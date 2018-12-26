142 — 211 из 282. Главные мемы уходящегогода
За некоторые из них можно даже и присесть
Пет
«Новая газета»редакция
от редакции
Перед началом этого циклопического списка нужно дать небольшие пояснения. Когда мы начали составлять перечень главных мемов 2018 года, мы исходили из более классического понимания этого термина. В 70-х годах эволюционный биолог Ричард Докинз назвал мемом единицу культурной информации. Проще говоря, это слово, фраза, жест, картинка, видео и любой другой визуальный ряд, взглянув на который мы считываем информацию о всем контексте и освежаем в памяти дополнительные детали и — в идеале — получаем эмоцию. Ответвлением, затмившим первоначальное значение мема, стал интернет-мем, который подразумевает остроумное осмысление того или иного явления. В 2018 году мем — это на 99% про «посмеяться».
Тем не менее, изначально мем — это именно что не про «посмеяться». В России, где за картинки сажают в тюрьму, а драматических и трагических событий более чем достаточно, мем — это точно не смешно. Поэтому редакция «Новой» подготовила список символов уходящего года. Где-то при их упоминании вы, действительно, сможете улыбнуться, а где-то на глаза навернутся слезы. В общем, этот перечень — одна большая эмоция России 2018 года. Таким мы этот год и запомним. Для чистоты жанра все мемы даны в случайном порядке, при нажатии на слова, выделенные синим цветом, можно прочесть контекст, связанный с тем или иным символом.
И еще один дисклеймер вдогонку: число мемов недвусмысленно отсылает к статье Уголовного кодекса, наказание за преступление по которой стало одним из главных внутриполитических трендов года. В списке мы упомянули парочку из тех рисунков, которые фигурируют в уголовных делах по 282 — но все неправомерные в серьезной России настоящего моменты мы привели в соответствии с законодательством. Впрочем, вы сами все сразу увидите.
142. Пиво в алюминиевых банках
143. Путин танцует с австрийским министром
144. Цифровое сопротивление
145. Путин в КамАЗе на Крымском мосту
146. Рыбка и Лесли
147. «Как мило дремлешь ты под моей подушкой»
148. Ингеборга Дапкунайте на столе в Ленинке
149. Ты просто космос, Стас!
150. Федермессер в ОНФ
151. Усть-Лабинский суд
152. Смартфоны за онлайн-доносы
153. «Вот и секретные документы подъехали»
154. «Время шлюх»
155. Кадырова кормят с ножа
156. Кокаин в аргентинском посольстве
157. «Я пока никуда не собираюсь»
158. Бессрочный протест
159. Мем «Захарова и Медведь»
160. 25 суток Пономареву
161. «ТамТам»
162. «Это голосование — оно судоходное»
163. Алиссон лопает воздушный шар
164. 22 миллиона рублей штрафа
165. Монеточка на «Поле чудес»
166. «Вскрывать ватку»
167. Бизнес-ассистентки близняшки на год
168. «Алиса, почему Путин врет?»
169. «Заразные онкобольные»
170. Студенты и Satisfaction
171. Дырка в «Союзе»
172. «Врач-убийца Мимимишкин»
173. Нога Акинфеева на купюре
174. Сардана Авксентьева
175. «Если бы качала жопу после родов»
176. Заключенный Макаров
177. «Нужно делать, как нужно»
178. «Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж»
179. «Новое величие»
180. «Семейная» комедия «Крымский мост»
181. «Воскресший отец – горе семьи»
182. Британский подданый Sergey Brilev
183. «Обычная маршрутка в Казахстане»
184. «Североамериканский тупик»
185. Кокорин и Мамаев
186. Колумбайн
187. Бумажный самолетик
188. Токсичный
189. Дело врача Мисюриной
190. «В головы твоих детей будут заворачивать шурупы»
191. Ракеты летят на Флориду
192. Власти отменили
193. «Нет фан-зоне»
194. Док утонул
195. «Декриминализация домашнего насилия — ошибка»
196. Путин и бюллетень
197. Рейс «Москва-Орск»
198. Скажи на своем языке
199. Егор Крид не поехал в Дагестан
200. Джемаль, Расторгуев, Радченко
201. «Разочарованный Майданом» белорус
202. Парфенон
203. Повар Пригожин
204. Рукопожатие Путина и принца
205. «Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное»
206. Кафе «Сепар»
207. Хабиб в октагоне
208. «Мне не нравится эта агрессия»
209. Розовая футболка Толоконниковой
210. Мытищинские бобры
211. Дело «Сети»
Авторы-составители: Вячеслав Половинко, Елизавета Кирпанова, Алексей Комаров, Юлия Красникова, Анна Жаворонкова
Этот текст вышел благодаря помощи соучастников «Новой газеты»
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