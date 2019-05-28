«Новая газета»редакция
4 мая 2018 года сотрудник Кемеровского МВД постовой Андрей Трофимов вернулся с больничного в «неопрятном» виде — в гражданской одежде, небритый. Командир Трофимова сделал ему замечание, и на следующий день полицейский явился на службу уже в форме — но бриться не стал. Бороду Трофимов продолжал носить и в июле, когда командир решил превратить устное замечание в письменное. Трофимов настаивал на своем праве ношения бороды, заявляя, что носить бороду — древняя славянская традиция, «символ мужественности и чести». Защищать право носить бороду Трофимову пришлось в суде.
— Сотрудник полиции постовой Трофимов решил отпустить бороду. Это не понравилось его начальству, и начальство потребовало бороду сбрить, а заодно объявило ему выговор за «подрыв авторитета сотрудника органов внутренних дел». За защитой своей бороды постовой обратился в суды, которые (включая Кемеровский областной) признали выговор обоснованным, опираясь на п. 28 «правил внутреннего распорядка УВМВ по городу Кемерово», где, в частности, сказано, что «сотрудник-мужчина должен быть чисто выбрит».
Постовой Трофимов мне симпатичен, он разделяет направление мысли нашего «Кафка-кодекса» и явно стебается над своим начальством. Полицейский Трофимов не очень боится начальства, и у него хорошее чувство юмора, а это скорее всего означает, что нам его не стоит бояться – он не станет бить людей. На мой взгляд, наказывать надо тех, кто бьет людей и кого люди боятся: это их действия подрывают авторитет органов МВД, а вовсе не борода постового Трофимова.
Постовой Трофимов, между тем, своими доводами бьет в главный механизм российского произвола: в практику избирательного правоприменения. Вот его доводы:
на сайте МВД РФ есть портреты нескольких начальников с бородами: почему им можно, а ему нельзя?
Но суды явно не хотят ссориться с руководством Кемеровского ГУВД и ссылаются на какие-то кемеровские правила, не найдя ни какого-то более внушительного нормативного документа, ни логического обоснования того, чем постовому может помешать борода.
Я сам отпустил бороду 45 лет назад и отлично помню, какие бури в официальных кругах вызывала в то время борода. Ведь тогда, так сказать, главная скрепа государственной идеологии состояла в том, что все должны выглядеть одинаково, а в идеале – и думать одинаково. Есть приметы, что эта идеология возвращается, и решение кемеровских судов — одна из таких примет.
Постовому Трофимову мы желаем успехов в его борьбе за бороду. Желаем ему дойти с этим до Конституционного суда, поскольку п. 28 каких-то там правил — явно не та норма, которая может как-то ограничивать права человека. Пусть даже на то, как ему выглядеть.
А мы этим сюжетом завершаем цикл комиксов под названием «Кафка-кодекс» и уходим на каникулы. Мы сделали все что могли, чтобы вы посмеялись над судебной бюрократией, и чтобы в результате она перестала казаться такой уж непобедимой.
документы по делу
Авторы: Сергей Лебеденко (история), Павел Шевелев (комикс)
Над проектом работали: Леонид Никитинский, Анна Игнатенко, Юлия Счастливцева, Александра Сорочинская и Никита Гирин
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