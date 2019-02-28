«Мы все кушаем наркотики». Комикс

«Новая газета»редакция
Подробнее о «маковом деле»:
«Мы вместе, пока любовь жива». Оправдательный вердикт по «маковому делу» — это победа здравого смысла и гражданского общества. Очерк Ольги Бобровой
есть продолжение
Прокуратура не стала обжаловать оправдательный приговор в отношении Шилова и Зелениной. В феврале 2019 года решение вступило в силу.
— В России с 2004 года перестали выращивать пищевой мак, это было запрещено. Поэтому появилась необходимость ввозить его из других стран. Этим занимаются поставщики, например – семья Шиловых, которые, видимо, перешли кому-то дорогу, и однажды при пересечении границы у них «обнаружили» наркотические средства во ввозимом пищевом маке.
Когда это произошло, Шилов обратился к специалисту, научному сотруднику Зелениной Ольге Николаевне. Она высказала свою позицию, обоснованную научную точку зрения, что в пищевом маке всегда есть морфин. Но его невозможно выделить и использовать для наркотизации.
То есть можно съесть хоть тонну пищевого мака, но умрете вы не от наркотического опьянения, а от того, что съели тонну.
Та абсурдность, которая произошла, когда научного сотрудника и ученую сажают за высказанное мнение, попахивает инквизицией. Слава богу, Зеленину все-таки освободили. Но уголовное дело продолжало расти, ФСКН его активно взращивало. Все экспертные силы ФСКН были направлены на то, чтобы доказать, что пищевой мак — это наркотик. И по всей стране посыпались уголовные дела, стали привлекать десятки тысяч людей за продажу пищевого мака и сажать их в тюрьму. Причем, на такие сроки, что люди просто были в шоке – от 6 до 15 лет.
Абсурдность маковых дел заключается в том, что фактически мы все кушаем наркотические средства под названием «морфин». Съел булочку с маком — потребил морфин. Любого человека можно привлечь к ответственности. Как минимум, к административной, если он покушал булочку с маком или мороженое с маком, которое некоторые очень любят. Или вы пошли в магазин, купили 50 грамм пищевого мака, пришли домой.
К вам зашел сосед и попросил немного мака. Вы передаете мак — и все.
Вы уже практически за решеткой за «сбыт наркотического средства» — морфина. 4 года — минимальный срок за данное деяние. Это абсурд. Но это факт для нашей страны.
Ситуация на самом деле катастрофичная. И самое печальное, что она существует и сейчас. Да, ФСКН уже разогнали. Но осталось МВД, которому в принципе эта проблема тоже на руку. Ведь ФСКН было выгодно сажать за пищевой мак: они делали статистику на этом. Чуть ли не 80-90 процентов отчетности – это у ФСКН был пищевой мак. Сейчас все это просто перешло к МВД. Они точно так же при необходимости могут любого продавца пищевого мака посадить в тюрьму и наставить себе кучу галочек за проделанную огромную работу.
документы по делу
Аналитическая справка ФСКН о практике выявления и расследования преступлений о незаконном обороте наркотиков под видом пищевого мака в 2010 году
Приговор Брянского городского суда по делу Шилова, Зелениной и других
Авторы: Вера Челищева (история), Алексей Капыч (комикс)
Над проектом работают: Леонид Никитинский, Анна Игнатенко, Юлия Счастливцева, Александра Сорочинская и Никита Гирин
Предыдущие выпуски
Дело медного всадника
Дело о Сталине и Роскомнадзоре
Евангелисты в судебном аду
Дело уличных музыкантов
Дело о 16 сутках и ветряных мельницах
Дело о черном пятне
Дело о «симфоническом терроризме»
Комикс про любовь
Дело о двух узбеках и одном паспорте
Дело о телефоне следователя
Дело о вмешательстве в выборы
Дело об ореховом фермере
Дело о Еже в Зазеркалье
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.