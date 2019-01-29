Роскомсталин

Осенью 2015 года член общества «Мемориал», историк, профессор кафедры Отечественной и всеобщей истории Пермского госуниверситета Андрей Суслов написал методичку для учителей «Изучение в школе истории сталинских репрессий». Методичка понравилась краевому омбудсмену и министру образования края — текст учебника даже опубликовали на сайте министерства. Тут-то пособие и привлекло внимание организации Сергея Кургиняна «Суть времени», известной своей любовью к товарищу Сталину.

Кургиняновцы обратились за помощью в Роскомнадзор, эксперты которого быстро признали методичку «Мемориала» «опасной для психического и психологического здоровья детей». Причем, пособие на историческую тему для аудитории с нормальной психикой рецензировали специалист по девиантной психологии и учительница географии. Их вердикт: «Пособие формируют недостоверную картину мира, направляя целеполагание подростка в сторону формирования агрессивного отношения к государству <…>». На пособии поставят гриф «18+». После чего автор методички историк Суслов отправится искать правду в суде…

Комикс: Алексей Капыч, специальной для «Новой газеты»

Через год после описываемых событий эксперт Роскомнадзора Жанна Тачмамедова признает вредной для учащихся методическое пособие, по которому в Челябинске проводили занятия, посвященные профилактике ВИЧ. Занятия пришлось остановить. Ну а пособие историка Суслова про изучение сталинских репрессий, между тем, выдержало уже два бумажных издания и несмотря на Роскомнадзор и «Суть времени» пользуется спросом и авторитетом.

Николай Сванидзе, историк и журналист

— Профессиональный историк предложил методичку. Но она не понравилась по идеологическим соображениям. Два произвольных эксперта — один психолог, другой географ — эту методичку забанили, сказав, что она портит психическое существование учеников через учителей и вообще ей не может быть места. Эта методичка не о крещении Руси, не о куликовской битве и даже не о войне 1812 года, а о сталинских репрессиях.

Это очень острая, очень драматичная, очень трагическая и очень важная для нас тема. Не зная ее, ребенок не может входить в жизнь. И к сожалению в процесс по интеллектуальному и историческому оскоплению наших детей и нашего общества вмешался суд. Мне кажется, детям нужно знать правду про нашу историю. Потому что

только правда, а не ложь, будет обеспечивать нормальное психическое состояние детей.

В противном случае тогда надо вообще исключить из школьного курса всю историю.

Да, история — вещь жесткая, не всегда приятная. Некоторые чиновники думают: для того, чтобы дети спали спокойно, зачем им все это знать? Это логика вредная, она ведет нас к историческому и гражданскому тупику. Мы не должны врать своим детям. Вот это главное, что я бы извлек из этой истории.

Авторы: Вера Челищева (история), Алексей Капыч (художник).

Над проектом работают Леонид Никитинский, Анна Игнатенко, Юлия Счастливцева, Александра Сорочинская и Никита Гирин