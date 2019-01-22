Евангелисты в судебном аду. Комикс

23 ноября 2018 года суд Набережных Челнов оштрафовал пастора Церкви евангельских христиан-баптистов «Возрождение» Леонида Поворова на 20 тысяч рублей за проведение водного крещения в реке. Пастора обвинили в том, что он не подал в администрацию заявку о проведении обряда, а значит, нарушил закон о массовых мероприятиях. Суд сослался на ч.5 ст.16 Федерального закона «О свободе совести» («закон Яровой»), из которого следует, что религиозные обряды в общественных местах, требующие обеспечения порядка, осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. Защита настаивала, что обряд крещения — мероприятие частное и закрытое и проходило в месте, которое обеспечения порядка не требовало.

За день до суда Поворова задержали и доставили в наручниках в СИЗО. Причину правоохранители объяснить не удосужились.

Комикс: Георгий Елаев, специально для «Новой»

Всего по “поправкам Яровой” к закону “О свободе совести” были оштрафованы более пятисот человек, общая сумма штрафов составляет более пяти миллионов рублей. Объединение Церквей евангельских христиан-баптистов уже заявило о том, что в происходящем имеются признаки религиозных гонений.

Пастор Поворов и его адвокат Анатолий Пчелинцев подали апелляционную жалобу на приговор в Верховный суд Республики Татарстан.

Лев Симкин адвокат, доктор юридических наук

«29 июля я прошлого года в городе Набережные Челны баптистский пастор провел обряд крещения в безлюдном месте на берегу реки Кама в присутствии какого-то количества верующих. За это деяние пастор был привлечен к административной ответственности в виде двадцати тысяч рублей штрафа и, более того, доставлен в суд в наручниках как опасный правонарушитель. Правонарушение заключалось в несоблюдении правил проведения публичного мероприятия.

С точки зрения логики это решение выглядит по меньшей мере странно — какое может быть мероприятие в совершенно безлюдном месте, где собрались исключительно верующие, относящиеся к одной конфессии?

С точки зрения закона это выглядит так. Закон о свободе совести и религиозных объединениях действительно говорит о том, что в определенных местах — прежде всего, помещениях религиозных организаций — религиозные обряды, богослужения проводятся беспрепятственно, а в других местах соблюдается порядок проведения публичных мероприятий, то есть требуется уведомление.

И вроде бы с точки зрения буквы закона все сделано правильно. Однако Конституционный суд еще в 2012 году специально подчеркнул, что лишь тогда требуется уведомление о проведении публичных мероприятий, когда возникает угроза общественному порядку, в том числе безопасности самих участников мероприятия. Здесь, разумеется, эти критерии выдержаны не были.

Наконец, с исторической точки зрения нужно иметь в виду, что у протестантов — баптистов, пятидесятников и других евангельских христиан — крещение в реках — распространенное мероприятие. Оно проводится массово в присутствии членов общины. И в советские времена никому не приходило в голову привлечь за это к ответственности. Единственное, требовалось согласование с уполномоченным по делам религии в том или ином регионе. Сегодня нет уже уполномоченных по делам религии, и это хорошо, но плохо то, что власти субъектов федерации отдали вопросы религии — серьезные вопросы, касающиеся в том числе межконфессионального мира — на откуп силовикам. А как правоохранительные органы и примкнувшие к ним суды входят в суть этих вопросов, можно судить на примере данного дела«

Документы к делу



Авторы: Сергей Лебеденко, Леонид Никитинский (история), Георгий Елаев (комикс)

Над проектом работают Леонид Никитинский, Анна Игнатенко, Юлия Счастливцева, Александра Сорочинская и Никита Гирин