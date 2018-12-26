212 — 282. Главные мемы уходящего года

от редакции



Перед началом этого циклопического списка нужно дать небольшие пояснения. Когда мы начали составлять перечень главных мемов 2018 года, мы исходили из более классического понимания этого термина. В 70-х годах эволюционный биолог Ричард Докинз назвал мемом единицу культурной информации. Проще говоря, это слово, фраза, жест, картинка, видео и любой другой визуальный ряд, взглянув на который мы считываем информацию о всем контексте и освежаем в памяти дополнительные детали и — в идеале — получаем эмоцию. Ответвлением, затмившим первоначальное значение мема, стал интернет-мем, который подразумевает остроумное осмысление того или иного явления. В 2018 году мем — это на 99% про «посмеяться».

Тем не менее, изначально мем — это именно что не про «посмеяться». В России, где за картинки сажают в тюрьму, а драматических и трагических событий более чем достаточно, мем — это точно не смешно. Поэтому редакция «Новой» подготовила список символов уходящего года. Где-то при их упоминании вы, действительно, сможете улыбнуться, а где-то на глаза навернутся слезы. В общем, этот перечень — одна большая эмоция России 2018 года. Таким мы этот год и запомним. Для чистоты жанра все мемы даны в случайном порядке, при нажатии на слова, выделенные синим цветом, можно прочесть контекст, связанный с тем или иным символом.

И еще один дисклеймер вдогонку: число мемов недвусмысленно отсылает к статье Уголовного кодекса, наказание за преступление по которой стало одним из главных внутриполитических трендов года. В списке мы упомянули парочку из тех рисунков, которые фигурируют в уголовных делах по 282 — но все неправомерные в серьезной России настоящего моменты мы привели в соответствии с законодательством. Впрочем, вы сами все сразу увидите.