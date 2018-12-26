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282 мема уходящего года

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142 — 211 из 282. Главные мемы уходящегогода

За некоторые из них можно даже и присесть

Пет

Общество

 

от редакции
 

Перед началом этого циклопического списка нужно дать небольшие пояснения. Когда мы начали составлять перечень главных мемов 2018 года, мы исходили из более классического понимания этого термина. В 70-х годах эволюционный биолог Ричард Докинз назвал мемом единицу культурной информации. Проще говоря, это слово, фраза, жест, картинка, видео и любой другой визуальный ряд, взглянув на который мы считываем информацию о всем контексте и освежаем в памяти дополнительные детали и — в идеале — получаем эмоцию. Ответвлением, затмившим первоначальное значение мема, стал интернет-мем, который подразумевает остроумное осмысление того или иного явления. В 2018 году мем — это на 99% про «посмеяться».

Тем не менее, изначально мем — это именно что не про «посмеяться». В России, где за картинки сажают в тюрьму, а драматических и трагических событий более чем достаточно, мем — это точно не смешно. Поэтому редакция «Новой» подготовила список символов уходящего года. Где-то при их упоминании вы, действительно, сможете улыбнуться, а где-то на глаза навернутся слезы. В общем, этот перечень — одна большая эмоция России 2018 года. Таким мы этот год и запомним. Для чистоты жанра все мемы даны в случайном порядке, при нажатии на слова, выделенные синим цветом, можно прочесть контекст, связанный с тем или иным символом.

И еще один дисклеймер вдогонку: число мемов недвусмысленно отсылает к статье Уголовного кодекса, наказание за преступление по которой стало одним из главных внутриполитических трендов года. В списке мы упомянули парочку из тех рисунков, которые фигурируют в уголовных делах по 282 — но все неправомерные в серьезной России настоящего моменты мы привели в соответствии с законодательством. Впрочем, вы сами все сразу увидите.

 

142. Пиво в алюминиевых банках

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

143. Путин танцует с австрийским министром

Фото: РИА Новости

144. Цифровое сопротивление

145. Путин в КамАЗе на Крымском мосту

146. Рыбка и Лесли

Фото: AP / ТАСС

147. «Как мило дремлешь ты под моей подушкой»

148. Ингеборга Дапкунайте на столе в Ленинке

149. Ты просто космос, Стас!

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

150. Федермессер в ОНФ

151. Усть-Лабинский суд

152. Смартфоны за онлайн-доносы

153. «Вот и секретные документы подъехали»

154. «Время шлюх»

155. Кадырова кормят с ножа

156. Кокаин в аргентинском посольстве

157. «Я пока никуда не собираюсь»

158. Бессрочный протест

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

159. Мем «Захарова и Медведь»

160. 25 суток Пономареву

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

161. «ТамТам»

162. «Это голосование — оно судоходное»

163. Алиссон лопает воздушный шар 

164. 22 миллиона рублей штрафа

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

165. Монеточка на «Поле чудес»

166. «Вскрывать ватку»

167. Бизнес-ассистентки близняшки на год

Фото: Twitter

168. «Алиса, почему Путин врет?»

169. «Заразные онкобольные»

170. Студенты и Satisfaction 

171. Дырка в «Союзе»

Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин (справа) и глава NASA Джим Брайденстайн во время встречи на космодроме "Байконур" перед стартом экипажа МКС-57/58. Фото: РИА Новости

172. «Врач-убийца Мимимишкин»

173. Нога Акинфеева на купюре

Фото: РИА Новости

174. Сардана Авксентьева

175. «Если бы качала жопу после родов»

176. Заключенный Макаров

Фото: Сергей Петров / Специально для «Новой»

177. «Нужно делать, как нужно»

178. «Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж»

Видео: «Бизнес-Online»

179. «Новое величие»

180. «Семейная» комедия «Крымский мост»

181. «Воскресший отец – горе семьи» 

182. Британский подданый Sergey Brilev

Фото: РИА Новости

183. «Обычная маршрутка в Казахстане»

184. «Североамериканский тупик»

Посольство США в Москве. Фото: РИА Новости

185. Кокорин и Мамаев

186. Колумбайн

Фото: Екатерина Кейзо / ТАСС

187. Бумажный самолетик 

188. Токсичный

189. Дело врача Мисюриной

Елена Мисюрина. Фото: РИА Новости

190. «В головы твоих детей будут заворачивать шурупы»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

191. Ракеты летят на Флориду 

192. Власти отменили

193. «Нет фан-зоне»

194. Док утонул

Фото: Инна Краева / РИА Новости

195. «Декриминализация домашнего насилия — ошибка»

Маргарита Грачева после операции. Фото из личного архива / ВКонтакте

196. Путин и бюллетень 

197. Рейс «Москва-Орск»

198. Скажи на своем языке

199. Егор Крид не поехал в Дагестан

Фото: РИА Новости

200. Джемаль, Расторгуев, Радченко

201. «Разочарованный Майданом» белорус

202. Парфенон

203. Повар Пригожин

204. Рукопожатие Путина и принца 

205. «Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное»

Фото: РИА Новости

206. Кафе «Сепар»

Фото: РИА Новости

207. Хабиб в октагоне 

208. «Мне не нравится эта агрессия»

Фото: РИА Новости

209. Розовая футболка Толоконниковой

210. Мытищинские бобры

Фото: Светлана Виданова, специально для «Новой»

211. Дело «Сети»

Фото: Павел Волков, специально для «Новой»

Авторы-составители: Вячеслав Половинко, Елизавета Кирпанова, Алексей Комаров, Юлия Красникова, Анна Жаворонкова

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Теги:
реакция, память, интернет, мемы

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