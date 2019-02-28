«Мы все кушаем наркотики». Комикс

Комикс: Алексей Капыч — специально для «Новой газеты»

есть продолжение Прокуратура не стала обжаловать оправдательный приговор в отношении Шилова и Зелениной. В феврале 2019 года решение вступило в силу.

Валерий Шухардин адвокат, специализируется на «маковых делах»

— В России с 2004 года перестали выращивать пищевой мак, это было запрещено. Поэтому появилась необходимость ввозить его из других стран. Этим занимаются поставщики, например – семья Шиловых, которые, видимо, перешли кому-то дорогу, и однажды при пересечении границы у них «обнаружили» наркотические средства во ввозимом пищевом маке.

Когда это произошло, Шилов обратился к специалисту, научному сотруднику Зелениной Ольге Николаевне. Она высказала свою позицию, обоснованную научную точку зрения, что в пищевом маке всегда есть морфин. Но его невозможно выделить и использовать для наркотизации.

То есть можно съесть хоть тонну пищевого мака, но умрете вы не от наркотического опьянения, а от того, что съели тонну.

Та абсурдность, которая произошла, когда научного сотрудника и ученую сажают за высказанное мнение, попахивает инквизицией. Слава богу, Зеленину все-таки освободили. Но уголовное дело продолжало расти, ФСКН его активно взращивало. Все экспертные силы ФСКН были направлены на то, чтобы доказать, что пищевой мак — это наркотик. И по всей стране посыпались уголовные дела, стали привлекать десятки тысяч людей за продажу пищевого мака и сажать их в тюрьму. Причем, на такие сроки, что люди просто были в шоке – от 6 до 15 лет.



Абсурдность маковых дел заключается в том, что фактически мы все кушаем наркотические средства под названием «морфин». Съел булочку с маком — потребил морфин. Любого человека можно привлечь к ответственности. Как минимум, к административной, если он покушал булочку с маком или мороженое с маком, которое некоторые очень любят. Или вы пошли в магазин, купили 50 грамм пищевого мака, пришли домой.

К вам зашел сосед и попросил немного мака. Вы передаете мак — и все.

Вы уже практически за решеткой за «сбыт наркотического средства» — морфина. 4 года — минимальный срок за данное деяние. Это абсурд. Но это факт для нашей страны.

Ситуация на самом деле катастрофичная. И самое печальное, что она существует и сейчас. Да, ФСКН уже разогнали. Но осталось МВД, которому в принципе эта проблема тоже на руку. Ведь ФСКН было выгодно сажать за пищевой мак: они делали статистику на этом. Чуть ли не 80-90 процентов отчетности – это у ФСКН был пищевой мак. Сейчас все это просто перешло к МВД. Они точно так же при необходимости могут любого продавца пищевого мака посадить в тюрьму и наставить себе кучу галочек за проделанную огромную работу.

Авторы: Вера Челищева (история), Алексей Капыч (комикс)

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Анна Игнатенко, Юлия Счастливцева, Александра Сорочинская и Никита Гирин