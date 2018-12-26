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282 мема уходящего года

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212 — 282. Главные мемы уходящего года

За некоторые из них можно даже и присесть

Петр Саруханов / «Новая газета»

Общество

 

от редакции
 

Перед началом этого циклопического списка нужно дать небольшие пояснения. Когда мы начали составлять перечень главных мемов 2018 года, мы исходили из более классического понимания этого термина. В 70-х годах эволюционный биолог Ричард Докинз назвал мемом единицу культурной информации. Проще говоря, это слово, фраза, жест, картинка, видео и любой другой визуальный ряд, взглянув на который мы считываем информацию о всем контексте и освежаем в памяти дополнительные детали и — в идеале — получаем эмоцию. Ответвлением, затмившим первоначальное значение мема, стал интернет-мем, который подразумевает остроумное осмысление того или иного явления. В 2018 году мем — это на 99% про «посмеяться».

Тем не менее, изначально мем — это именно что не про «посмеяться». В России, где за картинки сажают в тюрьму, а драматических и трагических событий более чем достаточно, мем — это точно не смешно. Поэтому редакция «Новой» подготовила список символов уходящего года. Где-то при их упоминании вы, действительно, сможете улыбнуться, а где-то на глаза навернутся слезы. В общем, этот перечень — одна большая эмоция России 2018 года. Таким мы этот год и запомним. Для чистоты жанра все мемы даны в случайном порядке, при нажатии на слова, выделенные синим цветом, можно прочесть контекст, связанный с тем или иным символом.

И еще один дисклеймер вдогонку: число мемов недвусмысленно отсылает к статье Уголовного кодекса, наказание за преступление по которой стало одним из главных внутриполитических трендов года. В списке мы упомянули парочку из тех рисунков, которые фигурируют в уголовных делах по 282 — но все неправомерные в серьезной России настоящего моменты мы привели в соответствии с законодательством. Впрочем, вы сами все сразу увидите.

 

 

212. Игорь Востриков

213. Ремонтные работы на Лубянке

Фото: Светлана Виданова, специально для «Новой газеты»

214. Валерий Пшеничный

215. Овечки у «Новой газеты» 

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» 

216. Город мусорной славы

Фото: РИА Новости

217. Кредиты на свадьбу

218. 30+20 суток

Фото: Павел Головкин / AP / ТАСС

219. Грудинин сбрил усы

Фото: РИА Новости

220. #SaveOlegSentsov

221. «Робот Борис»

222. #ещенеПознер

223. Первая леди «Новой газеты»

Зоя Ерошок. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

224. Три билборда 

225. Архангельский бомбист

226. Омский аэропорт имени Карбышева

227. Адвокат Беньяш

Фото: Алина Десятниченко / Специально для «Новой»

228. Болельщики в кокошниках

229. Шестун

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун. Фото: Михаил Почуев / ТАСС

230. Игорь Сечин против независимых заправок

Фото: РИА Новости

231. «Ни о чем разговор, братан»

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

232. Блогер Вольнов

233. Сын маминой подруги

234. Дворцы охранников Путина

235. Визажист с ядерными ракетами

236. «Рубль в день»

237. Экстремизм своими словами

238. Бесплатный валежник

239. Национальные языки

Фото: РИА Новости

240. Костин в костюме джедая

241. Штраф за борщевик

Фото: РИА Новости

242. Бразильский болельщик в Москве

243. Очередь за новым айфоном

Фото: РИА Новости

244. Казаки с нагайками в Москве

245. Отравление Верзилова

246. Момо

247. «Господин Путин, это война»

248. «Кто такие журналисты? Это слуги»

Депутат Фатих Сибагатуллин.

249. Полуголый Дуров

250. «Френдзона»

251. Яшин и Гудков

252. #ЭтоНеПоводУбить

Татьяна Страхова.

253. Дедолларизация

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

254. Футболка от RT 

255. «Вика, мы на федеральном канале!»

256. «Ты превзошла Анну Чапман»

Мария Бутина. Фото: Zuma / ТАСС

257. Марш матерей 

258. «Боль и последствия»

Фото: EPA

259. Бутик в «расстрельном доме»

Фото: Рита Рогова, специально для «Новой»

260. «Это голубь?» 

261. Людмила Алексеева

Фото: Анна Артемьева / «Новая»

262. Спасение Дерипаски

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

263. Новый плацкарт от РЖД

Фото: РИА Новости

264. VPN

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

265. «Хантер Киллер»

266. Улица Никольская

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

267. Кашин на «России-1»

268. Спойлеры побеждают на выборах

269. Кибердружины

270. Воин подносит меч 

271. Жены футболистов

Фото: Instagram

272. «Театральное дело»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

273. Футболисты — ЗМС

Фото: РИА Новости

274. Собянин и Голикова 

Оригинальное фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсант»

275. Шанинка и Юдин

Фото: Влад Докшин / «Новая»

276. Угаров и Гремина

277. Консерваторы во МХАТ

278. Анин сад

Фото: Влад Докшин / «Новая»

279. Путин на отдыхе / Red Dead Redemption 2

280. Кэшбери

281. Книга Олега Навального

282. «За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Признайся, репостнул?»

Авторы-составители: Вячеслав Половинко, Елизавета Кирпанова, Алексей Комаров, Юлия Красникова, Анна Жаворонкова

Этот текст вышел благодаря помощи соучастников «Новой газеты»

Тексты, сделанные при поддержке соучастников - наши любимые и лучшие. Если вам понравился этот материал, прочитайте и другие.

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Теги:
память, реакция, интернет, подборка, мемы

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