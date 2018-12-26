212 — 282. Главные мемы уходящего года
За некоторые из них можно даже и присесть
Петр Саруханов / «Новая газета»
«Новая газета»редакция
от редакции
Перед началом этого циклопического списка нужно дать небольшие пояснения. Когда мы начали составлять перечень главных мемов 2018 года, мы исходили из более классического понимания этого термина. В 70-х годах эволюционный биолог Ричард Докинз назвал мемом единицу культурной информации. Проще говоря, это слово, фраза, жест, картинка, видео и любой другой визуальный ряд, взглянув на который мы считываем информацию о всем контексте и освежаем в памяти дополнительные детали и — в идеале — получаем эмоцию. Ответвлением, затмившим первоначальное значение мема, стал интернет-мем, который подразумевает остроумное осмысление того или иного явления. В 2018 году мем — это на 99% про «посмеяться».
Тем не менее, изначально мем — это именно что не про «посмеяться». В России, где за картинки сажают в тюрьму, а драматических и трагических событий более чем достаточно, мем — это точно не смешно. Поэтому редакция «Новой» подготовила список символов уходящего года. Где-то при их упоминании вы, действительно, сможете улыбнуться, а где-то на глаза навернутся слезы. В общем, этот перечень — одна большая эмоция России 2018 года. Таким мы этот год и запомним. Для чистоты жанра все мемы даны в случайном порядке, при нажатии на слова, выделенные синим цветом, можно прочесть контекст, связанный с тем или иным символом.
И еще один дисклеймер вдогонку: число мемов недвусмысленно отсылает к статье Уголовного кодекса, наказание за преступление по которой стало одним из главных внутриполитических трендов года. В списке мы упомянули парочку из тех рисунков, которые фигурируют в уголовных делах по 282 — но все неправомерные в серьезной России настоящего моменты мы привели в соответствии с законодательством. Впрочем, вы сами все сразу увидите.
212. Игорь Востриков
213. Ремонтные работы на Лубянке
214. Валерий Пшеничный
215. Овечки у «Новой газеты»
216. Город мусорной славы
217. Кредиты на свадьбу
218. 30+20 суток
219. Грудинин сбрил усы
220. #SaveOlegSentsov
221. «Робот Борис»
222. #ещенеПознер
223. Первая леди «Новой газеты»
224. Три билборда
225. Архангельский бомбист
226. Омский аэропорт имени Карбышева
227. Адвокат Беньяш
228. Болельщики в кокошниках
229. Шестун
230. Игорь Сечин против независимых заправок
231. «Ни о чем разговор, братан»
232. Блогер Вольнов
233. Сын маминой подруги
234. Дворцы охранников Путина
235. Визажист с ядерными ракетами
236. «Рубль в день»
237. Экстремизм своими словами
238. Бесплатный валежник
239. Национальные языки
240. Костин в костюме джедая
241. Штраф за борщевик
242. Бразильский болельщик в Москве
243. Очередь за новым айфоном
244. Казаки с нагайками в Москве
245. Отравление Верзилова
246. Момо
247. «Господин Путин, это война»
248. «Кто такие журналисты? Это слуги»
249. Полуголый Дуров
250. «Френдзона»
251. Яшин и Гудков
252. #ЭтоНеПоводУбить
253. Дедолларизация
254. Футболка от RT
255. «Вика, мы на федеральном канале!»
256. «Ты превзошла Анну Чапман»
257. Марш матерей
258. «Боль и последствия»
259. Бутик в «расстрельном доме»
260. «Это голубь?»
261. Людмила Алексеева
262. Спасение Дерипаски
263. Новый плацкарт от РЖД
264. VPN
265. «Хантер Киллер»
266. Улица Никольская
267. Кашин на «России-1»
268. Спойлеры побеждают на выборах
269. Кибердружины
270. Воин подносит меч
271. Жены футболистов
272. «Театральное дело»
273. Футболисты — ЗМС
274. Собянин и Голикова
275. Шанинка и Юдин
276. Угаров и Гремина
277. Консерваторы во МХАТ
278. Анин сад
279. Путин на отдыхе / Red Dead Redemption 2
280. Кэшбери
281. Книга Олега Навального
282. «За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Признайся, репостнул?»
Авторы-составители: Вячеслав Половинко, Елизавета Кирпанова, Алексей Комаров, Юлия Красникова, Анна Жаворонкова
Этот текст вышел благодаря помощи соучастников «Новой газеты»
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