуйте в нашем уже Шестом фестивале. Смотрите. Пишите о своих впечатлениях. Спорьте.

До встречи, в 2017-ом!

Вспомнить всё: программа онлайн-кинотеатра «Новой газеты» в 2016 году