Дело уличных музыкантов

Леонид Никитинский Редактор проекта «Кафка-кодекс», обозреватель «Новой»

Дорогие читатели и зрители!

Вот уже полгода мы радуем вас комиксами по мотивам самых абсурдных судебных решений, которые комментируют лучшие юристы страны. Сюжеты без устали поставляет нам сама судебная система, а находят их разные люди.

Однажды Андрей Заякин (доктор-Z, сооснователь «Диссернета») решил пропустить через свою машину решения московских судов об административной ответственности...

КоАП! – и машина сразу обнаружила три неотличимых текста, где разнились только фамилии и слова: «балалайка», «гармонь» и «саксофон». В тот же миг мы поделились этой находкой с художником Андреем Бильжо, а сами стали разбираться и поняли, что все три решения касаются одного и того же ансамбля, и нелепость их не самая большая...

А тем временем Бильжо, вдохновившись, уже нарисовал комикс, где с прозорливостью художественного гения рассказал, в общем, все, что можно сообщить о применении судами КоАП РФ.

Конечно, это известное отступление от формата, так как обычно мы более строго следуем фабуле деле и тексту решения, но на то и Новый год, чтобы происходили всякие чудеса.

Наслаждайтесь визуализацией, а если вы посмотрите наш видео-комментарий, вас ждет еще и новогодний сюрприз от адвоката Генри Резника и компании!

Сочинение А. Бильжо

Авторы: Андрей Бильжо и Леонид Никитинский

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Анна Игнатенко, Юлия Счастливцева, Александра Сорочинская и Никита Гирин