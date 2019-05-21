«Подсудимый, вы еврей или кто?»

В декабре 2018 года Лазаревский районный суд Сочи приговорил блогера Александра Валова к 6 годам колонии. Валова признали виновным в вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Дело завели вскоре после того, как Валов написал, что у Напсо есть собственный бассейн на территории общественного пляжа. Блогер считает дело заказным. Документальных подтверждений вымогательства потерпевший депутат следствию не предоставил. Но судью Николая Трухана это не смутило. В ходе процесса его больше интересовало, зачем подсудимый и его адвокаты задают так много вопросов потерпевшему и не является ли подсудимый евреем по национальности. «Вы еврей или кто?» — так и спрашивал судья и удалял адвокатов из процесса за возражения…

Комикс: Капыч — специально для «Новой»

Роберт Зиновьев адвокат

— 26 декабря 2018 года Лазаревский суд Сочи приговорил журналиста и блогера [Александра Валова] к 6 годам лишения свободы за якобы вымогательство денег у местного депутата. Примечателен тот факт, что в ходе этого процесса судья неоднократно делал замечания адвокатам журналиста и в конце концов даже удалил из зала двух защитников. Впоследствии при ознакомлении защиты с протоколом судебного заседания оказалось, что там появились несоответствующие действительности подробности якобы дерзкого, вызывающего поведения адвокатов. Вместе с тем судья вымарал из протокола свои нелицеприятные вопросы. Например, «принадлежит ли подсудимый к еврейской национальности».

На современном этапе адвокатуры, судебной деятельности и судопроизводства такое поведение судьи — уже давно достаточно острая проблема. Об этом свидетельствует и статистика обращений в нашу комиссию в Адвокатской палате Москвы по защите прав адвокатов.

Складывается впечатление, что судей устраивает положение адвоката как статиста или как необходимого аксессуара в зале судебных заседаний. Например, как фикуса в горшке.

Судей устраивают безропотные, инертные, молчаливые, со всем согласные адвокаты — нежели принципиальные, задающие неприятные вопросы и тем более, как было в данном процессе, делающие замечания суду и требующие занести их возражения в протокол.

С моей точки зрения судьи сейчас очень чувствуют свою безнаказанность за такое откровенное попрание профессиональных прав адвокатов, уничижительное к ним отношение, особенно по делам с политическим окрасом. А дело сочинского журналиста мы смело можем отнести к такой категории дел. Ведь там потерпевшим значится депутат, которого суд даже не позволил адвоката допросить.

В такого рода делах судьи, видимо, уверены: на их шалости будут закрыты глаза. Главное – чтобы был выполнен политический заказ и был вынесен обвинительный приговор. Наши суды просто разучились проводить качественное всестороннее судебное следствие.

Авторы: Вера Челищева (история), Капыч (комикс)

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Анна Игнатенко, Юлия Счастливцева, Александра Сорочинская и Никита Гирин